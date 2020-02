Er is komend weekend weer genoeg te doen in Amsterdam. Kijk naar de sterren tijdens de sterrenkijkavond in ARTIS of doe mee met de smartlappenkaraoke in Paradiso. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.

Sterrenkijkavond - ARTIS

Kom tijdens de landelijke sterrenkijkdagen naar dierentuin ARTIS om het sterrenstelsel af te speuren. Ontwerp in het planetarium een eigen planeet en leer meer over astronomie tijdens een van de vele workshops. Buiten staan telescopen opgesteld om de sterren van dichtbij te kunnen aanschouwen.

Waar: ARTIS, Plantage Kerklaan 38-40

Wanneer: zaterdag 29 februari van 19.00 tot 23.00 uur

Prijs: op basis van vrijwillige bijdrage

Smartlappen Karaoke - Paradiso

Zing zondag onder leiding van de smartlappen karaoke liveband liedjes als De Vlieger, Een Pikketanussie en Een Beetje Verliefd op het podium van Paradiso. Peter te Bos, Lucas Hamming, Brownie Dutch en Kiki Schippers verzorgen tussendoor gastoptredens en het eerste drankje is van het huis.

Waar: Paradiso, Weteringschans 6-8

Wanneer: zondag 1 maart van 16.00 tot 19.00 uur

Prijs: entree 24,50 euro

Verknipt Boat Special - Pier 14 Centraal Station

Liefhebbers van technomuziek kunnen zich dit weekend verheugen op de Verknipt Boat Special. Om 1.15 uur gaat het schip van wal om pas rond 6.00 uur 's nachts weer aan te meren. In de tussentijd kan er flink gedanst worden op muziek van een nog geheime line-up. De echte diehards kunnen ook de volgende ronde mee: deze zal tot ongeveer 7.00 uur in de ochtend duren.

Waar: Pier 14, De Ruijterkade 14

Wanneer: zaterdag 27 juli van 23.59 tot 7.00 uur

Prijs: 23,48 euro

Arnon Grunberg in gesprek over schaamte en schuld - De Balie

Journalist en schrijver Arnon Grunberg gaat vrijdag in gesprek met evolutiebioloog Tijs Goldschmidt en tv-persoonlijkheid Patricia Paay over schaamte en schuld. Tijdens deze conversatie probeert het drietal vragen te beantwoorden als 'hoe werkt schaamte', 'zoekt de mens altijd een zondebok' en 'wat doet het met je als je aan de publieke schandpaal wordt genageld'?

Waar: De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10

Wanneer: vrijdag 28 februari van 20.00 tot 21.30 uur

Prijs: entree 13,00 euro

De Grote Suriname-tentoonstelling - De Nieuwe Kerk

Leer meer over de cultuurgeschiedenis van Suriname, beginnend bij de oudste nederzettingen en eindigend bij de republiek die Suriname tegenwoordig is. Tientallen musea en privécollecties stelden voor deze tentoonstelling in De Nieuwe Kerk in totaal meer dan driehonderd objecten ter beschikking, van archeologische vondsten tot kledingstukken, documenten en hedendaagse kunst met onder meer film- en muziekfragmenten.

Waar: De Nieuwe Kerk, Dam

Wanneer: tot 1 maart van 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: 18 euro

Vitrinekasten met tentoongestelde voorwerpen. (Foto: Evert Elzinga)

Badplaats Winter Sessions - Volkshotel

Elke eerste zondag van de maand kun je je dag doorbrengen op het dakterras van het Volkshotel. Op de achtste verdieping kun je gratis ontspannen in het bubbelbad of in de sauna. Tijdens elke Badplaats Sessions is er livemuziek. Deze keer wordt de muziek verzorgd door Irrelephant, een singer-songwriter uit Utrecht. Het Volkshotel beschikt over dekens en terrasverwarming. Wel moet je je eigen handdoek en badkleding meenemen.

Waar: Volkshotel, Wibautstraat 150, Amsterdam

Wanneer: zondag 1 maart van 12.00 tot 18.00 uur

Prijs: gratis

De jacuzzi's en de sauna op het dak van het Volkshotel. (Foto: Volkshotel)

Vintage Kilo Sale - De Hallen

Liefhebbers van duurzame, bijzondere en trendy mode kunnen zaterdag helemaal losgaan tijdens de Vintage Kilo Sale. Verwacht een grote vintagecollectie met denim, leer, vesten, truien, jassen en schoenen. Afrekenen gaat per kilo, waarbij geen minimum of maximum is vereist. Het gewicht in kilo's keer 17,50 euro is wat je afrekent.

Waar: De Hallen, Hannie Dankbaarpassage 18

Wanneer: zaterdag 29 februari van 11.00 tot 16.00 uur

Prijs: entree 5 euro

Bezoekers snuffelen tussen kleding op de Vintage Kilo Sale. (Foto: Vintage Kilo Sale)

