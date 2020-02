Er is dit weekend weer veel te doen in Haarlem: versier een valentijnskoek bij De Haarlemse Bakker, laat je theatraal rondleiden door de Philharmonie of bezoek het Nederpopfeest in Café de Flapcan.

Valentijnskoek versieren - De Haarlemse Bakker

Op vrijdag 14 februari kunnen kinderen 's middags een Valentijnskoek versieren bij De Haarlemse Bakker in de Cronjé. Dit hart kunnen ze vervolgens delen met iemand die ze lief vinden, maar uiteraard mogen ze het ook zelf opeten. Het versieren van de koek is gratis, maar kinderen dienen vooraf wel aangemeld te worden.

Waar: De Haarlemse Bakker, Generaal Cronjéstraat 158

Wanneer: vrijdag 14 februari van 12.30 tot 16.00 uur

Prijs: gratis entree, aanmelden via nadeche@kidsencake.nl

Kinderen aan de slag met de valentijnskoek. (Foto: De Haarlemse Bakker)

Nederpopfeest - Café de Flapcan

In Café de Flapcan in de Zijlstraat wordt samen met livemuziek van De Heeren van Haerlem op zaterdagavond een Nederpopfeest georganiseerd. Het wordt een feest der herkenning met de leukste en mooiste nummers uit meer dan vijftig jaar Nederlandse pop- en rockgeschiedenis.

Waar: Café de Flapcan, Zijlstraat 9

Wanneer: zaterdag 15 februari van 21.30 tot 1.30 uur

Prijs: gratis entree

Theatrale rondleiding - Philharmonie

Vroeger werden in de Haarlemse Philharmonie circusoptredens gehouden en werd er zelfs geschaakt en gegolfd. Pas later kwamen er muziekuitvoeringen en concerten en is het culturele gebouw uitgebreid met een concertzaal. Samen met de historische musicus Phil Harmon wordt de Philharmonie door middel van deze theatrale rondleiding opnieuw ontdekt.

Waar: Philharmonie Haarlem, Lange Begijnestraat 11

Wanneer: zaterdag 15 februari van 10.30 tot 11.30 uur

Prijs: 12 euro

Valentijn met TarTrek - Circus Hakim

De Haarlemse theatersport- en improvisatievereniging TarTrek geeft vrijdagavond in Circus Hakim een speciaal valentijnsoptreden. TarTrek laat zich inspireren door geheime liefdes. Van tevoren weten zowel de spelers als het publiek niet weet wat ze kunnen verwachten. Laat je dus verrassen!

Waar: Circus Hakim, Korte Verspronckweg 7-9

Wanneer: vrijdag 14 februari van 20.00 tot 23.00 uur

Prijs: 7,50 euro, kinderen 5 euro

DinoDag - Teylers Museum

Deze zondag staat het hele Teylers Museum in het teken van dinosaurussen en dinotekenaars. Zo kan er onder meer aangeschoven worden bij een kinderlezing over paleokunst (vanaf acht jaar) of over T. Rex die een nijdige kip was (vanaf zes jaar). Er zijn speciale rondleidingen, er kan een velociraptor gemaakt worden en collega's van Naturalis houden een fossielenspreekuur.

Waar: Teylers Museum, Spaarne 16

Wanneer: zondag 16 februari van 11.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis, exclusief museumentree

Een van de tentoongestelde werken uit Dinomakers. (Foto: Teylers Museum)

Valentine Disco Party - IJsbaan Haarlem

Op vrijdagavond wordt de laatste Disco on Ice van het seizoen georganiseerd en kan er weer geschaatst en gedanst worden op muziek van de Haarlemse dj FlexyFrank. De discolichten staan aan en het blijft droog, want het middenterrein is overdekt. Schaatsen kunnen eventueel gehuurd worden bij de schaatswinkel en het restaurant en de bar zijn deze avond ook open.

Waar: IJsbaan Haarlem, IJsbaanlaan 2

Wanneer: vrijdag 14 februari van19.30 tot 22.30 uur

Prijs: 7 euro, jeugd 4,50 euro

