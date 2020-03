Er is komend weekend weer genoeg te doen in Utrecht. Vrijdag kun je naar het Café Theater Festival en zaterdag naar Das Coen und Sander Fest in de Jaarbeurs.

Café Theater Festival - Utrecht

In allerlei kroegen in Utrecht vindt dit weekend het Café Theater Festival plaats. Tijdens dit festival gelden er per locatie een half uur lang andere wetten en regels, die ter plekke uitgevonden worden. De kroeg vormt het decor en het publiek staat op het podium, waar niets voorspelbaar is. Er is keuze uit ruim 250 voorstellingen.

Waar: verschillende kroegen in Utrecht

Wanneer: 5 tot en met 8 maart

Prijs: vanaf 4 euro

Een uithangbord voor het Café Theater Festival. (Foto: Café Theater Festival)

Utrecht International Comedy Festival - TivoliVredenburg

Alle stand-upcomedyliefhebbers kunnen dit weekend verzamelen in TivoliVredenburg. In zeven zalen worden optredens gegevens. Dat gebeurt door een internationaal gezelschap van meer dan zestig Nederlanders, Britten, Amerikanen, Canadezen en Belgen.

Waar: TivoliVredenburg, Vredenburgkade 11

Wanneer: 6 en 7 maart

Prijs: vanaf 31,60 euro

Das Coen und Sander Fest - Jaarbeurs

Nog niet genoeg gehad van de après-ski? Vrijdag kun je voor de tiende keer naar Das Coen und Sander Fest in de Jaarbeurs. Dit jaar is het thema Circus. Op het programma staan onder andere Kriss Kross Amsterdam, Snollebollekes, Kalvijn, Donnie, Mental Theo, Frans Duijts, Rob Geus en DJ Jean.

Waar: Jaarbeurs, Jaarbeursplein

Wanneer: vrijdag 6 maart, 17.00 uur tot 23.00 uur

Prijs: vanaf 13,50 euro

Qmusic Het Foute Uur - De Meern

Nog een fout feestje in de buurt van Utrecht. Zaterdag kan er hard worden meegezonden met Britney Spears en Whitney Houston, kan er worden gesprongen op muziek van Mental Theo en kan er worden gezwijmeld bij de Backstreet Boys. Het thema is Fout in het goud, dus vergeet je gouden tanden, legging en pruik niet.

Waar: muziekpodium Azotod, Meerndijk 126, De Meern

Wanneer: zaterdag 7 maart, 21.30 tot 1.30 uur

Prijs: vanaf 15 euro

Mantra Zingen - Griftpark

Wie op zoek is naar ontspanning, kan dit weekend mantra's zingen in het Griftpark. Volgens de organisatoren dé manier om weer tot jezelf te komen en te vertragen. Het fijne aan mantra's zingen, is dat het zich steeds herhaalt, waardoor je niet meer hoeft na te denken en tot rust kunt komen.

Waar: Griftsteede, Griftpark

Wanneer: zaterdag 6 maart, 19.00 tot 22.00 uur

Prijs: 15 euro

