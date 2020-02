Tijdens huiskamerfestival Gluren bij de Buren komen stadsgenoten bij elkaar over de vloer, luisteren ze naar artiesten en keuren ze stiekem elkaars interieur. Waar moet je allemaal om denken als je huiskamer vol onbekenden zit?

"Zaterdag moeten we gaan verbouwen", zegt Chris Baerveldt (66) uit Utrecht. Hij stelt zijn huis zondag tijdens Gluren bij de Buren open voor buurtgenoten. "Als de grote hoekbank aan de kant is, kunnen we 25 tot 30 mensen kwijt. Maar er is al behoorlijk wat animo, dus misschien moeten we mensen aan de deur weigeren."

Het idee van showcasefestival Gluren bij de Buren is simpel: in 23 steden in heel Nederland toveren woningeigenaren of zorginstellingen hun huiskamer om tot minipodium voor muzikanten, dichters, kleinkunstenaars en andere artiesten. Op die manier krijgen de artiesten een podium en een publiek en leren de buurtbewoners elkaar beter kennen. In 2008 vond de eerste editie in Amersfoort plaats. Inmiddels worden 1.348 huiskamers opengesteld.

Iedereen kan zijn huiskamer aanmelden

Iedereen die graag zijn woonkamer wil uitlenen, kan zich aanmelden, zegt initiatiefnemer Dirkjan van Oord. "Je kunt meedoen, of je nu een flat hebt of een kast van een huis. Het belangrijkste is dat je het leuk vindt om buurtbewoners over de vloer te krijgen."

"Het festival levert een sterkere binding met de buurt op", zegt Baerveldt. "In Utrecht Lunetten wonen elfduizend mensen. Veel mensen ken je alleen maar van gezicht, maar tijdens Gluren bij de Buren zitten ze ineens in je woonkamer. Iedereen pakt wat te drinken en gaat zitten. Omdat het wat krap kan zijn, raken mensen vanzelf met elkaar in gesprek."

Een van de optredens op Gluren bij de Buren. (Foto: Benjamin Hull)

Je bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid

Omdat Gluren bij de Buren uitsluitend in woningen wordt georganiseerd, hoeft het festival geen evenementenvergunning aan te vragen. "Je moet het zien alsof er op die dag door heel Nederland 1.348 verjaardagsfeestjes worden gegeven", zegt Van Oord. Daardoor hoeft het festival niet te voldoen aan bijvoorbeeld brandveiligheidseisen of toegankelijkheidseisen voor mindervaliden.

“Mijn vriendin let erop dat mensen niet naar boven sluipen of andere gekke dingen doen.” Chris Baerveldt, gastheer op Gluren bij de Buren

De bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid. Baerveldts vriendin houdt altijd een oogje in het zeil. "Zij let erop dat mensen niet naar boven sluipen of andere gekke dingen doen. Mocht er iets gebeuren, dan kunnen we direct een grote schuifpui openzetten en staat iedereen direct buiten. Bij een flat kan ik me voorstellen dat je er van tevoren over moet nadenken hoe je een grote hoeveelheid mensen ineens beneden moet krijgen."

Volgens Van Oord is er nog nooit iets ernstigs gebeurd op het festival. "Iedereen heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor het geval dat. Maar het ergste dat er in de twaalf jaar tijd dat ik het organiseer is gebeurd, is een gesneuveld kopje."

Van Baerveldt rekent ook op een gezellige dag. Zelf treedt hij ook op. "Het is een voorstelling over goeroes en het soort volk dat je altijd maar vertelt dat je alles kunt bereiken als je maar graag genoeg wil. Ik ben benieuwd hoe het uitpakt."