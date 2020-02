Wil je nog een avond uit, maar weet je niet waar heen te gaan? Voor deze concerten van Fresku, Jools Holland, O'G3NE en meer artiesten zijn er nog genoeg kaarten te krijgen.

Frans Bauer - Utrecht

De altijd goedgemutste Frans Bauer en zijn vaste orkest de Holland Show Band zijn op tournee door Nederland. Donderdag doen ze de Grote Zaal van TivoliVredenburg aan. Frans Bauer zingt zijn eigen hits en andere Nederlandstalige nummers. Tussendoor vertelt hij verhalen over hoe het eraan toegaat in het leven van de Bauers.

Waar: TivoliVredenburg, Vredenburgkade 11, Utrecht

Wanneer: donderdag 20 februari, aanvang 20.15 uur

Prijs: 42,65 euro

Jonas Brothers - Amsterdam

Na bijna tien jaar komen de broers Kevin, Joe en Nick Jonas terug naar Europa. Het concert dat de tieneridolen donderdag in de Ziggo Dome geven, staat volledig in het teken van hun nieuwe album Happiness Begins.

Waar: Ziggo Dome, De Passage 100, Amsterdam

Wanneer: donderdag 20 februari, aanvang 20.00 uur

Prijs: van 28 euro (vierde rang) tot 66,08 euro (tweede rang)

Tim Knol - Volendam

Tim Knol brak in 2010 door met zijn titelloze debuutalbum. De single Sam werd een hit. Sindsdien speelde Knol al op vele grote festivals, in clubs en deed hij verschillende theatertours. Vrijdag staat hij in Volendam met zijn Lost & Found II theaterconcert. Verwacht veel werk van zijn jongste album Cut the Wire, een aantal covers en anekdotes.

Waar: Pop- en Cultuurhuis PX, W.J. Tuijnstraat 15, Volendam

Wanneer: vrijdag 21 februari, aanvang 20.30 uur

Prijs: 19,21 euro

O'G3NE - Zaandam

De zussen van O'G3NE, bekend van hun harmonieuze samenzang, zijn op tournee door de theaterzalen van Nederland. Tijdens hun vorige tour verkochten ze maar liefst honderd concerten uit. O'G3NE won in 2014 The voice of Holland. Dankzij hun deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2017 verwierven ze bekendheid bij een groter publiek.

Waar: Zaantheater, Nicolaasstraat 3, Zaandam

Wanneer: vrijdag 21 februari, aanvang 20.15 uur

Prijs: van 37,02 euro (derde rang) tot 42,16 euro (eerste rang)

Roxeanne Hazes + Wies - Apeldoorn

Het debuutalbum In Mijn Bloed (2017) leverde Roxeanne Hazes een hit, lovende reacties en een Edison op. Dat album maakte ze in een tijd dat ze zich ongelukkig, rancuneus en verloren voelde. Nu is ze verloofd, moeder en werkt ze aan haar tweede album. De eerste resultaten zijn de singles Mama Was een Klootzak en Bonnie & Clyde. Vrijdag brengt Roxeanne haar muziek ten gehore in Apeldoorn.

Waar: Gigant, Nieuwstraat 377, Apeldoorn

Wanneer: vrijdag 21 februari, aanvang 20.30 uur

Prijs: 18 euro

Dotan + Lewis Watson - Patronaat

Dotan werkt aan zijn comeback en is zaterdag in Haarlem om zowel zijn hitsingles als nieuwe muziek te spelen. Vorig jaar bracht hij zijn nieuwste nummer Numb uit, waarin hij zingt over de periode die volgde nadat er grote ophef ontstond toen bekend werd dat Dotan een trollenleger inzette om zijn reputatie een boost te geven. Nu is hij ouder en wijzer en maakt hij muziek op eigen kracht.

Waar: Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem

Wanneer: zaterdag 22 februari, aanvang 20.00 uur

Prijs: 28,50 euro

Jools Holland ft. KT Tunstall en Ruby Turner - Hedon

Zanger, televisiepresentator, bandleider en pianist Jools Holland heeft al meer dan 25 jaar lang een muziekshow op BBC2, waarin hij gevestigde en aanstormende artiesten een podium geeft. Holland droeg onder meer bij aan de doorbraak van Adele en Ed Sheeran. Dinsdag betreedt hij zelf het podium in Zwolle, vergezeld door zangeressen KT Tunstall en Ruby Turner.

Waar: Hedon, Burgemeester Drijbersingel 7, Zwolle

Wanneer: dinsdag 25 februari, aanvang 20.00 uur

Prijs: 29 euro

Fresku - De Oosterpoort

Zonder aankondiging bracht duizendpoot Fresku eind oktober zijn nieuwe album In Het Diepe uit. Hierin zingt hij in het Papiaments en deelt hij zijn persoonlijke hoogte- en dieptepunten. Behalve als rapper treedt Fresku ook op als cabaretier en acteur.

Waar: De Oosterpoort, Groningen

Wanneer: woensdag 26 februari, aanvang 20.00 uur

Prijs: 18,50 euro

