Is er dit weekend weer genoeg te doen in Groningen. Inwoners van Lewenborg mogen gratis naar het museum en in het Hoendiep Café kun je je longen uit het lijf brullen tijdens de Valentijnskaraoke. NU.nl maakt een overzicht van activiteiten.

Groninger Museum Familiedag: Lewenborg

Het Groninger Museum organiseert om de zoveel tijd een familiedag. Dan mogen inwoners van een aangewezen woonwijk een dag lang gratis naar het museum. Komende zondag is het de beurt aan Lewenborg. Op vertoon van de flyer die in de wijk huis aan huis wordt verspreid kun je met je buurtbewoners naar de exposities Mondo Mendini, Willem Kolvoort: Posters voor Vera en Pronkjewails: Design uit heden en verleden.

Waar: Groninger Museum, Museumeiland 1

Wanneer: zondag 16 februari van 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree voor inwoners van Lewenborg

Annie de musical - MartiniPlaza

In deze musical, bekend van de hits Tomorrow en It's The Hard-Knock Life, is weeskind Annie vastbesloten om haar ouders terug te vinden. Samen met de andere weeskinderen komt ze in opstand tegen de zelfzuchtige en alcoholistische directeur Miss Hannigan.

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2

Wanneer: tot en met zondag 16 februari

Prijs: van 35,50 euro (derde rang) tot 49,50 euro (eerste rang)

Scènefoto uit Annie de musical. (Foto: Roy Beusker en Annemieke van der Togt)

Valentijnskaraoke - Hoendiep Café

Of ze nu gelukkig zijn in de liefde of een gebroken hart hebben: over de liefde raken popartiesten nooit uitgezongen. Tijdens de Valentijnskaraoke kun je zelf meebrullen met de grootste hits over de liefde zoals I Will Always Love You, My Heart Will Go On of Someone Like You voor de bezoekers met liefdesverdriet.

Waar: Hoendiep Café, Van Heemskerckstraat 1

Wanneer: vrijdag 14 februari van 21.00 tot 4.00 uur

Prijs: gratis entree

De Microclub - Lola

De Microclub is er voor iedereen die wel van dansen en housemuziek houdt, maar die de volgende dag niet met een zeurende kater op wil staan. In Groningen begint het nachtleven doorgaans na 1.00 uur 's nachts op gang te komen. Bij de Microclub begint het feest al om 20.00 uur en na 22.00 uur kom je niet meer binnen. De eerste 25 dansers die binnen zijn krijgen een drankje van het huis.

Waar: Lola, Pelsterdwarsstraat 11

Wanneer: zaterdag 15 februari vanaf 20.00 uur

Prijs: 12 euro

Lezing: Rampen op de Waddenzee - Noordelijk Scheepvaartmuseum

Onderzoeker Hans Zijlstra vertelt over de vreselijkste scheepsrampen op de Waddenzee in de afgelopen eeuwen, zoals de Ramp van Moddergat-Paessens van 1883. In de nacht van 5 op 6 maart woedde er een catastrofale storm op zee. 121 Nederlandse vissers leden schipbreuk en verdronken.

Waar: Noordelijk Scheepvaartmuseum, Brugstraat 24-26

Wanneer: zondag 16 februari van 15.00 tot 17.00 uur

Prijs: 5 euro

De ramp van Moddergat door Cornelis Jetses. (Afbeelding: Noordelijk Scheepvaart Museum)

