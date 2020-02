De tijd dat muziekliefhebbers de nacht voor de deur van het ticketbureau moesten doorbrengen om concertkaarten te bemachtigen is voorbij. Tegenwoordig staan we allemaal online in de rij en verkopen grote concerten in luttele minuten uit. Waarom worden er op veel plekken dan nog steeds tickets aan de kassa verkocht?

"Ik weet nog wel dat ik met een vriendengroep een nacht voor de Primera heb gezeten om kaarten voor Guns 'n Roses te kopen", zegt Bert Oostwijk (40) uit Assen. "Niemand had daar echt zin in, maar als je het niet deed, wist je zeker dat je geen tickets had."

In het afgelopen decennium is de manier waarop we kaarten voor evenementen kopen ingrijpend veranderd. In 2012 zei nog een kwart van de Nederlanders weleens een ticket online te hebben gekocht. In 2018 was dit al 45,8 procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Met de hele WhatsApp-groep in de online wachtrij

Tegelijkertijd verdwenen de fysieke locaties waar je heen kon om tickets te kopen. Bedrijven zoals TicketBox en Free Record Shop sloten de deuren en sinds afgelopen zomer verkoopt ook Primera geen kaarten meer. "Als we nu ergens heen willen, zit iedereen op de dag van de verkoop voor zijn laptop en houden we elkaar via de WhatsApp-groep op de hoogte over hoe ver we zijn in de wachtrij", zegt Oostwijk.

“Sommige bezoekers krijgen graag wat hulp bij het bestellen van een ticket” Eva Huisman, TivoliVredenburg

Toch hebben een aantal grote poppodia zoals TivoliVredenburg (Utrecht), Paard (Den Haag), 013 (Tilburg) of de Oosterpoort (Groningen) nog een fysieke kassa. "Wij hebben bezoekers van alle leeftijden", zegt Eva Huisman van TivoliVredenburg. "Sommige bezoekers vinden het fijn om wat hulp te krijgen bij het kopen van een kaartje. De kassamedewerker kan bijvoorbeeld adviseren over wat goede zitplekken zijn."

Toen Nick Cave in 2019 in TivoliVredenburg optrad, waren alle kaarten binnen een paar minuten verkocht. (Foto: 123RF)

Tickets kopen aan de kassa als sluiproute

Is het dan niet veel slimmer om de stress van een online wachtrij te vermijden en op de dag van de verkoop als eerste bij de kassa van het poppodium te staan? "Nee", zegt Huisman. "De kassamedewerkers moeten hetzelfde ticketsysteem doorlopen als de online bezoekers. Dus dat gaat net zo snel als wanneer je het thuis koopt."

Bovendien zijn de kassa's niet altijd open op het moment dat tickets in de voorverkoop gaan. "De online verkoop begint meestal om 10.00 uur 's ochtends en onze kassa gaat pas om 13.00 uur 's middags open", vertelt een medewerker van 013.

De kassa's van de poppodia hebben dus niet net zoals vroeger een stapel kartonnen concertkaarten liggen die ze je kunnen overhandigen. Marloes Kranenburg van Paard zegt: "Onze kassa is meer bedoeld voor mensen die geen online account willen aanmaken, maar anoniem een kaartje willen kopen."