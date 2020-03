Daniel Radcliffe speelt een gameontwikkelaar die plotseling zelf in het echte leven in een shooter belandt. Verder verschijnt het waargebeurde verhaal van een Amerikaanse beveiliger die in een paar dagen tijd van nationale held in volksvijand nummer één veranderden. Deze acht films verschijnen deze week in de bioscoop.

Onward - animatie

De twee tienerbroers Ian en Barley zijn elven die in een keurige buitenwijk wonen. Samen trekken ze erop uit om te ontdekken of er nog ergens in de wereld magie te vinden is.

Genre: animatie, komedie

Regisseur: Dan Scanlon

Stemmen: nog niet bekend

Kijkwijzer: 6+

Mijn Rembrandt - documentaire

Oeke Hoogendijk volgt verschillende kunstliefhebbers en hun passie voor Rembrandt. Zoals de Franse baron Éric de Rothschild wanneer hij twee huwelijksportretten van Rembrandt op de markt brengt, kunsthandelaar Jan Six die twee onontdekte Rembrandts op het spoor denkt te zijn. 377 jaar na zijn dood zorgt de Hollandse meester nog altijd voor drama en intriges.

Genre: documentaire

Regisseur: Oeke Hoogendijk

Kijkwijzer: alle leeftijden

Guns Akimbo - actie

De suffige, nerdy videogameontwikkelaar Miles wordt onbedoeld deelnemer in een illegaal spel op leven en dood. Terwijl miljoenen mensen hem via een livestream volgen, moet Miles zich in zijn eentje uit zijn benarde positie zien te redden.

Genre: actie, komedie

Regisseur: Jason Lei Howden

Cast: Daniel Radcliffe, Samara Weaving

Kijkwijzer: 16+

Richard Jewell - drama

In 1996 redde beveiliger Richard Jewell het leven van honderden mensen toen hij in een park in Atlanta een bom vond, enkele minuten voor deze af zou gaan. Dankzij hem kon iedereen op tijd wegkomen. Hij wordt onthaald als nationale held, maar de FBI vertrouwt het niet. Jewell wilde ontzettend graag politieagent worden om de held uit te hangen. Binnen een paar dagen veranderde zijn reputatie van held naar volksvijand nummer één. Jewell probeert zijn naam te zuiveren en zijn omgeving ervan te overtuigen dat hij onschuldig is.

Genre: drama

Regisseur: Clint Eastwood

Cast: Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates, Jon Hamm, Jon Hamm, Olivia Wilde

Kijkwijzer: 12+

The Invisible Man - horror

Cecilia leeft in angst voor haar obsessieve, agressieve ex-vriend. Hij valt haar constant lastig, maar op een dag pleegt hij onaangekondigd zelfmoord en laat hij haar al zijn vermogen na. Cecilia vermoedt dat hij zijn eigen dood in scène heeft gezet, maar wordt niet geloofd. Ondertussen doen er zich bizarre voorvallen voor, waardoor Cecilia steeds meer denkt dat ze gek begint te worden terwijl ze probeert te bewijzen dat haar ex het nog steeds op haar gemunt heeft.

Genre: horror, thriller

Regisseur: Leigh Whannell

Cast: Elisabeth Moss, Storm Reid, Oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer, Aldis Hodge

Kijkwijzer: 16+

Mrs Lowry and Son - drama

L.S. Lowry was een geliefde en geniale Britse kunstenaar die een zeer problematische relatie met zijn dominante, aan bed gekluisterde moeder onderhield. Overdag werkte hij als huurincasseerder en 's avonds besteedde hij zijn vrije uren aan zijn schilderijen en de zorg voor zijn moeder, die zijn creatieve ambities altijd afkraakte.

Genre: drama

Regisseur: Adrian Noble

Cast: Timothy Spall, Vanessa Redgrave

Kijkwijzer: alle leeftijden

Drama Girl - drama

Een jonge vrouw probeert in het reine te komen met de dingen die ze in het verleden gedaan heeft door deze belangrijke momenten na te spelen. Professionele acteurs moeten haar vader, moeder en vriendje spelen. De vrouw moet erachter komen wat voor rol haar familie in haar leven heeft gespeeld, en hoe haar levensloop veranderde op het moment dat er zich een traumatische gebeurtenis voordeed.

Genre: drama

Regisseur: Vincent Boy Kars

Cast: Jonas Smulders, Leyla de Muynck, Pierre Bokma, Elsie de Brauw

Kijkwijzer: 12+

Fjord - natuurfilm

Fjord gaat over de indrukwekkende Noorse zee-inhammen, waar zich een rijke onderwaterwereld vol koraalriffen en lichtgevende zeediertjes onder het wateroppervlakte verschuilt.

Genre: natuurfilm

Regisseur: Jan Haft

Gesproken taal: Engels

Kijkwijzer: alle leeftijden

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 4 of 5 maart in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

