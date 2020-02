Dat carnaval vooral een feest is voor iedereen van beneden de rivieren, dat is bekend. Maar ook in een aantal noordelijke plaatsen barst het feest komend weekend los. Zoals in Sneek (Drabbelterp), Emmer-Compascuum (Kainbongelstad) en Ter Apel (Kloosterwieke).

"Ter Apel heeft ieder jaar twee grote evenementen. Het eerste is een internationaal waterpolotoernooi en het tweede is carnaval", zegt Wim Eilert van carnavalsvereniging De Kloosterwiekers in Ter Apel.

In het Groningse dorp staat Eilert ook wel bekend als Prins Wim de Eerste. "Naar onze carnavalsoptocht komen 25.000 tot 30.000 mensen, terwijl het dorp maar achtduizend inwoners heeft."

Vooral een katholiek feest

Het grootste gedeelte van de 1,5 miljoen carnavalsvierders in Nederland komt uit de zuidelijke provincies. Dat deel van het land heeft een katholieke achtergrond, terwijl het noorden grotendeels protestants is en daarom geen carnaval viert. In Ter Apel, Emmer-Compascuum en Sneek wonen veel katholieken, en daarom wordt er ook carnaval gevierd.

Dat ging niet altijd zonder morren. Elroy van der Meer, Prins Carnaval van Sneek, vertelt: "Met carnaval is het gebruikelijk dat de burgemeester de sleutel van de stad overdraagt aan de Prins", zegt hij.

"Zolang de Prins de sleutel in handen heeft, maakt hij de dienst uit en heeft de politiek niets in te brengen. "In Sneek hebben we heel lang geen sleuteloverdracht gehad omdat de protestantse burgemeester dat niet zag zitten. De carnavalsvereniging heeft er heel lang om gevraagd voordat hij uiteindelijk overstag ging."

De burgemeester van Westerwolde overhandigt de sleutel aan de Ter Apelse Prins Carnaval. (Foto: André Dümmer)

'Noorderlingen zijn nuchterder'

Van der Meer probeert met De Oeletoeters zoveel mogelijk inwoners van de stad te betrekken bij het carnaval. Maar hij krijgt niet iedereen mee. "Maar een klein deel van de gemeenschap is lid van de vereniging en viert carnaval."

"Mensen in het noorden zijn vaak wat nuchterder of schuchterder dan in het zuiden van het land. Wij proberen ze te laten zien dat het meer is dan bier drinken en hoempamuziek."

In het Drentse Emmer-Compascuum is het carnaval lange tijd weggeweest, maar wordt het sinds 2014 weer gevierd. "Mensen lopen er weer warm voor", zegt Kevin Posthuma, of Prins Kevin de Eerste van carnavalsvereniging De Kainbongels. "De ondernemers doen weer mee, de feesten worden groter en het gaat in het dorp steeds meer broeien in de dagen voor carnaval."

Ook de asielzoekers in Ter Apel zijn welkom

Emmer-Compascuum, of Kainbongelstad, heeft de enige verlichte carnavalsoptocht van Noord-Nederland. Vorig jaar trok de optocht 15.000 bezoekers naar het dorp van 7.860 inwoners.

Daarnaast zijn er in een feesttent in het centrum het hele weekend activiteiten. "Iedereen mag komen zoals hij wil. Wij hebben niet een voorgeschreven klederdracht, zoals in Bergen op Zoom. Het doel is om allemaal samen te zijn en niemand uit te sluiten", zegt Posthuma.

“Carnaval is niet alleen maar feest, maar heeft ook een sociale component.” Wim Eilert, Prins Carnaval Ter Apel

Dat benadrukt ook Eilert. "Ter Apel komt vaak negatief in het nieuws door het asielzoekerscentrum. Maar ook hen proberen we erbij te betrekken. We hebben met de vereniging voor het eerst de school op het asielzoekerscentrum bezocht. We bezoeken ook de bejaarden en mensen met een geestelijke beperking. Carnaval is niet alleen maar feest, het heeft ook een heel sociale component."

Ondanks dat de noordelijke carnavalsfeesten goed bezocht worden, staan ze toch nog redelijk op zichzelf. "Op Kloosterburen en Ter Apel na leeft het in de provincie Groningen eigenlijk niet", zegt Eilert. "Hoe dichter je bij Drenthe en Overijssel komt, hoe meer carnaval er gevierd wordt."