Er is komend weekend weer genoeg te doen in Groningen. Zo kun je naar het concert van de feestelijke Amsterdam Klezmer Band, schaatsen op een winterfair of de deelnemers van hardloopevenement De Nacht van Groningen aanmoedigen. NU.nl maakt een overzicht van activiteiten.

Blues Tour - binnenstad

Op vijftien plekken in de stad, waaronder Café de Sleutel, De Uurwerker, Café Wolthoorn & Co en Huis de Beurs vinden gratis toegankelijke optredens van bluesartiesten plaats. Denk aan lokale, opkomende bands zoals The Tightropes of gevestigde namen zoals blueszanger Ralph de Jongh.

Waar: binnenstad Groningen

Wanneer: zaterdag 29 februari vanaf 21.30 uur

Prijs: gratis entree

De Goshanks bij Café Mulder tijdens de Blues Tour van 2019 (Foto: Alvar Besemer)

Amsterdam Klezmer Band - Vera

De in 1996 opgerichte Amsterdam Klezmer Band laat zich inspireren door allerlei genres. In hun eclectische klezmer en Balkanmuziek hoor je ook invloeden van ska, jazz, rap en zigeunermuziek. De band stond eerder op Oerol, North Sea Jazz, Sziget en Lowlands. Overal waar ze komen, maken de mannen er een feestje van.

Waar: Vera, Oosterstraat 44

Wanneer: vrijdag 28 februari om 21.30 uur

Prijs: 14 euro

Nacht van Groningen - binnenstad

De Nacht van Groningen is een hardloopevenement in de avonduren. De route van 5 km, 10 km, 10 Engelse Mijl of de halve marathon loopt door de binnenstad van Groningen, met een gezellige start en finish op de Ossenmarkt. De deelnemers mogen zich uitdossen met lampjes, lichtgevende shirts en andere accessoires.

Waar: start en finish op de Ossenmarkt

Wanneer: zaterdag 29 februari van 18.30 tot 23.00 uur

Prijs: afhankelijk van afstand 20 tot 22 euro

Muzikale Whiskeyproeverij - Urban Heart

Tijdens de muzikale whiskeyproeverij proef je zeven whiskeys of bourbons, begeleid door de zang, gitaarmuziek en verhalen van een verhalenverteller. Ook leer je meer over de whiskey zelf en hoe je kunt benoemen wat je proeft.

Waar: Urban Heart, Boterdiep 111

Wanneer: vrijdag 28 februari van 20.00 tot 22.00 uur

Prijs: 32,50 euro

Harry Potter-pubquiz - Lust Groningen

Tijdens deze pubquiz kun je al je kennis over toverspreuken, de geheime gangen van Zweinstein, de spelregels van Zwerkbal en andere Harry Potter-kennis testen. Na afloop is er een prijsuitreiking voor wie er het best verkleed is. Meedoen aan de quiz is gratis, maar Lust verwacht dat het snel volstroomt. Kom dus op tijd om zeker te zijn van een plekje.

Waar: Lust Groningen, Oude Kijk in 't Jatstraat 58

Wanneer: zaterdag 29 februari van 20.00 tot 22.30 uur

Prijs: gratis entree

Kaasfondue-avond - Wadapartja

Op de kaasfondue-avond kun je kiezen uit gewone kaas, kaas met cheddar, Mexicaanse kruidenjalapeños of blauwe kaas. Hierbij krijg je groenten, geroosterde bloemkool en grote stukken brood om in de gesmolten kaas te dippen.

Waar: Wadapartja Westerhaven, Pottebakkerrijge 21

Wanneer: vrijdag 28 februari vanaf 18.30 uur

Prijs: 15,50 euro

Een pannetje romige kaasfondue. (Foto: 123RF)

Winterfair 2020 - Hanzehoogeschool

Cateringbedrijf Eurest Campus organiseert drie dagen lang een winterfair in het Wiebengacomplex van de Hanzehoogeschool. Je kunt hier schaatsen op de schaatsbaan en diverse etenskraampjes bezoeken.

Waar: Wiebengacomplex, Petrus Driessenstraat 3

Wanneer: 25 tot en met 27 februari om van 10.30 tot 21.00 uur

Prijs: gratis entree

