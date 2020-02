Het is voorjaarsvakantie in Haarlem. Een overzicht van wat er de komende week zoal te beleven is in en rond de stad.

Boef - Toneelschuur

Met zwarte maskers, grappige acts en simpele trucjes nemen de toneelspelers van Maas Theater en Dans de kinderen mee in een groot avontuur. Wie is de echte boef? Hoe kun je de politie helpen? En wat zit er in het spannende zwarte doosje? Een echte whodunit voor kleuters met veel fantasie, humor en slapstick. Na afloop kunnen kinderen en hun ouders of verzorgers bovendien gratis meedoen aan de Boef-workshop.

Waar: Toneelschuur, Lange Begijnestraat 9

Wanneer: woensdag 19 februari, 11.00, 13.30 en 15.30 uur

Prijs: 11 euro, volwassenen 16 euro

Meer informatie

Scène uit Boef. (Foto: Toneelschuur Haarlem)

Winterwonderland SportInstuif - Beijneshal

Dit jaar wordt de Beijneshal op woensdag tijdens de voorjaarsvakantie omgetoverd tot een Winterwonderland. Kinderen kunnen hier sportclinics volgen, een sneeuwbalgevecht houden, freerunning uitoefenen of hun beste dansmoves laten zien tijdens de hiphopclinic. Van tevoren inschrijven is aan te raden.

Waar: Beijneshal, Stationsplein 134

Wanneer: woensdag 19 februari, 9.30 tot 13.00 uur

Prijs: 3 euro

Meer informatie

Workshop voorjaarsbakje - Kweektuin

Kinderen van 6 tot en met 12 jaar kunnen op donderdagmiddag van alles leren over hoe ze insecten zoals hommels en bijen kunnen helpen door bollen en vroeg bloeiende planten in de tuin of op het balkon te zetten. Bovendien kunnen ze een bakje vullen met aarde, bolgewasjes en een inheemse, Nederlandse plant, en het bakje mooi versieren en mee naar huis nemen.

Waar: Haarlemmer Kweektuin, Kleverlaan 9

Wanneer: donderdag 20 februari, 14.00 tot 16.00 uur

Prijs: 3 euro

Meer informatie

Stadswandeling - Haarlem centrum

Op vrijdag- en zaterdagmiddag start om 14.00 uur bij VVV Haarlem een stadswandeling onder leiding van een enthousiaste gids. Tijdens de wandeling wordt verteld over de historie van de stad, de architectuur, monumenten, hofjes en anekdotes over Haarlemmers en hun omgeving. De stadswandeling duurt ongeveer anderhalf uur, aanmelden van tevoren wordt aanbevolen.

Waar: VVV Haarlem, Grote Markt 2

Wanneer: vrijdag 21 en zaterdag 22 februari, 14.00 uur

Prijs: 7,50 euro

Meer informatie

De stadswandelingen voert langs de hoogtepunten van Haarlem. (Foto: VVV Haarlem)

RuileBuiten - Het Veerkwartier

Bij Het Veerkwartier aan de Veerplas vindt deze zaterdag weer een editie van RuileBuiten plaats. Bij dit kledingruil-event kun je kledingstukken meenemen die je zelf niet meer draagt om deze vervolgens om te ruilen voor andermans kleding. Zowel mannen-, vrouwen-, als kinderkleding mag worden ingeleverd. Bij de entreeprijs zit onbeperkt koffie, thee en limonade in.

Waar: Het Veerkwartier Haarlem, A. Hofmanweg 62

Wanneer: zaterdag 22 februari, 14.00 tot 17.00 uur

Prijs: 5 euro

Meer informatie

Een bezoeker rommelt tussen de kleding. (Foto: Veerkwartier)

Springende Spruiten Disco - Toneelschuurcafé

Het wordt voor kinderen lastig stilzitten als dj Belle achter de draaitafel staat in het café van de Toneelschuur. Van K3 tot Michael Jackson en Kinderen voor Kinderen, alles komt voorbij op zondagmiddag. Kinderen kunnen hun favoriete nummer aanvragen en zich vanaf 16.00 uur helemaal uitleven op de dansvloer.

Waar: Toneelschuur, Lange Begijnestraat 9

Wanneer: zondag 23 februari, 16.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Torens beklimmen - KoepelKathedraal

Klim via wenteltrappen, gewelven, verborgen ruimtes en langs enorme kerkklokken naar zestig meter hoogte. Onderweg leer je over de architectuur en kunst van en in de kathedraal. Het letterlijke hoogtepunt is het weidse uitzicht over Haarlem en ver erbuiten.

Waar: Koepelkathedraal, Leidsevaart 46

Wanneer: 17 tot en met 23 februari, tussen 12.00 en 16.00 uur

Prijs: 6 euro

Meer informatie

