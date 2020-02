Tijdens de Landelijke Sterrenkijkdagen van 28 februari tot en met 1 maart kun je gratis of voor een zachte prijs tientallen sterrenwachten door het land bezoeken. Bewonder de sterrenhemel door een telescoop of in een levensechte planetariumshow. NU.nl zet op een rij waar je zoal naartoe kunt.

De Blaauw Sterrenwacht - Groningen

De Blaauw Sterrenwacht opent de deuren voor nieuwsgierige sterrenkijkers. Er wordt een kinderquiz georganiseerd, een ruimtelab waar kinderen proefjes kunnen doen en een lezing door prof. Dr. Eline Tolstoy over galactische paleontologie (op vrijdag). Elk half uur worden er rondleidingen door de Sterrenwacht gegeven en kun je naar planetariumshows kijken. Op het dakterras staan telescopen opgesteld om naar de hemel te kijken.

Blaauw Sterrenwacht, Nijenborgh 9, Groningen

Wanneer: vrijdag 28 en zaterdag 29 februari van 18.00 tot 23.00 uur

Prijs: gratis entree

CAMRAS Dwingeloo Radiotelescoop - Dwingeloo

In Dwingeloo kun je een kijkje nemen in de 25 meter lange radiotelescoop. Deze enorme satellietschotel vangt radiosignalen uit de ruimte op. Buiten de telescoop zijn er bij helder weer allerlei gratis activiteiten. Er worden optische telescopen opgesteld en in het Mullerhuis worden ruimtepresentaties gegeven. Aanmelden is niet nodig.

Waar: CAMRAS, Oude Hoogeveensedijk 4, Dwingeloo

Wanneer: zaterdag 29 februari van 18.30 tot 22.30 uur

Prijs: 2 euro (volwassenen) of 1 euro (kinderen)

Cosmos Sterrenwacht - Lattrop

Bij de Cosmos Sterrenwacht leer je zaterdag alles over het zonnestelsel, het heelal en ruimtevaart. In het digitale planetarium worden projecties van de actuele sterrenhemel geprojecteerd, waarbij je onder meer de Grote en de Kleine Beer en het sterrenbeeld Leeuw kunt zien. 's Avonds kun je door telescopen naar de maan kijken. Zondag is er een lezing over de zon en kun je de zon observeren.

Waar: Cosmos Sterrenwacht, Frensdorferweg 22, Lattrop

Wanneer: zaterdag 29 februari van 19.30 tot 22.30 uur en zondag 1 maart van 13.00 tot 17.00 uur

Prijs: 8 euro (volwassenen) of 5 euro (kinderen)

De telescoop van de Cosmos Sterrenwacht in Lattrop. (Foto: Cosmos Sterrenwacht)

Stichting Sterrenwacht Almere

De Sterrenwacht Almere stelt tijdens de Sterrenkijkdagen telescopen op op het stadslandgoed De Kemphaan. Op vrijdag- en zaterdagavond kan het publiek dan naar de sterrenhemel kijken. Bezoekers gaan eerst naar het Natuurbelevingscentrum de Oostvaarders en worden vanaf daar met een elektrische huifkar naar de telescopen op het landgoed gebracht.

Waar: Natuurbelevingcentrum de Oostervaarders, Oostvaardersbosplaats 1, Almere

Wanneer: vrijdag 28 februari vanaf 19.30 uur en zaterdag 29 februari vanaf 20.00 uur

Prijs: gratis entree

ARTIS - Amsterdam

In de koepel van het Planetarium van ARTIS verken je vanuit je veilige stoel de grenzen van het heelal. Buiten staan telescopen op de hemel gericht en binnen kunnen kinderen hun eigen planeet ontwerpen. Tot en met 22.30 uur kan er elk half uur een nieuwe groep naar binnen in het Planetarium.

Waar: ARTIS-Planetarium, Plantage Kerklaan 38-40

Wanneer: zaterdag 29 februari van 19.00 tot 23.00 uur

Prijs: op basis van vrijwillige bijdrage

Een sterrencluster uit de planetariumshow van ARTIS. (Foto: ARTIS)

Volkssterrenwacht Copernicus - Overveen

Gidsen leiden bezoekers rond door de Volkssterrenwacht in Overveen. Je kunt er met het blote oog of met telescopen naar de hemellichamen kijken. Dankzij speciale filters kun je bij deze sterrenwacht ook overdag veilig naar de zon kijken.

Waar: Tetterodeweg 27, Overveen

Wanneer: 28 februari tot en met 1 maart, verschillende openingstijden

Prijs: gratis entree

Oude Sterrenwacht Leiden

De Oude Sterrenwacht Leiden is de oudste nog bestaande universitaire sterrenwacht ter wereld. Het wordt niet meer gebruikt voor onderzoek, maar het publiek kan er nog wel steeds sterren komen kijken en het complex wordt nog voor opleidingen ingezet. Dit weekend kun je er door de historische gangen lopen en door de antieke sterrenkijkers kijken.

Waar: Oude Sterrenwacht, Sterrenwachtlaan 11, Leiden

Wanneer: zaterdag 29 februari van 14.00 tot 23.00 uur en zondag 1 maart van 14.00 tot 22.00 uur

Prijs: gratis

Leiden heeft de oudste nog bestaande universitaire sterrenwacht. (Foto: Oude Sterrenwacht Leiden)

Sonnenborgh - Utrecht

Tijdens de Sterrenkijkdagen kun je met korting naar Sonnenborgh in Utrecht. Bij helder weer kun je de hemel afspeuren naar sterren en planeten. Als het bewolkt is kun je naar het planetarium. Daar wordt een show gegeven over de maan, Saturnus en Mars. Er zijn meerdere korte voorstellingen per avond. Daarnaast zijn er drie lezingen over ons zonnestelsel en de zoektocht naar planeten in andere zonnestelsels.

Waar: Sonnenborgh, Zonnenburg 2, Utrecht

Wanneer: vrijdag 28 en zaterdag 29 februari van 19.00 tot 23.00 uur

Prijs: 7 euro

Het Sonnenborgh-complex in het Park Servaasbolwerk. (Foto: Google Streetview)

Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen - Middelburg

Bij helder weer kun je bij Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen sterren kijken. Vooral Venus is in deze tijd van het jaar bijzonder goed te zien. Als er door bewolking of slecht weer geen sterren te zien zijn, biedt de sterrenwacht een alternatief planetariumprogramma.

Waar: Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen, Helm 3, Middelburg

Wanneer: vrijdag 28 en zaterdag 29 februari van 19.30 tot 23.00 uur

Prijs: gratis entree

Sterrenwacht Limburg - Heerlen

Bij Sterrenwacht Limburg kun je naar een expositie over de sterrenwacht en sterrenkunde als hobby. Bij helder weer laten de astronomen je de hoogtepunten van de sterrenhemel zien. De voordrachten en de rondleidingen beginnen om 20.00 en 21.00 uur. De laatste rondleiding begint om 22.00 uur.

Waar: Sterrenwacht Limburg, Plaats Schaapskooiweg 95, Heerlen

Wanneer: vrijdag 28 en zaterdag 29 februari van 19.30 tot 23.00 uur

Prijs: 4 euro

Het complex van de sterrenwacht in Heerlen. (Foto: Piet Berger)

