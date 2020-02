De met een Oscar bekroonde Beste Film Parasite verschijnt donderdag opnieuw op het witte doek. Daarnaast is het een goede filmweek voor animatieliefhebbers: er komen maar liefst vier geanimeerde films uit. Een overzicht van de tien films die deze week in de bioscoop verschijnen.

Parasite - drama

Parasite is bekroond met een Gouden Palm en een Oscar voor Beste Film. De film gaat over de werkloze Ki-teak en zijn gezin. Zij leiden een armoedig bestaan in een krappe woning. Het gezin raakt steeds meer geobsedeerd door de rijke familie Park en is vastberaden om van hun luxueuze bestaan te profiteren. Het arme gezin dringt het leven van de rijke Parks steeds verder binnen en schuwen daarbij leugens en bedrog niet. Maar dan gooit een onverwacht voorval roet in het eten, waardoor ze alles op alles moeten zetten om hun nieuwe luizenleventje in stand te houden.

Genre: drama

Regisseur: Bong Joon-ho

Cast: Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Park So-dam, Jo Yeo-jeong, Choi Woo-shik

Kijkwijzer: 16+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

113 Bekijk hier de trailer van Parasite

Sonic - animatie

Sonic is een bliksemsnelle blauwe egel. Geen auto of vliegtuig is snel genoeg om hem bij te houden. De kwaadaardige Dr. Robotnik wil Sonic gevangennemen en experimenten op hem uitvoeren zodat hij zijn superkrachten kan gebruiken om de wereld aan zich te onderwerpen. Sonic en zijn nieuwe beste vriend Tom moeten Dr. Robotnik stoppen.

Genre: animatie

Regisseur: Jeff Fowler

Stem: Najib Amhali

Kijkwijzer: 9+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

137 Bekijk hier de trailer van Sonic

De beentjes van Sint Hildegard - drama

Jan en Gedda zijn 35 jaar getrouwd, maar Jan voelt zich steeds meer verstikt in zijn huwelijk. Zijn vrouw moedert constant over hem. Ze smeert zijn brood, schudt zijn kussens op, bepaalt zijn kleding, vriendschappen, vakanties en al hun andere bezigheden. Jan snakt naar meer ruimte voor zichzelf. Ondertussen zit zijn dochter Liesbeth in hetzelfde schuitje. Haar jaloers aangelegde vriend probeert haar zo veel mogelijk onder de duim te houden. Jan en Liesbeth moeten hun relaties onder loep nemen zich afvragen: hoeveel liefde is te veel liefde?

Genre: drama

Regisseur: Johan Nijenhuis

Cast: Herman Finkers, Johanna ter Steege

Kijkwijzer: alle leeftijden

Bekijk hier waar de film o.a. draait

142 Bekijk hier de trailer van De beentjes van Sint Hildegard

Blumhouse's Fantasy Island - horror

Op het Fantasy Island komen al je dromen uit: je kunt trouwen met die uit het oog verloren jeugdliefde of wraak nemen op een pestkop. Vier gasten arriveren op het eiland om hun fantasieën uit te leven. Maar al snel veranderen die in nachtmerries en moeten zij het eiland zien te ontvluchten als ze in leven willen blijven.

Genre: horror

Regisseur: Jeff Wadlow

Cast: Maggie Q, Michael Peña, Portia Doubleday, Lucy Hale

Kijkwijzer: 16+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

124 Bekijk hier de trailer van Blumhouse's Fantasy Island

Spike en de Magische Steen - animatie

Spike is een egeltje dat voor de duvel niet bang is. Wanneer de watervoorraad van het bos dreigt op te raken, gaat Spike op pad om het bos en de dieren te redden. Samen met Tjum de eekhoorn speurt ze naar de Magische Watersteen die het water weer rijkelijk door de rivieren en beken kan laten stromen. Er is maar één probleem: de steen is in handen van de gemene berenkoning Bantur.

