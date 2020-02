Er is dit weekend weer van alles te doen in Rotterdam. Vier Valentijnsdag in de haven, op de schaatsbaan of in het nhow-hotel, of ga naar de silent disco, een filmfestival of een stukje rennen.

Valentijnsvaart - FutureLand Ferry

Vier Valentijn dit weekend met een avondtocht door de nieuwe havens van Maasvlakte 2, aan boord van de FutureLand Ferry. De tocht begint feestelijk met een glaasje bubbels, waarna je samen kunt dineren aan boord van de Love Boat.

Waar: FutureLand Ferry

Wanneer: vrijdag 14 februari, 19.00 tot 21.00 uur

Prijs: 47,50 euro inclusief diner

Meer informatie

Dutch Global Health Film Festival Rotterdam - Lantarenvenster

Het Dutch Global Health Film Festival is een filmfestival met het doel mensen samen te brengen door middel van film en dialoog. Het onderwerp Mondiale gezondheid staat hierbij centraal. Verwacht documentaires over hedendaagse onderwerpen, zoals 2040, Resistance Fighters, Meet the Millennials en The New Human.

Waar: Lantarenvenster, Otto Reuchlinweg 996

Wanneer: zaterdag 15 februari, 11.00 tot 17.30 uur

Prijs: entree 34,95 euro

Meer informatie

Girlpower Run - Museum Rotterdam

Ben jij je aan het voorbereiden op een hardlooproute van 5 of 10 kilometer, een onderdeel tijdens het marathonweekend van Rotterdam, of wil je tips om beter te kunnen hardlopen? Dan kun je deze zondag mee met een door Museum Rotterdam en Run2Day georganiseerde 'Girlpower Run' door de stad. Je ontvangt ook een ticket om de expositie Girlpower in het museum te bezoeken.

Waar: verzamelen bij Museum Rotterdam, Rodezand 26

Wanneer: zondag 16 februari, 11.00 uur

Prijs: entree 4,95 euro

Meer informatie

Swan Market - Van Nelle Fabriek

Van handgemaakte sieraden en (vintage) kleding tot speelgoed en betaalbare kunst: er wordt van alles aangeboden op de creatieve lifestylemarkt Swan Market. En heb je een pauze nodig tijdens het snuffelen tussen de vele kramen, dan kun je wat te eten en drinken halen bij de foodtrucks of naar livemuziek luisteren.

Waar: Van Nelle Fabriek, Van Nelleweg 1

Wanneer: zondag 16 februari, 11.00 tot 17.00 uur

Prijs: 2,50 euro

Meer informatie

De Swan Market van afgelopen zomer. (Foto: Chymo & More Photography)

Silent Disco - De Machinist

Swingen zonder geluidsoverlast, oftewel: silent disco. De dj draait plaatjes en jij hoort de muziek via je koptelefoon. Vanaf 21.00 uur kun je dansen op de dansvloer van de Machinist en drankjes bestellen aan de bar.

Waar: De Machinist, Willem Buytewechstraat 45

Wanneer: vrijdag 14 februari, 21.00 tot 01.00 uur

Prijs: entree 10 euro

Meer informatie

Valentijnsdag - Schaatsbaan Rotterdam

Ben je op zoek naar een date voor Valentijnsdag? Ga schaatsen en dineren in het restaurant op het Winterplein. Voor deze prijs krijg je entree tot de schaatsbaan, schaatshuur en een driegangenmenu.

Waar: Schaatsbaan Rotterdam, Toepad 95

Wanneer: vrijdag 14 februari, 17.30 uur

Prijs: 39,95 euro per persoon

Meer informatie

Valentijnsdag - nhow

Is er iets romantischer dan film? Ga op Valentijnsdag op een unieke locatie een film kijken. Pleinbioscoop zorgt voor de films, nhow zorgt voor het uitzicht en de hapjes. Om 19.30 uur draait de film Flashdance en om 21.30 uur 9 1/2 weeks.

Waar: nhow, Wilhelminakade 137

Wanneer: vrijdag 14 februari, 19.30 uur en 21.30 uur

Prijs: filmticket 7,50 euro

Meer informatie

