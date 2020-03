Er is tijdens het weekend weer een heleboel te doen in Haarlem: in de Haarlemmer Kweektuin is een biologische markt, Hakim Traïdia geeft een poppenvoorstelling en zaterdagavond is het tijd voor de derde editie van Club Vooges.

BioMarkt - Kweektuin

Op het voorterrein van de Haarlemmer Kweektuin wordt deze zaterdag de eerste biologische markt van het jaar gehouden. Daar kun je terecht voor allerlei biologische, glutenvrije of duurzaam geproduceerde producten zoals groenten, brood, kaas, bier, wijn, jam en olijfolie. De entree is gratis.

Waar: Haarlemmer Kweektuin, Kleverlaan 9

Wanneer: zaterdag 7 maart, 10.00 tot 15.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Foodtruckfestival Eats & Beats - Vijfhuizen

Het kleinschalige foodtruckfestival Eats & Beats vond al eerder plaats in Heemstede en strijkt dit weekend met een speciale après-ski-editie neer op evenemententerrein Zijdewinde in Vijfhuizen. De entree is gratis, verschillende dj's verzorgen de muziek en onder meer de foodtrucks Chef's On Wheels, de Frietbakfiets en Knusz Koffie zijn aanwezig.

Waar: Zijdewinde (evenemententerrein naast DSOV), Vijfhuizen

Wanneer: vrijdag 6 maart, 17.00 tot 23.00 uur en zaterdag 7 maart, 15.00 tot 23.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Een van de foodtrucks op het festival. (Foto: Eats & Beats)

Internationale Vrouwendag - Patronaat

Op Internationale Vrouwendag verandert Patronaat in 'Matronaat'. Tijdens deze dag voor en door vrouwen gaat de keynote speech over economische zelfstandigheid, deeltijdwerk en kinderopvang. Ook komt de Syrische feministe Dareen Hasan Halimah vertellen over haar films. Er zijn verder verschillende workshops, optredens en een foodmarkt. De Haarlemse dj Daan Modern sluit deze gevarieerde dag af.

Waar: Patronaat, Zijlsingel 2

Wanneer: zondag 8 maart, 13.00 tot 22.00 uur

Prijs: 5 euro

Meer informatie

Dj Daan Modern sluit de avond af. (Foto: Daan Modern)

Club Vooges #3 - Vooges Centraal

Club Vooges is een nieuw concept voor 25-plussers waarbij dj's voor een echt clubgevoel zorgen in Vooges op station Haarlem. Na twee uitverkochte edities vindt op zaterdagavond 7 maart de derde editie plaats. Onder anderen dj ROOG staat achter de draaitafels. Een ticket is uit te breiden met een speciaal clubmenu, zodat je na een maaltijd direct de dansvloer op kunt.

Waar: Vooges Centraal, Kennemerplein 6

Wanneer: zaterdag 7 maart, 20.00 tot 0.30 uur

Prijs: 15 euro

Meer informatie

Bezoekers dansen bij het station. (Foto: Club Vooges)

Hakim & het AlfaBeest - Circus Hakim

Hakim maakte zijn nieuwe voorstelling samen met Daphne Zandberg, een poppenspeelster bekend van onder meer Sesamstraat. Hakim & het AlfaBeest is hun try-outvoorstelling waarbij het alfabet van a tot z één grote beestenboelpret wordt. Zo is de letter b van Beer. Hij moet in bad en als hij moe is, gaat Beer naar... bed. Geschikt voor alle leeftijden.

Waar: Circus Hakim, Korte Verspronckweg 7-9

Wanneer: zondag 8 maart, 15.00 tot 16.00 uur

Prijs: 5 euro

Meer informatie

