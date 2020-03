Nederlandse musea openen in deze periode veel nieuwe tentoonstellingen. Zo kun je in het Rijksmuseum kijken naar bombastische kunst uit de Italiaanse barok en verbeeldt Annabel Oosteweeghel in Museum de Fundatie de eenzaamheid van mensen die lijden aan slapeloosheid. NU.nl maakt een overzicht van bijzondere tentoonstellingen.

Caravaggio-Bernini. Barok in Rome - Rijksmuseum

In de eerste helft van de zeventiende eeuw schudden kunstenaars Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610) en Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) de stijve, keurige Italiaanse kunstwereld op met hun emotionele, theatrale en bombastische kunst. Zij gelden als de grondleggers van de barok. Hun werken bevatten veel dramatiek en expressie. Zo brandde Bernini zichzelf bijvoorbeeld met opzet aan hete kolen om zo levensecht mogelijk een gepijnigde uitdrukking in marmer te kunnen beitelen. In Nederland leefde de barok nauwelijks op: de stijl werd hier te overdadig bevonden voor de sobere, protestantse manier van leven.

Waar: Rijksmuseum, Museumstraat 1, Amsterdam

Wanneer: tot en met 17 juni

Prijs: 19 euro (online prijs voor volwassenen), tot en met achttien jaar gratis entree

Jongen gebeten door een hagedis (circa 1597-1598) door Caravaggio. (Foto: Fondazione di Studi di Storia dell'Arte Roberto Longhi)

Other.Worldly - Fries Museum

Al zolang de mens bestaat, worden we aangetrokken door de oneindige zee. De golven roepen een gevoel van tijdloosheid en verbondenheid op. Maar de zee herbergt ook gevaren en tragedies: diep onder water bevinden zich de lichamen van verdronken vluchtelingen, scheepswrakken en plasticafval. In Other.Worldly verbeelden ruim twintig kunstenaars de onderwaterwereld: van haar rustig deinende ranken zeewier tot boorplatformen. Tijdens deze tentoonstelling is de installatie Osedax van kunstenaarskoppel Edgar Cleijne en Ellen Gallagher voor het eerst in Nederland te zien.

Waar: Fries Museum, Wilhelminaplein 92, Leeuwarden

Wanneer: tot en met 3 januari 2021

Prijs: 15 euro (volwassenen), tot en met zeventien jaar gratis entree

Bezoekers van de tentoonstelling Other.Worldly. (Foto: Ruben van Vliet)

Meesterwerken uit Wenen - Noordbrabants Museum

De Oostenrijkse kunstverzamelaar Anton Lamberg-Sprinzenstein (1740-1822) kocht in zijn leven zo'n achthonderd schilderijen van meesters zoals Rembrandt van Rijn, Peter Paul Rubens, Antoon van Dyck en Francesco Guardi. Na zijn dood liet hij al deze meesterwerken na aan de Weense kunstacademie, op voorwaarde dat de werken altijd toegankelijk zouden zijn voor publiek. Vijftig van deze Hollandse en Vlaamse meesters zijn nu te zien in het Noordbrabants Museum.

Waar: Noordbrabants Museum, Verwersstraat 41, Den Bosch

Wanneer: tot en met 1 juni

Prijs: 15 euro (volwassenen), tot achttien jaar gratis

Bacchanaal met de dronken Silenus (circa 1611-1615) door Peter Paul Rubens. (Foto: Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste Wien)

The Absence of Mark Manders - Bonnefanten

Kunstenaar Mark Manders maakt installaties, tekeningen, sculpturen en korte films, vaak met tijd als thema. Hij stelt dat al zijn werken - hij is al sinds 1986 actief - deel uitmaken van één groot zelfportret: het Zelfportret als gebouw. Bij deze tentoonstelling loopt het publiek als het ware door het zelfportret heen, de kamers in Manders' gebouw. Door de intieme opstelling lijkt het alsof de kunstenaar net even uit zijn gebouw is gelopen, maar ieder moment kan terugkomen.

Waar: Bonnefanten, Avenue Ceramique 250, Maastricht

Wanneer: tot en met 24 mei

Prijs: 14 euro (volwassenen), tot en met achttien jaar gratis entree

Room with Unfired Clay Figures (2011-2015) door Mark Manders. (Foto: Zeno X Gallery)

Formule 1: Magic Moments - Zandvoorts Museum

Zandvoort en autosportcultuur zijn dankzij het racecircuit in de duinen onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de maanden voorafgaand aan de terugkomst van de Dutch Grand Prix opent het Zandvoorts Museum een tentoonstelling waarin de geschiedenis van de Formule 1 in Nederland wordt verkend. Je ziet er beelden van de allereerste race die op het circuit werd verreden, vitrines met memorabilia en het verhaal van alle op het Zandvoortse circuit verreden Formule 1-races, de winnaars en hun wagens.

