Nederlandse themaparken zoals dierentuinen en pretparken moeten meer doen om hun locaties toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Dat stelt leisure-expert Karin Sijtsma in een onlangs verschenen advies. Wat voor problemen ervaren mensen met een beperking zoal tijdens een uitje?

Voordat Ischa (27, achternaam bij de redactie bekend) uit Deventer een dagje naar de dierentuin of het pretpark kan, moet ze zich eerst goed voorbereiden. Ze heeft een spierziekte en zit daardoor in een rolstoel.

"Ik moet hulp aanvragen zodat ik op het station met een hellingbaan in de trein kan komen. Ik moet weten of de ondergrond van de paden geschikt is voor een rolstoel en of er werknemers staan bij attracties die mij kunnen helpen bij het in- en uitstappen."

Steeds meer bestemmingen voor een dagje uit, zoals pretparken, dierentuinen of vakantieparken, denken na over hoe ze de toegankelijkheid voor mensen met een (geestelijke) beperking kunnen verbeteren, ziet consultant Veroniek Maat van Accessible Travel Netherlands.

In 2016 ondertekende Nederland het VN-verdrag handicap, waarmee het beloofde zich beter te zullen inzetten voor toegankelijkheid. "Nog steeds is het best wel een vrijblijvend verdrag, maar toch krijgen recreatiebedrijven er meer aandacht voor", zegt Maat.

In de Efteling is het mogelijk een rolstoel te lenen en gebruik te maken van een instaphulp bij de attracties. (Foto: Pro Shots)

Wel een mindervalidentoilet, maar alleen met een trap

En dat is nodig, denkt leisuredeskundige Karin Sijtsma. Sijtsma publiceerde vorige week een essay over de problemen met toegankelijkheid en inclusiviteit van dagattracties.

"In Nederland ontbreekt het aan fysieke, aangepaste attracties", stelt ze. "Dat betekent dat iemand met een beperking niet zonder transfer, en dus gedoe, in een attractie kan." Ook signaleert ze problemen in hoe de parken zijn ingericht. "Vaak ontbreekt het aan lagere kassa's of hulpmiddelen zoals een tillift, postoel of drie- of vierwielers."

“Veel locaties zijn zich niet bewust van de dingen waarmee ze het mensen met een handicap moeilijk maken” Lianne Nijmeijer, communicatiemedewerker Ongehinderd

"Vooral drempels leveren problemen op", zegt Lianne Nijmeijer, communicatiemedewerker bij Ongehinderd. Die onderneming keurt allerlei hotels, restaurants, bars, pretparken en andere plekken op toegankelijkheid voor mindervaliden. Die informatie delen ze vervolgens in een app.

"Heel veel locaties zijn zich niet bewust van de dingen waarmee ze het mensen met een handicap moeilijk maken", zegt Nijmeijer. We zien bijvoorbeeld veel smalle doorgangen waar je met een rolstoel niet doorheen kan. Of dat er wel een rolstoelvriendelijk toilet is, maar dat dat alleen via een trapje is te bereiken. Dat zien we best vaak."

'Mensen met een beperking economisch niet interessant'

Ook Ischa is dit soort constructies meer dan eens tegengekomen. "Ik snap het ook wel, want het merendeel van de Nederlanders kan gewoon zien, horen en lopen."

"Maar iedere keer dat er ergens weer eens geen verlaagde kassa, pinautomaat of uitkijkpunt in een dierentuin is, wordt je er weer even aan herinnerd aan je beperking."

De schatting is dat de dagattracties met de juiste aanpassingen tussen de 120.000 en 240.000 meer bezoekers kunnen trekken dan ze nu doen. Maar volgens Sijtsma zijn ze daar terughoudend in omdat er maar relatief weinig mensen met een beperking zijn.

"Het is een kleine en gecompliceerde doelgroep die veel tijd en aandacht vraagt. Dat past niet in een strategie waarin de ondernemers vooral hun aandeelhouders tevreden willen houden."