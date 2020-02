Er is dit weekend weer genoeg te doen in Amsterdam. Feest met of zonder valentijnsdate bij de Vondel Disco in De Tropen of ga ouderwets plaatjes kopen bij de Good Music Vinyl Market in het Volkshotel. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.

Vondel Disco - De Tropen Indoor

Het mag vrijdag dan wel Valentijnsdag zijn, maar bij de Vondel Disco staan ze daar het liefst niet al te lang bij stil. "Of je nu wel of geen date hebt gefixt, dat maakt ons geen ster uit", aldus de organisatie van het feest. Reken op gin-tonics in plaats van kaarslicht en silent disco in plaats van ongemakkelijke stiltes.

Waar: De Tropen Indoor, Mauritskade 64

Wanneer: zaterdag 14 februari van 18.00 tot 00.00 uur

Prijs: 19,50 euro

Meer informatie

MOJO x La Chouffe kabouterfeest - Mojo

Op het kabouterfeest worden alle bezoekers langzaam omgetoverd tot kabouter: bij elke Chouffe die ze bestellen, krijgen ze een nieuw verkleeditem, zoals een baard, een muts en een gilet. De organisatie raadt aan er tijdig bij te zijn omdat de kabouterpakken erg hard kunnen gaan.

Waar: Mojo, Ringdijk 3

Wanneer: zaterdag 15 februari van 20.00 tot 3.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Stille Disco - Noorderlicht Café

Tijdens een stille disco bepaal je zelf welke muziek er aanstaat. De koptelefoons van Paradiso hebben drie standen met onder meer hits van nu en uit de jaren tachtig en negentig.

Waar: Noorderlicht Café, NDSM Plein 102

Wanneer: zaterdag 15 februari van 23.00 tot 4.00 uur

Prijs: 10 euro

Meer informatie

Tijdens een stille disco bepaalt de feestganger zelf welke muziek er aanstaat. (Foto: Hush Silent Disco)

Good Music Vinyl Market - Volkshotel

Kom zondag betaalbare platen shoppen op de Good Music Vinyl Market in het Volkshotel. Verkopers als SEAWOLF RECORDS, Killacutz Records, Sarton Records & Vintage bieden hun vinyl te koop aan en tijdens het struinen langs de rekken klinkt er goede muziek uit de speakers. Denk er nog een biertje bij en de zondag is compleet.

Waar: Volkshotel, Wibautstraat 150

Wanneer: zondag 16 februari van 12.00 tot 19.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Koop betaalbare platen, luister naar goede muziek en drink een biertje (Foto: 123RF)

Kledingruil - CREA Amsterdam

Zondag kunnen oude broeken of T-shirts geruild worden voor de vergeten outfits van een ander. Kledingruil is een goede manier om de garderobe te vernieuwen en tegelijkertijd duurzaam te consumeren. Voor elk kledingstuk dat wordt ingeleverd, mag een kledingstuk worden uitgezocht.

Waar: CREA, Nieuwe Achtergracht 170

Wanneer: zondag 16 februari van 13.00 tot 16.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Museum Market - Museumplein

Bij de Museum Market worden bijzondere spullen verkocht door ontwerpers en makers op het gebied van mode, kunst, ontwerp en ambacht. Koop speciale spullen of doe gewoon wat inspiratie op.

Waar: Museumplein

Wanneer: zondag 16 februari van 12.00 tot 18.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Oproep