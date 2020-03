Er is komend weekend weer genoeg te doen in Amsterdam. Doe mee aan een bierpongtoernooi in de Heeren van Aemstel of bezoek optredens van Baby Rose of Freddy Moreira. NU.nl maakte een overzicht van de activiteiten.

Bierpongtoernooi - De Heeren van Aemstel

Het uit Amerika overgewaaide Bierpong is razend populair in Nederland en donderdag organiseert de Heeren van Aemstel een serieus toernooi. Tijdens het spel proberen twee teams een pingpongballetje in de met bier gevulde beker van de tegenpartij te gooien. Is het raak, dan dient de beker leeggedronken te worden. Het team dat als eerst alle bekers leeg heeft moeten drinken, verliest het spel. Een pitcher bier kost tijdens deze gelegenheid 12,50 euro.

Waar: De Heeren van Aemstel, Thorbeckeplein 5

Wanneer: donderdag 5 maart van 21.00 tot 3.00 uur

Prijs: deelname is gratis

Build Your Own Ramen Night - Huis van Iemand Anders

Liefhebbers van ramen noodles zijn donderdag van harte uitgenodigd in het Huis van Iemand Anders in de Pijp. Betaal vier euro en vul een bowl vol met ramen en een divers aanbod aan lekkere dingen. Breng na afloop zelf even de kom naar de keuken, zo worden de kosten laag gehouden.

Waar: Huis van Iemand Anders, Van Woustraat 2HS

Wanneer: donderdag 5 maart van 17.30 tot 21.30 uur

Prijs: entree gratis

Concert Baby Rose - Paradiso

De Amerikaanse singer-songwriter Baby Rose treedt vrijdag op in Paradiso. Ze liet zich inspireren door artiesten als Nina Simone en Donnie Hathaway en zingt vol passie haar eigen r&b-muziek. Afgelopen zomer bracht Baby Rose haar debuutalbum To Myself uit

Waar: Paradiso, Weteringsschans 6-8

Wanneer: vrijdag 6 maart, vanaf 22.00 uur

Prijs: entree 14,50 euro (voor niet-leden)

Optreden van Freddy Moreira - AIR

Dj Freddy Moreira laat de menigte zaterdag op en neer gaan in AIR. Hij werkte samen met artiesten als Ronnie Flex, Adje en Jayh en zorgt er met zijn energieke sets voor dat het onmogelijk is om stil te blijven staan. De talentvolle zangeres Sarita Lorena zal ook optreden.

Waar: AIR, Amstelstraat 24

Wanneer: zaterdag 7 maart van 23.00 tot 5.00 uur

Prijs: entree 11,60 euro

De Kloffie Markt - De Hallen

Op deze markt kunnen modeliefhebbers op zoek naar tweedehandskleding uit het middensegment. Verwacht kleding in goede staat, collector's items en designerkleding. Zelf kleding verkopen kan ook. Verkopers huren een kledingrek en krijgen vijftig hangers en tasjes waarmee ze hun spullen kunnen presenteren en verkopen.

Waar: De Hallen, Hannie Dankbaarpassage

Wanneer: zaterdag 7 maart van 12.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree

