Robert Pattinson en Willem Dafoe zijn vanaf deze week samen te zien in de veelbesproken film The Lighthouse, over twee vuurtorenwachters in de negentiende eeuw die langzaam gek worden. Verder verschijnt Like A Boss, waarin de vriendschap tussen twee vriendinnen en ondernemers onder druk komt te staan wanneer hun bedrijf wordt overgenomen. NU.nl maakt een overzicht van de zeven films die deze week in de bioscoop verschijnen.

The Lighthouse - drama

Twee vuurtorenwachters wonen op een afgelegen en mysterieus eiland in New England in de jaren 1890. De twee mannen zijn totaal geïsoleerd van de buitenwereld en lijken daardoor langzaam gek te worden. Wat is echt en wat is een hersenspinsel?

Genre: drama

Regisseur: Robert Eggers

Cast: Willem Dafoe, Robert Pattinson, Valeriia Karaman

Kijkwijzer: 16+

Like a Boss - comedy

Beste vriendinnen Mia en Mel runnen een succesvol cosmeticabedrijf. Helaas zitten ze flink in de schulden en een aanbod van de keiharde cosmeticagigant Claire Luna om de zaak over te kopen is dan ook te aanlokkelijk om af te slaan. De levenslange vriendschap tussen de twee vriendinnen komt flink onder druk te zijn met de komst van Claire.

Genre: komedie

Regisseur: Miguel Arteta

Cast: Tiffany Haddish, Rose Byrne, Salma Hayek, Karan Soni, Billy Porter, Jennifer Coolidge

Kijkwijzer: 12+

The Courier - actie

Op een dag ontdekt een vrouwelijke koerier dat er een bom zit in een van de pakjes die ze moet bezorgen. Het pakje is bestemd voor de kroongetuige van een moord waarvoor het hoofd van de maffia terechtstaat. De koerier neemt zich voor om de getuige te redden en krijgt corrupte CIA-agenten en Russische huurmoordenaar achter zich aan.

Genre: actie

Regisseur: Zackary Adler

Cast: Olga Kurylenko, Gary Oldman, Dermot Mulroney

Kijkwijzer: 16+

Emma - drama

De 21-jarige Emma Woodhouse is knap, intelligent en rijk. Iedereen in het dorp draait zich om wanneer zij voorbijloopt. Emma speelt graag de koppelaarster in het dorp, maar haar interventies blijken lang niet altijd succesvol te zijn. Terwijl ze zich blijft bemoeien met de liefdeslevens van anderen, loopt ze bijna haar eigen liefde mis.

Genre: drama, romantiek

Regisseur: Autumn de Wilde

Cast: Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn, Bill Nighy, Miranda Hart, Josh O'Connor, Mia Goth

Kijkwijzer: alle leeftijden

The Boy: Brahms' Curse - horror

Na een gewelddadige overval verhuist Sean samen met zijn vrouw Liza en hun getraumatiseerde zoontje Jude naar een prachtig landhuis. Daar ontdekt de kleine Jude al snel de antieke pop Brahms, van wie hij beweert dat de pop kan bewegen. Zijn ouders zijn opgelucht omdat het beter lijkt te gaan met Jude sinds hij de pop heeft, maar zij zijn zich niet bewust van de duivelse krachten die de pop ontketent.

Genre: horror, mysterie, thriller

Regisseur: William Brent Bell

Cast: Katie Holmes, Ralph Ineson, Christopher Convery

Kijkwijzer: 16+

System Crasher - drama

De negentienjarige Benni is een wildebras die door een jeugdtrauma worstelt met paniekaanvallen en agressief gedrag. Haar alleenstaande moeder kan de zorg voor haar niet aan en de jeugdmedewerkers nemen het meisje onder hun vleugel. Benni houdt het alleen in geen enkel pleeggezin lang vol. Haar laatste hoop is Micha, een jonge anti-agressiecoach wiens taak het is om Benni naar school te begeleiden.

Genre: drama

Regisseur: Nora Fingscheidt

Cast: Albrecht Schuch, Helena Zengel

Gesproken taal: Duits

Kijkwijzer: 12+

Citizen K - documentaire

Na de val van de Sovjet-Unie profiteerde de Russische ondernemer Michael Chodorkovski van de chaos en wist hij een fortuin te vergaren. Hij werd een invloedrijk man binnen de Russische politiek. Maar toen Poetin aan de macht kwam, werd hij van corruptie beschuldigd en gearresteerd. Chodorkovski werd naar een gevangenis in Siberië gestuurd. Hij leeft nu nog steeds in ballingschap en spreekt zich in deze documentaire uit tegen het regime van Poetin.

Genre: documentaire

Regisseur: Alex Gibney

Kijkwijzer: onbekend

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 27 februari in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

