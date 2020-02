Er is komend weekend weer genoeg te doen in Utrecht. Vrijdag kun je de heupen losgooien bij een latinfeestje in de Winkel van Sinkel en zaterdag kunnen alle vrouwen hun schoonheidstips delen in De Voorkamer.

Latin District - Winkel van Sinkel

Na meerdere uitverkochte avonden in Paradiso komt Latin District nu naar Utrecht. Je kunt de heupen losgooien op hits van nu, maar ook dansen op latin, reggaeton en dancehall. Daarnaast wordt er r&b en hiphop gedraaid en kunnen liefhebbers naar de bovenzaal om te swingen op salsa en bachata.

Waar: Winkel van Sinkel, Oudegracht 158

Wanneer: vrijdag 21 februari van 23.00 tot 5.00 uur

Prijs: vanaf 13,50 euro

All Car Meet - AC De Meern

Autoliefhebbers kunnen zaterdag naar een bijeenkomst voor gelijkgestemden. Tijdens All Car Meet kun je allerlei verschillende wagens bekijken en natuurlijk tips en verhalen wisselen met hun eigenaren. Het verzamelpunt is wegrestaurant AC in De Meern.

Waar: AC Restaurant, Meerndijk 59, De Meern

Wanneer: zaterdag 22 februari vanaf 19.00 uur

Prijs: gratis entree

Fado Tropical - Kargadoor

Wie deze gure maanden zin heeft in wat tropische klanken, kan dit weekend naar de Kargadoor. Daar kun je de hele avond naar fadomuziek en poëzie luisteren in de Portugese taal. Het thema is Love is in the Air.

Waar: Kargadoor, Oudegracht 36

Wanneer: vrijdag 21 februari van 20.00 tot 22.30 uur

Prijs: vanaf 10 euro

Women's Café - De Voorkamer

Het Women's Café is een plek speciaal voor vrouwen, waar zowel gevestigde bewoners als nieuwkomers samenkomen om elkaar te ontmoeten, verhalen te delen of meer betrokken te worden bij de lokale gemeenschap. Tijdens deze editie gaan alle vrouwen maskertjes maken en delen ze hun schoonheidsgeheimen.

Waar: De Voorkamer, Kanaalstraat 225

Wanneer: zaterdag 22 februari van 14.00 tot 16.30 uur

Prijs: gratis entree

Soenda Festival Indoor - DeFabrique

Het is weer tijd voor Soenda Festival. Dit muziekfestival in Utrecht heeft een sterke focus op techno en heeft altijd een goede line-up. Deze editie zijn er optredens van onder anderen Ansome, De Sluwe Vos en Ariel.

Waar: DeFabrique, Westkanaaldijk 7

Wanneer: zaterdag 22 februari van 13.00 tot 23.00 uur

Prijs: vanaf 40 euro

Het Soenda Festival in DeFabrique. (Foto: guyhouben.nl)

