Het is voorjaarsvakantie in Amsterdam. Een overzicht van wat er deze week zoal te beleven is in en rond de stad.

Amsterdam Ramen Festival - Het Sieraad

Voor één dag Wordt Het Sieraad omgetoverd tot een kleine versie van Japan. Bij verschillende stalletjes worden ramen (noedelsoep) in alle soorten en maten verkocht. Net als Japanse snacks en drankjes, zoals sake, Asahi Super Dry Beer en cocktails. Uitgegeten? Waag je dan aan het zingen van een liedje bij het karaokepodium.

Waar: Het Sieraad, Postjesweg 1

Wanneer: zondag 23 februari van 13.00 tot 19.00 uur

Prijs: 8 euro

Een chef bereidt noedels. (Foto: Amsterdam Ramen Festival)

Amsterdam Studenten Orkest - Buiksloterkerk

Dit orkest bestaat enkel uit studenten die een passie delen voor muziek. Onder leiding van dirigent Peter Veenhuizen spelen ze een uiteenlopend repertoire, variërend van klassiek tot filmmuziek. Daarnaast spelen de studenten de nog nooit eerder gehoorde compositie Blauwe Nacht van componist Reza Namavar.

Waar: Buiksloterkerk, Buiksloterpad 10

Wanneer: zondag 23 november vanaf 15.30 uur

Prijs: entree volwassenen 10 euro, kinderen 5 euro

Vier seizoenen - Black Cat Theatre

Tijdens deze theatervoorstelling kunnen kinderen tussen een en vijf jaar oud kennismaken met de veranderingen in de natuur die gepaard gaan met het verstrijken van seizoenen. Dit gebeurt door middel van dans, beeld en muziek. Na de voorstelling kan er op het podium worden gespeeld met bladeren, sneeuw en andere natuurlijke producten.

Waar: Black Cat Theatre, Schakelstraat 2

Wanneer: zaterdag 22 februari van 16.00 tot 16.45 uur

Prijs: entree 11,50 euro

Cubaans diner en introductieles salsa - Huis van Iemand Anders

Schuif tijdens Comida con Salsa aan bij een traditioneel Cubaans diner en leer daarna de beginselen van het salsadansen in het Huis van Iemand Anders in de Pijp. Het doel van deze Cubaanse avond is om veel plezier te hebben en een klein beetje te leren. Vergeet niet te reserveren.

Waar: Huis van Iemand Anders, Van Woustraat 2Hs

Wanneer: woensdag 19 februari van 18.30 tot 21.00 uur

Prijs: entree en diner 17,95 euro

Woezel & Pip - DeLaMar Theater

In deze familiemusical duiken de lieve hondjes Woezel en Pip in een tijdmachine, omdat ze erachter willen komen hoe het is om groot te zijn. De voorstelling bevat veel meezingmuziek en momenten waarop meegedanst kan worden. Lever voor de start van de voorstelling een zelfgemaakte tekening in en wie weet is deze wel op het podium te zien.

Waar: DeLaMar Theater, Marnixstraat 402

Wanneer: maandag 17 februari om 11.00 en 14.00 uur

Prijs: entree vanaf 13 euro

Woezel & Pip. (Foto: KRO-NCRV)

Sabi Suriname - Tropenmuseum Junior

Leer alles wat er over Suriname te weten valt tijdens de kinderexpositie Sabi Suriname in het Tropenmuseum in stadsdeel Oost. Vaar met een boot door de Surinaamse jungle, speel spellen en doe in de toko boodschappen voor een Surinaams recept. In de muziekstudio kan lekker gedanst worden op Surinaamse muziek. Bezoekers kunnen de Juniortour of de Familietour kiezen.

Waar: Tropenmuseum, Linnaeusstraat 2

Wanneer: elke zaterdag en zondag tussen 10.30 en 15.30 uur

Prijs: entree volwassenen 16 euro, kinderen 8 euro