Waar: Zandvoorts Museum, Swaluëstraat 1, Zandvoort

Wanneer: 13 maart tot en met 17 mei

Prijs: 5 euro (volwassenen), tot achttien jaar gratis entree

Coureur Henri Pescarolo op het circuit in 1970. (Foto: Aad van Koningshoven)

Annabel Oosteweeghel: Insomnia - Museum de Fundatie

Voor mensen die aan slapeloosheid lijden, lijkt een nacht eindeloos te duren. Fotografe Annabel Oosteweeghel legde de verborgen wereld van slapeloze mensen vast. Het gepieker, gewoel en de nachtelijke wandelingen roepen een eenzaam en triest gevoel op. De foto's zijn geënsceneerd en gestileerd, maar de geportretteerde mensen lijden echt aan insomnia.

Waar: Museum de Fundatie, Blijmarkt 20, Zwolle

Wanneer: tot en met 5 mei

Prijs: 14 euro (volwassenen), tot en met achttien jaar gratis entree

Ulrica van Annabel Oosteweeghel. (Foto: Annabel Oosteweeghel)

Sheng-Wen Lo: Extendable Ears - Foam

De Taiwanees Sheng-Wen Lo stelt in zijn kunstprojecten de relatie tussen mens en dier in hedendaagse samenlevingen ter discussie. In Extendable Ears onderzoekt hij met behulp van een draagbaar apparaat hoe het is om ultrasoon geluid te horen. Dit geluid is te hoog voor het menselijk oor, maar niet voor die van honden, katten en knaagdieren. Te veel ultrasoon geluid kan voor hen schadelijk zijn, maar mensen zijn zich er niet bewust van dat zij deze hoge tonen produceren. De kunstenaar droeg de koptelefoon een maand lang dag en nacht en legde zijn ervaringen vast in video's, foto's en fotografische scans van een droomdagboek.

Waar: Foam, Keizersgracht 609, Amsterdam

Wanneer: tot en met 5 april

Prijs: 12,50 euro (volwassenen)

Liuhe Night Market, Taiwan (2019) door Sheng-Wen Lo. (Foto: Sheng-Wen Lo)

Wout Muller - Drents Museum

Schilder Wout Muller (1946-2004) behoorde tot de top van de Nederlandse figuratieve kunstenaars. Hij was gefascineerd door biologie en het menselijk lichaam. Muller schilderde het liefst overdreven voluptueuze naakte vrouwen in combinatie met paddenstoelen, vreemde wezens of planten. Naast zijn werk als schilder ontwierp hij honderden boekomslagen.

Waar: Drents Museum, Brink 1, Assen

Wanneer: tot en met 24 mei

Prijs: 15 euro (volwassenen), tot achttien jaar gratis entree

Paddenstoelen (1994) door Wout Muller. (Foto: Drents Museum)

Momentum - Museum Voorlinden

Kunstenaars zijn altijd op zoek naar het momentum, dat éne moment waarop nieuwe ideeën ontstaan. Het beslissende moment waardoor alles in een stroomversnelling raakt. Ruim dertig kunstwerken geven in deze expositie gestalte aan het begrip momentum.

Waar: Museum Voorlinden, Buurtweg 90, Wassenaar

Wanneer: tot en met 20 september

Prijs: 17,50 euro (volwassenen) of 8,50 euro (dertien tot en met achttien jaar)

Een van de tentoongestelde werken. (Foto: Antoine van Kaam)

Extra Large: Wandkleden van Picasso en Le Corbusier tot Louise Bourgeois - Kunsthal

In de expositie Extra Large zie je honderd jaar aan metershoge wandtapijten van de periode direct na de Eerste Wereldoorlog tot nu. De tapijten staan voor abstracte, kleurrijke, figuratieve kunst en laten zien hoeveel techniek de maker moest beheersen om het te kunnen weven. Kunstenaars als Pablo Picasso of Alain Séchas kunnen met draad een expressieve penseelstreek van een schilderij nabootsen. Speciaal voor deze tentoonstelling leende het Louvre in Parijs een onvoltooid wandtapijt van 72 vierkante meter van de Duitse schilder Werner Peiner uit.

Waar: Kunsthal, Westzeedijk 341, Rotterdam

Wanneer: 28 maart tot en met 1 juni

Prijs: 14 euro (volwassenen), tot en met zeventien jaar gratis entree

The Pyrenees (1924) door Edmond Yarz. (Foto: Pictoright)