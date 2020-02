Deze week verschijnen er veel misdaad- en oorlogsfilms in de bioscoop. Matthew McConaughey speelt een drugsbaas die zich wil terugtrekken uit het criminele circuit in The Gentleman. In Suriname moet een presidentskandidaat voorgoed afrekenen met oude vijanden uit het verleden. Een overzicht van de zeven films die deze week in de bioscoop verschijnen.

The Gentleman - actie

De Amerikaanse expat Mickey Pearson runt een zeer winstgevend marihuanaimperium in Londen. Wanneer het verhaal de ronde doet dat hij uit het criminele circuit wil stappen, krijgt Mickey te maken met complotten, intriges en chantage in een poging alles van hem af te nemen.

Genre: actie, crime

Regisseur: Guy Ritchie

Cast: Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong

Kijkwijzer: 16+

Het Wilde Avontuur - familiefilm

In het Wilde Avontuur ontmoeten we Buck, een dappere hond wiens rustige leventje plotseling op zijn kop komt te staan wanneer zijn baas wordt gegrepen door de goudkoorts aan het einde van de negentiende eeuw. Buck en zijn baas vertrekken naar de woeste natuur van de Yukon in Canada. Daar wordt hij onderdeel van een postbezorgingsteam bestaande uit honden.

Genre: familiefilm, animatie

Regisseur: Chris Sanders

Stemmen: Bert Simhoffer, Murth Mossel, Mike Wauters, Anne-Mieke Ruyten

Kijkwijzer: 9+

Suriname - misdaad

Wanneer Righter zich verkiesbaar stelt als president van Suriname, leggen zijn politieke tegenstanders hem onder een vergrootglas. Righter wordt geconfronteerd met zijn criminele verleden. Zowel het Openbaar Ministerie als zijn oude contacten uit de onderwereld, die nu ontmaskerd zijn, willen hem grijpen. De strijd om het presidentschap mondt uit in een psychologisch schaakspel waarin de corruptie en spanning alleen maar toeneemd.

Genre: misdaad, drama

Regisseur: Danny Leysner

Cast: Fajah Lourens, Rodney Lam, Josylvio, Liza Sips, Jetty Mathurin, Fernando Halman

Gesproken taal: Nederlands, Surinaams

Kijkwijzer: 16+

Beanpole - drama

Leningrad, 1945. De Tweede Wereldoorlog heeft diepe sporen nagelaten in de stad. Alle gebouwen zijn verwoest en de inwoners zijn fysiek en mentaal gebroken. Tussen het puin en de ellende proberen de jonge vrouwen Iya en Masha hun levens weer op te bouwen. Maar het is lastig om oude en nieuwe trauma's het hoofd te bieden.

Genre: drama

Regisseur: Kantemir Balagov

Cast: Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina

Gesproken taal: Russisch

Kijkwijzer: 12+

Once the Dust Settles - documentaire

Deze documentaire belicht drie plaatsen die door een ramp zijn getroffen: de kerncentrale in Tsjernobyl, het door een aardbeving verwoeste Italiaanse stadje Amatrice en het door een burgeroorlog verscheurde historische hart van Aleppo in Syrië. De film laat zien hoe mensen hun levens weer opbouwen na een verschrikkelijke ramp.

Genre: documentaire

Regisseur: John Appel

Gesproken taal: Italiaans, Russisch, Arabisch, Engels

Kijkwijzer: alle leeftijden

Sons of Denmark - drama, thriller

Een dodelijke bomaanslag in Denemarken heeft ervoor gezorgd dat de vreemdelingenhaat in het land groeit. De ultranationalistische politicus Martin Nordahl, die zich hard uitlaat over moslims en mensen met een Arabische achtergrond, ziet zijn aanhang groeien. De negentienjarige Zakaria voelt zich genoodzaakt om in actie te komen en sluit zich aan bij een radicale organisatie. Maar daardoor raakt hij steeds verver vervreemd van zijn moeder en broertje.

Genre: drama, thriller

Regisseur: Ulaa Salim

Cast: Rasmus Bjerg, Zaki Youssef, Imad Abul-Foul, Mohammed Ismail Mohammed

Gesproken taal: Deens, Arabisch

Kijkwijzer: 16+

Leonie: Actrice en Spionne - documentaire

Mijnwerkersdochter Leonie Brandt droomt er al vanaf jonge leeftijd van om actrice te worden. Die droom komt uit als ze in 1925 voor het eerste in de Amsterdamse Stadsschouwburg staat. In de jaren dertig komt ze er bij toeval achter dat het Victoria Hotel in Amsterdam wemelt van de spionnen. Ze wordt actief als spionne voor de Nederlandse inlichtingendienst in Duitsland en infiltreert in de hoogste politieke kringen van nazi-Duitsland. Ze wordt ontmaskerd en naar een concentratiekamp gestuurd, maar overleeft alle gruwelijkheden. Later speelde ze een belangrijke rol bij het aanwijzen en verhoren van Duitse oorlogsmisdadigers.

Genre: documentaire

Regisseur: Annette Apon

Kijkwijzer: 6+

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 6 februari in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

