Het nieuwe bioscoopaanbod bestaat deze week uit een groot pallet aan internationale films. Van blockbuster Bloodshot, waarin Vin Diesel een uit de dood teruggehaalde marinier speelt, tot de Braziliaanse film Greta waarin een zeventigjarige verpleger een relatie krijgt met een veel jongere, van moord verdachte jongeman. Dit zijn de elf films die deze week in de bioscoop verschijnen.

Bloodshot - actie

Wanneer marinier Ray Garrison tijdens een militaire missie sneuvelt, wekt het bedrijf RTS Corporation hem opnieuw tot leven. Dankzij nanotechnologie in zijn aderen is Ray sterker dan ooit en geneest hij onmiddellijk van zijn verwondingen. Maar de Corporation heeft niet alleen de controle over zijn lichaam, maar ook over zijn geest en herinneringen. Ray zet alles op het spel om de controle over zijn leven terug te krijgen.

Genre: actie

Regisseur: Dave Wilson

Cast: Vin Diesel, Eiza González, Sam Heughan, Toby Kebbell, Guy Pearce

Kijkwijzer: 12+

My Spy - actie

JJ is een belangrijke CIA-agent die uit de gratie is geraakt toen een missie onder zijn leiding totaal uit de hand liep. Hij krijgt nog één kans om zijn carrière te redden en wordt op een undercoveroperatie gezet om een gevaarlijke familie van wapenhandelaars te observeren. Maar al snel wordt hij ontmaskerd door het negenjarige meisje Sophie. Zij belooft JJ niet te verraden als hij haar leert hoe je een spion wordt.

Genre: actie, comedy

Regisseur: Peter Segal

Cast: Dave Bautista, Chloe Coleman, Ken Jeong, Kristen Schaal

Kijkwijzer: 9+

Queen & Slim - drama

Queen en Slim zijn net op een eerste afspraakje geweest en nu brengt Slim haar naar huis. Maar dan worden ze aan de kant gezet door een witte politieagent. Wat een simpele aanhouding had moeten worden, loopt volledig uit de hand en eindigt in een bloedbad als Slim de agent uit zelfverdediging doodschiet. Queen en Slim vluchten weg terwijl de video van het incident viral gaat. Een klopjacht dwars door Amerika is het gevolg.

Genre: drama

Regisseur: Melina Matsoukas

Cast: Daniel Kaluuya, Jodie Turner-Smith

Gesproken taal: Engels

Kijkwijzer: 12+

Hope Gap - drama

Het 29 jaar getrouwde stel Grace en Edward woont in een slaperig Engels dorpje aan de rand van een klif. Als hun zoon Jamie een weekend komt logeren, neemt zijn vader hem apart. Edward vertelt zijn zoon dat hij nog diezelfde dag van plan is zijn vrouw te verlaten. Het eens zo hechte gezin wordt geconfronteerd met heftige emoties zoals ongeloof, woede en onmacht, maar ook hoop.

Genre: drama

Regisseur: William Nicholson

Cast: Bill Nighy, Josh O’Connor, Annette Bening

Kijkwijzer: alle leeftijden

True History of the Kelly Gang - misdaad

Australië, eind negentiende eeuw. De jonge Ned Kelly is de leerling van de beroemde struikrover Harry Power. Wanneer Neds moeder gearresteerd wordt, neemt hij geen genoegen meer met kleine overvallen op passerende postkoetsen. Hij verzamelt een groep rebellen om zich heen om een opstand te plannen tegen de Britse overheersers.

Genre: misdaad, drama

Regisseur: Justin Kurzel

Cast: George MacKay, Essie Davis, Nicholas Hoult, Thomasin McKenzie, Charlie Hunnam, Russell Crowe

Kijkwijzer: 16+

Porselein - drama

Zakenman Paul heeft zijn leven goed voor elkaar. Met zijn verdiende fortuin koopt hij de bovenste etage van een exclusief appartementencomplex voor hem, zijn vrouw en hun achtjarige zoontje Thomas. Net wanneer het gezin zich onaantastbaar waant, wordt Thomas ernstig ziek. Paul en zijn vrouw proberen met alle macht de touwtjes in handen te houden, terwijl er steeds meer barsten in hun perfecte leven verschijnen.

