Er is dit weekend weer van alles te doen in Rotterdam. Ga naar het Studentenkamerfestival, zoek naar fossielen op het Maasvlaktestrand of rol over de dansvloer tijdens de Rollerdisco.

Stukafest Rotterdam 2020

Van gesproken woord tot theater en van muziek tot dans. Stukafest vindt deze vrijdag plaats in Rotterdam-West. Maak je eigen programma met je drie favoriete acts en fiets van kamer naar kamer. Na de laatste ronde is er een afterparty in Roodkapje.

Waar: studentenkamers in Rotterdam-West

Wanneer: vrijdag 21 februari van 20.30 tot 2.00 uur

Prijs: verschillende prijzen

Meer informatie

Er worden driftig Stukafest-stickers geplakt op de afterparty. (Foto: Stukafest)

Fossielendag - FutureLand

Zaterdag staat FutureLand in het teken van fossielen die op het Maasvlaktestrand worden gevonden. Naast lezingen zijn er gratis kinderworkshops, zoals Microfossielen uit het Maasvlakte-gruis (12+) en Knutselen met zwerfafval. Fossielen die je vindt, mag je mee naar huis nemen!

Waar: Futureland, Europaweg 902

Wanneer: zaterdag 22 februari van 11.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Zaterdag staat FutureLand in het teken van fossielen die op het Maasvlaktestrand worden gevonden. (Foto: Walter Langendoen)

An Easy Sunday - Grounds

Bij Grounds organiseren ze een familiedag zonder gedoe. Terwijl ouders genieten van livemuziek, vermaken de kinderen zich bij diverse workshops en de kinderdisco. In de grote zaal speelt deze zondag Eva la Voix, die samen met haar band Tracin' Tracy het podium bestijgt voor een optreden vol jazz, soul, blues en Americana.

Waar: Grounds, Pieter de Hoochweg 125

Wanneer: zondag 23 februari van 12.30 tot 15.30 uur

Prijs: 5 euro, kinderen gratis

Meer informatie

Platenbeurs Records, Eggs & Coffee - Rotown

Op zondagochtend kun je in Rotown met een eitje en een bak koffie rondstruinen langs de lp-collecties van lokale dj's en platenverzamelaars. Neem je eigen verzameling mee om ze aan te bieden of te ruilen met anderen.

Waar: Rotown, Nieuwe Binnenweg 19

Wanneer: zondag 23 februari, 11.00 tot 14.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Fenix Food Factory Markt - Deliplein

Voor wie de producten van de Fenix Food Factory tijdens hun tijdelijke sluiting mist, is er tot aan de opening elke zaterdag een minimarkt aan het Deliplein. Daar vind je onder meer de producten van Booij Kaasmakers, Jordy's Bakery, Firma Bijten en de Kaapse Brouwers.

Waar: Deliplein

Wanneer: zaterdag 22 februari van 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Breakfast at KINO: Little Women - KINO

Schuif op zondagochtend aan voor een ontbijt in KINO's restaurant en ga om 12.00 uur aansluitend naar de film. Deze editie wordt de film Little Women vertoond, de recente verfilming van een literaire klassieker over vier zussen die in opgroeien na de Amerikaanse Burgeroorlog.

Waar: KINO Rotterdam, Gouvernestraat 129-133

Wanneer: zondag 23 februari vanaf 11.00 uur

Prijs: ontbijt en film 20,50 euro

Meer informatie

147 Video Bekijk hier de trailer van Little Women

JACK's RRRRRollerdisco - JACK

Op vrijdag vindt de eerste maandelijks terugkerende Rollerdisco plaats bij restaurant JACK. Vanaf 21.00 uur kunnen de rolschaatsen aan en kan er gedanst worden op funky old school en new school beats. Rolschaatsen kun je huren of zelf meenemen.

Waar: JACK, Raampoortstraat 10

Wanneer: vrijdag 21 februari vanaf 21.00 uur

Prijs: gratis entree, huur rolschaatsen 7,50 euro

Meer informatie

Oproep