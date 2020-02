Er is deze vakantie weer genoeg te doen in Utrecht. Er is een winterfestival, een festival in het teken van de Domstad, een beurs over plantaardig eten en je kunt dineren in een trein.

Schaatsen - Zeist

Het ziet er niet naar uit dat er dit jaar nog op natuurijs geschaatst kan worden, maar dat hoeft niemand ervan te weerhouden om zijn ijzers onder te binden. Bij Blik & Burgers is de ijsbaan nog geopend tot 1 maart. Perfecte timing om in de voorjaarsvakantie nog eens langs te komen voor een paar rondjes en koek-en-zopie.

Waar: Blik & Burgers, Filosofenlaantje 9, Zeist

Wanneer: tot en met 1 maart

Prijs: 4 euro

Meer informatie

Sprookjesvoorstelling Belle en het Beest - Museum Speelklok

In Museum Speelklok wordt deze voorjaarsvakantie het bekende sprookje van Belle en het Beest opgevoerd. Het is een muzikale bewerking die je meeneemt naar een magische wereld. Daarin worden natuurlijk ook de instrumenten uit het museum gebruikt.

Waar: Museum Speelklok, Steenweg 6

Wanneer: 24 februari tot en met 4 maart

Prijs: 4,50 plus de entreeprijs

Meer informatie

Barry de Piraat - Play-in Leidsche Rijn

Tijdens de voorjaarsvakantie worden allerlei activiteiten georganiseerd in de Play-in in Leidsche Rijn. Woensdag 26 februari komt Barry de Piraat bijvoorbeeld op bezoek. Hij vermaakt de kinderen met een speciale show.

Waar: Play-in, The Wall, Leidsche Rijn

Wanneer: woensdag 26 februari om 13.00 en 15.00 uur

Prijs: entreeprijs 7,90 euro

Meer informatie

Dineren in een trein - Utrecht Centraal

Wie eens op een speciale manier wil dineren, kan dat doen aan boord van de Dinner Train. Tijdens het rijden, krijg je een diner geserveerd. Zo eet je niet alleen op een bijzondere plek, maar heb je ook nog mooi uitzicht. De rit duurt zo'n twee uur. De route kan per keer verschillen. Het eten wordt bereid in het voertuig.

Waar: station Utrecht Centraal

Wanneer: vrijdag 28 februari, 17.00 tot 19.00 uur

Prijs: vanaf 49 euro

Meer informatie

De Leuke Winterfestival - DeFabrique

De Leuke Festival verhuist 29 februari naar DeFabrique. Er is een glitterdisco, je kunt meezingen in de karaoke, er kan geschuurd en getwerkt worden, je kunt je aansluiten bij de polonaise of de anderen afmaken tijdens een potje lasergamen. Ook is er natuurlijk heel veel muziek.

Waar: DeFabrique, Westkanaaldijk 7

Wanneer: zaterdag 29 februari, 12.00 tot 23.00 uur

Prijs: vanaf 22 euro

Meer informatie

VeggieWorld - Werkspoorkathedraal

VeggieWorld is een beurs waar je inspiratie kunt opdoen om gezonder, duurzamer en vooral ook lekkerder plantaardig te eten. Je kunt deelnemen aan gratis kookdemo's, workshops en presentaties, advies vragen aan gerenommeerde diëtisten en lezingen en panelgesprekken bijwonen. Ook kun je meedoen met een lesje yoga en natuurlijk je buik rond eten bij de foodtrucks. Aan kinderen is ook gedacht: zij kunnen creatief bezig met groenten en fruit, worden voorgelezen of op avontuur gaan in een speurtocht.

Waar: Werkspoorkathedraal, Tractieweg 41

Wanneer: 29 februari tot en met 1 maart, 10.00 tot 18.00 uur

Prijs: 10 euro

Meer informatie

Vegetarische hapjes op festival VeggieWorld. (Foto: VeggieWorld)

Drijf-inbioscoop - Den Hommel

Zwembad Den Hommel organiseert een 'drijf-inbioscoop'. De film Huisdiergeheimen 2 wordt gedraaid. Je mag een luchtbed meenemen en er is geen zwemvaardigheid vereist. De film is in het Nederlands.

Waar: Den Hommel, Kennedylaan 5

Wanneer: zaterdag 29 februari, 17.00 tot 19.30 uur

Prijs: 6 euro

Meer informatie

Indoorfestival Utrecht By Day - Winkel van Sinkel

Tijdens dit festival staat Utrecht in de spotlights. Er zijn verschillende area's met elk een eigen muziekstijl en concept. Grote namen uit het uitgaansleven, zoals Herrie met Gerrie en Terug Naar Toen, doen hun best om er een goed feestje van te maken. In Eindhoven, Tilburg en Nijmegen waren eerdere versies al helemaal uitverkocht.

Waar: Winkel van Sinkel, Oudegracht 158

Wanneer: zaterdag 29 februari, 13.00 tot 23.00 uur

Prijs: vanaf 18 euro

Meer informatie

Oproep