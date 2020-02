Er is tijdens het weekend weer een heleboel te doen in en rondom Haarlem: in de Lichtfabriek vindt een silent disco plaats, ga tweedehands shoppen in het Kennemer Sportcenter of doe mee aan de Friday Night FunRun in Heemstede.

Stille Disco - De Lichtfabriek

Het industriële pand van De Lichtfabriek verandert zaterdag in één grote, silent disco. Zodra je een koptelefoon opzet, kies je voor je favoriete muziek en kan het dansen beginnen. Er zijn drie verschillende kanalen: blauw is hiphop/urban, rood is disco, en kanaal groen wordt verzorgd door Haarlems Natte Sokken dj-team.

Waar: De Lichtfabriek, Minckelersweg 2

Wanneer: zaterdag 29 februari, 23.00 tot 4.00 uur

Prijs: 10 euro

Op de silent disco heb je keuze uit drie kanalen. (Foto: Stille Disco)

Snuffelmarkt - Kennemer Sportcenter

In de grote hal van het Kennemer Sportcenter wordt op zondagmiddag een grote snuffelmarkt georganiseerd. Er zijn allerlei zolders en garages leeggehaald en bij meer dan tweehonderd kramen kunnen er tweedehands spullen en curiosa gekocht worden. De parkeergelegenheid is bovendien ruim en gratis.

Waar: Kennemer Sportcenter, IJsbaanlaan 4A

Wanneer: zondag 1 maart, 9.00 tot 16.30 uur

Prijs: 3,50 euro

Friday Night FunRun - Heemstede

Op de laatste vrijdagavond van de maand organiseert Lopers Company by Enno in Heemstede een rustige duurloop van ongeveer 7 kilometer. De groep start om 19.00 uur bij het Runninghouse aan de Binnenweg. Iedereen kan kosteloos meedoen, er wordt alleen gevraagd een goed humeur mee te nemen.

Waar: Binnenweg 35, Heemstede

Wanneer: vrijdag 28 februari, 19.00 tot 20.30 uur

Prijs: gratis

Lopers van de Friday Night FunRun. (Foto: Lopers Company by Enno)

Grand Opening - JUNE Haarlem

Na drie maanden intensief verbouwen gaan de deuren van Haarlems nieuwste evenementenlocatie open: JUNE. Midden in het centrum van Haarlem, in het pand waar voorheen Club Ruis zat, vindt op zaterdagavond 29 februari de Grand Opening plaats. Onder anderen Willie Wartaal en Geza Weisz staan achter de draaitafel waarbij hiphop, classics en techno voorbijkomen.

Waar: JUNE, Smedestraat 31

Wanneer: zaterdag 29 februari, 23.00 tot 5.00 uur

Prijs: 10 euro

Peuterbieb - de Bibliotheek Haarlem Noord

Om de fantasie te prikkelen, het taalgevoel te ontwikkelen en de woordenschat van jonge kinderen te vergroten wordt er tijdens de Peuterbieb een verhaal voorgelezen voor de kleintjes. Daarna wordt er muziek gemaakt, gespeeld en gedanst - allemaal in het thema van het verhaal.

Waar: de Bibliotheek Haarlem Noord, Planetenlaan 170

Wanneer: vrijdag 28 februari, 10.30 tot 11.15 uur

Prijs: gratis entree

