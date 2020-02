Er is komend weekend weer genoeg te doen in Utrecht. Vrijdag kun je lasergamen in het Filmcafé en zaterdag opent de Veggiebeurs in de Werkspoorkathedraal.

De Leuke Winterfestival - DeFabrique

De Leuke Festival verhuist op 29 februari naar DeFabrique. Er is een glitterdisco, je kunt meezingen in de karaoke, er kan geschuurd en getwerkt worden, je kunt je aansluiten bij de polonaise of de anderen afmaken tijdens een potje lasergamen. Ook is er natuurlijk heel veel muziek.

Waar: DeFabrique, Westkanaaldijk 7

Wanneer: zaterdag 29 februari, 12.00 tot 23.00 uur

Prijs: vanaf 22 euro

Meer informatie

Veggieworld - Werkspoorkathedraal

Veggieworld is een beurs waar je inspiratie op kunt doen om gezonder, duurzamer en vooral ook lekkerder plantaardig te eten. Je kunt deelnemen aan gratis kookdemo's, workshops en presentaties, advies vragen aan gerenommeerde diëtisten en lezingen en panelgesprekken bijwonen. Ook kun je meedoen met een lesje yoga en natuurlijk je buik rond eten bij de foodtrucks. Aan kinderen is ook gedacht: zij kunnen creatief aan de slag met groente en fruit, voorgelezen worden of op avontuur gaan in een speurtocht.

Waar: Werkspoorkathedraal, Tractieweg 41

Wanneer: 29 februari tot en met 1 maart, 10.00 tot 18.00 uur

Prijs: 10 euro

Meer informatie

Op Veggieworld zijn allerlei vegetarische hapjes te krijgen. (Foto: Veggieworld)

Karaoke - Le Clochard

Wie zingend het weekend in wil gaan, kan vrijdag terecht bij restaurant Le Clochard. Tijdens de Karaoke Night kun je aan iedereen je zangkunsten ter gehore brengen. Zorg er wel voor dat je de volgende dag vrij bent: het feestje duurt tot 4.00 uur 's nachts.

Waar: Le Clochard, Ridderhofstad 2

Wanneer: vrijdag 28 februari, 23.00 tot 4.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Carnavaldiscozwemmen - Den Hommel

Zwemmend carnavallen? De meeste feestvierders hopen er niet op, maar in Den Hommel is het de bedoeling dat je in je zwembroek komt. Wie verzint het beste kostuum?

Waar: Den Hommel, Kennedylaan 5

Wanneer: vrijdag 28 februari, 18.00 tot 21.00 uur

Prijs: vanaf 3,55 euro

Meer informatie

Lasergamen - Filmcafé

Na de eerste editie doet het Filmcafé er nog een schepje bovenop met betere lasergameoutfits en een vijf uur durende tranceparty na afloop. Maar eerst wordt er gelasergamed in twee ruimtes die volledig worden ingericht tot warzone. Obstakels, visuals en donkere plekken maken het een perfecte plek voor een potje lasergame.

Waar: Filmcafé, CAB-rondom 90a

Wanneer: vrijdag 28 februari, 20.00 tot 04.30 uur

Prijs: 9 euro

Meer informatie