Genre: drama

Regisseur: Jenneke Boeijink

Cast: Tom Vermeir, Laura de Boer, Neathan van der Gronden, Teresa Sapangelo

Gesproken taal: Nederlands, Italiaans, Engels

Kijkwijzer: 9+

Punt Uit - Schluss Auf - Full Stop - documentaire

In deze film richt Rosemarie Blank haar camera op haar partner, die uit het leven wil stappen omdat het hem geen enkele vreugde meer geeft. Ze filmt alle intieme momenten tijdens hun laatste dagen samen.

Genre: documentaire

Regisseur: Rosemarie Blank

Gesproken taal: Duits, Nederlands

Kijkwijzer: 9+

One Piece: Stampede - avontuur

De zeerovers van de Straw Hats doen mee aan een race om de schat van Gol D. Roger te vinden. Er is één probleem: een voormalig lid van Rogers bemanning, Festa, is uit op wraak en saboteert de boel door dodelijke vallen uit te zetten. Alle piraten uit de Japanse mangaserie One Piece moeten samenwerken om heelhuids van het schip af te komen.

Genre: actie, animatie, avontuur

Regisseur: Takashi Otsuka

Stemmen: Mayumi Tanaka, Kazuya Nakai, Hiroaki Hirata, Akemi Okamura, Kappei Yamaguchi

Gesproken taal: Japans

Kijkwijzer: 9+

The Wild Goose Lake - misdaad

De leider van een beruchte motorbende slaat op de vlucht wanneer hij per ongeluk een agent doodschiet. Hij wordt op de hielen gezeten door zowel politie als andere gangsters die uit zijn op het tipgeld. Bij het Wildeganzenmeer verstopt hij zich. Een mysterieuze prostituee biedt hem hulp aan in ruil voor haar vrijheid. Beiden hebben niets te verliezen en ze sluiten een deal.

Genre: misdaad, drama

Regisseur: Diao Yinan

Cast: Fan Liao, Lun-Mei Kwei, Hugh Hu

Gesproken taal: Mandarijn

Kijkwijzer: 16+

Woman - documentaire

Regisseurs Yann Arthus-Bertrand en Anastasia Mikova filmden tweeduizend vrouwen uit vijftig verschillende landen. Zij brengen een ode aan culturele diversiteit en verschillende gebruiken, kleding en religieuze overtuigingen over de hele wereld. De vrouwen spreken over seksualiteit, menstruatie, moederschap, opleiding, huwelijk en nog veel meer. Op veel plekken op de wereld is hun positie nog verre van ideaal.

Genre: documentaire

Regisseur: Yann Arthus-Bertrand, Anastasia Mikova

Gesproken taal: Engels, Frans, Spaans

Kijkwijzer: alle leeftijden

Greta - lhtbi

Het ziekenhuis in de Braziliaanse plaats Fortaleza is zo overvol dat de zeventigjarige verpleger Pedro geen bed kan vinden voor zijn transgendervriendin Daniela, die lijdt aan nierfalen. Hij neemt stiekem de jonge, van moord verdachte Jean uit het ziekenhuis mee naar huis en geeft Daniela zijn bed. Ondanks het verleden van de jongeman ontwikkelt zich een tedere, fysieke relatie tussen de zorgzame Pedro en Jean. Maar wat zijn de intenties van de jongeman precies?

Genre: lhbti

Regisseur: Armando Praça

Cast: Marco Nanini, Denise Weinberg, Gretta Sttar, Demick Lopes, Robério Diógenes

Gesproken taal: Portugees

Kijkwijzer: 16+

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 12 maart in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

