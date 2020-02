De voorjaarsvakantie is aangebroken in Groningen. Zoek je nog iets om te doen? NU.nl maakt een selectie van activiteiten.

Vaartocht op reddingsboot Gebroeders Luden

De reddingsboot Gebroeders Luden is gebouwd in 1965 en heeft al bijna duizend schipbreukeling het leven gered. Nu gaat het schip met pensioen. Geïnteresseerden kunnen mee met een vaartocht op het 21 meter lange schip van het centrum van Groningen naar Lauwersoog. De tocht duurt ongeveer vijf uur en is met inbegrip van koffie, thee en een lunch aan boord.

Waar: Noordelijk Scheepvaartmuseum, Brugstraat 24

Wanneer: maandag 17 februari van 09.00 tot 14.00 uur

Prijs: 55 euro

Meer informatie en aanmelden

De reddingsboot in de Groningse grachten. (Foto: Gebroeders Luden)

Asgeir – Stadsschouwburg

De IJslandse singer-songwriter maakt elektronische folkmuziek en heeft in zijn thuisland al drie nummer 1-hits op zijn naam staan. In de Stadsschouwburg brengt hij nummer van zijn nieuwste album Bury The Moon ten gehore.

Waar: Stadsschouwburg, Turfsingel 86

Wanneer: woensdag 19 februari, aanvang 20.00 uur

Prijs: 33,10 euro

Meer informatie en tickets

Pubquiz – Wolthoorn

De Wolthoorn organiseert zijn eerste pubquiz van het jaar. De pubquiz staat erom bekend om zijn cryptische hints en pittige rondes. De organisatie adviseert een gevarieerd team samen te stellen van verschillende generaties en vakgebieden.

Waar: Wolthoorn & Co, Turftorenstraat 6

Wanneer: woensdag 19 februari van 19.30 tot 23.00 uur

Prijs: 2,50 per persoon

Meer informatie

Bouw je eigen slagroomsoesjestaart – De Wolkenfabriek

Kinderen kunnen vanaf 14.00 uur aan de slag met slagroomsoesjes om een eigen taart te bouwen. Daarnaast verzorgt chef van de week Alja een driegangenmenu. Het menu wordt een paar dagen van tevoren bekendgemaakt via de Facebook-pagina.

Waar: De Wolkenfabriek, Energieweg 10

Wanneer: zondag 23 februari van 14.00 tot 21.00 uur

Prijs: 6,50 euro

Meer informatie

Theater: Buurman & Buurman gaan kamperen (4+) – MartiniPlaza

Na een jaar van hard klussen zijn de buurmannen toe aan een welverdiende vakantie. De kameraden hebben een mooi plekje gereserveerd op de camping. Ze hoeven alleen nog maar even de tent op te zetten en dan kunnen ze genieten van de rust. Maar die klus blijkt vies tegen te vallen.

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2

Wanneer: woensdag 19 februari van 14.00 tot 16.00 uur

Prijs: 21,20 euro

Meer informatie en tickets

Buurman en Buurman. (Foto: Just Film)

Verhalenavond: waargebeurde datingverhalen – Simplon

Bijna iedereen heeft wel een grappig, ontroerend of gênant verhaal over een eerste date die hij of zij heeft gehad. Op de verhalenavond worden al deze ervaringen gedeeld met het publiek. Let op: deze voorstelling is in het Engels.

Waar: Simplon, Boterdiep 69

Wanneer: dinsdag 18 februari van 19.00 tot 21.00 uur

Prijs: 25 euro

Meer informatie en tickets

Theater: De Verleiders Female – Stadsschouwburg

De Verleiders Female maken stukken over machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het glazen plafond, de rolverdeling in het huishouden en de loonkloof komen allemaal aan bod, geserveerd als mix van stand-upcomedy, interviews en persoonlijke verhalen.

Waar: Stadsschouwburg, Turfsingel 86

Wanneer: vrijdag 21 februari, aanvang 20.15 uur

Prijs: 7,50 euro (vijfde rang) of 14,50 euro (vierde rang)

Meer informatie en tickets

De Verleiders Female. (Foto: Raymond van Olphen)

Oproep