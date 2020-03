Er is dit weekend weer van alles te doen in Rotterdam. Breng een bezoek aan de Museumnacht, snuffel rond bij de Vintage Kilo Sale of luister naar Rotterdamse sportvrouwen.

Museumnacht 010 - diverse locaties

Meer dan 35 culturele locaties in Rotterdam openen hun deuren met een exclusieve programmering. Ga bijvoorbeeld naar veilinghuis Vendu en zwaai zelf met de hamer, zoek je weg door het Dilemma-doolhof in het Wereldmuseum of proef een heus eetschilderij bij vrijplaats Weelde. Ook voor kinderen tussen de acht en twaalf jaar is er veel te beleven.

Waar: verschillende locaties in Rotterdam

Wanneer: zaterdag 7 maart van 20.00 tot 1.00 uur

Prijs: passe-partout inclusief afterparty 26 euro

Meer informatie

Girlpower Talks - Museum Rotterdam

Als onderdeel van de tentoonstelling Girlpower praat gastcurator en sporthistoricus Jurryt van de Vooren met Rotterdamse sportvrouwen. Deze zondag staat het laatste gesprek gepland, met als gast olympisch kampioene wielrennen Leontien van Moorsel en voormalig wereldkampioene sprint Nelli Cooman. Bezoekers kunnen deze dag ook een bezoek brengen aan de tentoonstelling.

Waar: Museum Rotterdam, Rodezand 26

Wanneer: zondag 8 maart van 14.00 tot 15.00 uur

Prijs: 9 euro, inclusief museumbezoek

Meer informatie

Snuffelmarkt - Heemraadsplein

Struin deze zondag over het Heemraadsplein als je op zoek bent naar leuke tweedehands spullen. In de vele kramen vind je van alles: van meubels tot kleding en van gereedschappen tot decoratie voor in huis.

Waar: Heemraadsplein

Wanneer: zondag 8 maart van 9.00 tot 16.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Tussen Kunst en Kids (7-12) - Theater Walhalla

Tussen Kunst en Kids is de theatertalkshow voor kinderen vanaf zeven jaar en de hele familie. In de show met liveband wordt onder meer gedanst met de SKVR en zijn schrijver Gino van Weenen en de kinderen van OBS De Schalm te gast. Stilzitten is niet verplicht.

Waar: Foyer Café Walhalla, Veerhaven 11

Wanneer: zondag 8 maart vanaf 15.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Jongleren met prei tijdens de voorstelling Tussen Kunst en Kids. (Foto: Petra Groenenboom/Nina en Wouter Tulp)

Vintage Garage Sale 180 kilo lente editie - Margootje Vintage

Liefhebbers van vintage kunnen hun slag slaan tijdens de garage sale van Margootje Vintage op een nieuwe locatie. Aan de rekken hangen onder meer festivalbloesjes, midi-rokken, flanellen overhemden, bloemenjurkjes, wollen vestjes, lenteblouses en nog veel meer.

Waar: De Kroon, Schiemond 20-22

Wanneer: zaterdag 7 maart van 12.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Lezing Marktplaats Miljonairs - Belasting & Douane Museum

Kun je van een konijn een fortuin maken door steeds maar weer te ruilen? Albert Klein Haneveld en Stefan Egberts gingen de uitdaging aan. Tijdens deze lezing vertellen ze aan de hand van filmfragmenten hoe ze uiteindelijk eindigden met een luxe appartement aan een skipiste.

Waar: Belasting & Douane Museum, Parklaan 14-16

Wanneer: zondag 8 maart van 14.00 tot 15.30 uur

Prijs: 10 euro

Meer informatie en reserveren

Comics, Art & Beer - Rotown

Er is deze zondag een laagdrempelige stripbeurs in Rotown: Comics, Art & Beer. Bestel een speciaalbiertje of kopje koffie en bekijk de comics, fanzines en kunstwerken die worden aangeboden. Illustrator en ontwerper Willem Kolvoort, bekend van onder meer de concertposters van poppodium Vera, komt langs als speciale gast.

Waar: Rotown, Nieuwe Binnenweg 19

Wanneer: zondag 8 maart vanaf 13.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