Genre: animatie

Regisseur: Regina Welker, Nina Wels

Stemmen: Vajèn van den Bosch, Dorian Bindels, Johnny Kraaijkamp, Murth Mossel, Hero Muller

Kijkwijzer: alle leeftijden

Bekijk hier waar de film o.a. draait

93 Bekijk hier de trailer van Spike en de Magische Steen

Primal - actie

Nicolas Cage kruipt in de rol van Frank Walsh, een gespecialiseerde jager. Zijn nieuwste vangst bestaat uit onder meer de 'Ghost Cat', een zeldzame witte jaguar. Walsh staat op het punt met een vrachtschip vol dieren uit Brazilië te vertrekken, wanneer hij van een Amerikaanse commandant de opdracht krijgt ook de gevaarlijke huurmoordenaar Richard Loffler te vervoeren. Na twee dagen op zee weet Loffler uit zijn kooi te breken en bevrijdt hij alle dieren. Er ontstaat chaos op het schip, waar nu niet alleen een huurmoordenaar vrij rondloopt, maar ook tientallen hongerige vleeseters.

Genre: actie

Regisseur: Nick Powell

Cast: Nicolas Cage, Famke Janssen, Kevin Durand, Michael Imperioli, LaMonica Garrett

Kijkwijzer: 16+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

113 Bekijk hier de trailer van Primal

Atlantique - drama

De geliefden Ada en Souleiman wonen in een buitenwijk van de Senegalese stad Dakar. Ze houden van elkaar, maar worden van elkaar gescheiden door hun grimmige toekomst. Ada moet trouwen met een andere man en Souleiman vaart de Atlantische Oceaan op in de hoop op een betere toekomst in Europa. Ada voelt zich leeg en eenzaam op haar trouwdag, maar dan breekt er plotseling brand uit op het huwelijksfeest. Ada vermoedt dat Souleiman de aanstichter is.

Genre: drama

Regisseur: Mati Diop

Cast: Ibrahima Mbaye, Mame Bineta Sane, Amadou Mbow, Nicole Sougou

Gesproken taal: Wolof, Frans, Engels

Kijkwijzer: 9+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

121 Bekijk hier de trailer van Atlantique

A White, White Day - drama

De gepensioneerde politieagent Ingimundur woont in een afgelegen IJslands dorpje, waar hij de dood van zijn vrouw probeert te verwerken. Zij kwam om het leven bij een auto-ongeluk. Ingimundur leidt zichzelf af met de bouw van zijn nieuwe huis en het bezoek van zijn kleindochter, maar wordt nog altijd gekweld door de vraag wie zijn vrouw doodreed. Hij vermoedt dat zijn vrouw een affaire had met een dorpsgenoot en is uit op wraak. Zijn groeiende obsessie om de waarheid te achterhalen loop uit de hand wanneer hij niet alleen zichzelf, maar ook zijn kleindochter in gevaar brengt.

Genre: drama

Regisseur: Hlynur Palmason

Cast: Ingvar Sigurdsson, Sara Dögg Ásgeirdóttir

Gesproken taal: IJslands

Kijkwijzer: 12+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

131 Bekijk hier de trailer van A White White Day

Miniscule 2: Het Tropisch Avontuur - animatie

De eerste sneeuw valt en de insecten zijn druk bezig een wintervoorraad aan te leggen. Maar tijdens het verzamelen valt een lieveheersbeestje per ongeluk in een pakket dat naar de Caraïben wordt gestuurd. Een mier, een spin en een lieveheersbeestje besluiten hun vriend te redden en belanden zo aan de andere kant van de wereld. Komen ze nog op tijd?

Genre: animatie

Regisseur: Hélène Giraud, Thomas Szabo

Stem: Jelle Amersfoort

Kijkwijzer: 6+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

101 Bekijk hier de trailer van Miniscule 2: Het Tropische Avontuur

Jacob, Mimmi en de Pratende Honden - animatie

Jacob woont in de stad en droomt ervan om in zijn vaders voetsporen te treden en architect te worden. Wanneer zijn vader op zakenreis gaat, moet Jacob bij zijn oom, tante en nichtje Mimmi logeren. De kinderen moeten aanvankelijk niets van elkaar weten, maar leren elkaar steeds beter begrijpen. Met een groep pratende honden smeden ze een plan om het buurtpark te redden uit de handen van een projectontwikkelaar.

Genre: animatie

Regisseur: Edmunds Jansons

Stemmen: Oscar Siegelaar, Polleke van der Sman, Pepijn van der Sman, Simon Zwiers

Kijkwijzer: alle leeftijden

Bekijk hier waar de film o.a. draait

78 Bekijk hier de trailer van Jacob, Mimmi en de Pratende honden

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 13 februari in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

Het filmoverzicht wordt gemaakt door de onafhankelijke redactie van NU.nl. Als je een ticket koopt, kan het zijn dat NU.nl hier geld aan verdient.