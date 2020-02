Raymond van Barneveld neemt zaterdag afscheid van zijn fans tijdens een groot feest in AFAS Live in Amsterdam. Bekende darters en artiesten brengen daar een eerbetoon aan hem. Hoe staat het ervoor met de populariteit van darts als uitje in Nederland?

De gastenlijst voor het afscheidsfeest van Raymond van Barneveld staat vol bekende namen. Niet alleen dartgrootheden zoals Phil Taylor of Wayne Mardle komen, maar ook Robin van Persie, Rafael van der Vaart, Bobbi Eden en Soundos El Ahmadi. Op het feest worden de BN'ers en de profs aan elkaar gekoppeld om een potje te spelen.

Darts is groot in Nederland. Met name op tv. Op de eerste dag van het nieuwe jaar zagen 1,2 miljoen Nederlanders hoe de Schot Peter Wright Michael van Gerwen versloeg in de WK-finale. De wedstrijd was het vierde best bekeken programma van de dag.

"Het is snel en makkelijk om te volgen", verklaart directeur Paul Engelbertink van de Nederlandse Darts Bond (NDB) het succes van dartswedstrijden op tv. "Met veel sporten zie je halverwege de wedstrijd al welke kant het opgaat. Bij darts kan dat ineens veranderen: op ieder moment kun je nog winnen. Het is heel spannend om te kijken", zegt hij.

Uitgedoste bezoekers van de kwartfinale van het WK Darts in Alexandra Palace. (Foto: Getty Images)

Darts als carnavalsfeestje

Ook het carnavaleske karakter van darts helpt mee: het publiek komt verkleed als banaan, scheetkussen of superheld en de foute hits schallen door Alexandra Palace wanneer de darters opkomen. "Het blijft van origine een cafésport die om gezelligheid draait", zegt Willem van der Putten, voorzitter van de Tilburgse Dart Vereniging.

De wortels van het darts liggen in Engeland, waar in iedere pub een dartbord verscheen nadat het spel in 1908 van de lijst met illegale kansspelen geschrapt werd. Ook Van der Putten raakte meer dan dertig jaar geleden in een Noord-Brabants café verslingerd aan het spel. "Je hebt er weinig ruimte of materiaal voor nodig, de spelregels zijn niet moeilijk en iedereen kan meedoen. Het is een heel sociale sport."

De successen van Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen en de hoge kijkcijfers voor de WK-wedstrijden betalen zich niet direct uit in meer leden voor de NDB, ziet Engelbertink. Dat schommelt sinds 2015 rond de 31.000 leden. "We zien geen stijging in de jeugdleden wanneer Van Gerwen een WK wint", zegt hij. "Toen hij de wereldtop bereikte in 2012 zagen we zelfs een daling in het aantal leden. Maar dat had meer te maken met het rookverbod in de horeca."

Het blijft een mannending

Darts blijft bovendien overwegend een mannensport. Slecht 7,8 procent van de 31.000 NDB-leden is vrouw. Vooral vrouwelijke jeugdspelers zijn schaars: in de categorie tot achttien jaar spelen slechts 33 meisjes in Nederland. "Traditiegetrouw zitten mannen nu eenmaal meer in de kroeg dan vrouwen", zegt Engelbertink.

Toch hoopt hij dat meer vrouwen de dartpijlen op zullen pakken nu Fallon Sherrock als eerste vrouw op het WK Darts een wedstrijd won. "Het is gewoon een gezellig spelletje dat je met je vrienden kunt doen. Je hoeft alleen maar pijltjes te kopen en je hoort erbij. Het sociale oogpunt is heel belangrijk."