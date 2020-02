Er is tijdens het weekend weer een heleboel te doen in Haarlem: ga gluren bij de buren van wie de huiskamers tot tijdelijke podia zijn omgetoverd, bezoek het nieuwjaarsgala in Patronaat of ga naar het poppentheater in Museum Haarlem.

BORRLS - Bison Bowling

BORRLS, de vrijdagmiddagborrel van Haarlem, komt voor de tweede keer naar Bison Bowling. Voor speciale tarieven kunnen er bowlingbanen gereserveerd worden terwijl de muziek verzorgd wordt door onder anderen een van Nederlands bekendste house-dj's Erick E en Haarlemse dj Marc Boon.

Waar: Bison Bowling Haarlem, Orionweg 400

Wanneer: vrijdag 7 februari, 18.00 tot 0.00 uur

Prijs: vanaf 10 euro

Tijdens BORRLS borrel je op de bowlingbaan. (Foto: Bison Bowling)

Gluren bij de Buren - Haarlem

Op zondag 9 februari worden huiskamers verspreid door heel Haarlem omgetoverd tot tijdelijke podia voor lokaal talent. Er zijn optredens van rappers en theatermakers tot cabaretiers en koren. Via de website kan er gefilterd worden op wijk, kunstdiscipline of genre om zo de ideale route door Haarlem uit te stippelen.

Waar: huiskamers in heel Haarlem

Wanneer: zondag 9 februari, 12.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree

Nieuwjaarsgala reloaded - Patronaat

Op Nieuwjaarsdag 2020 werd er een groots Nieuwjaarsgala in jaren twintig-stijl georganiseerd in Patronaat. Deze zondag wordt het populaire gala dunnetjes overgedaan in Patronaat Café, met onder meer champagne, de after movie en verschillende optredens. Toegang is gratis en iedereen is welkom.

Waar: Patronaat, Zijlsingel 2

Wanneer: zondag 9 februari, 14.30 tot 19.00 uur

Prijs: gratis entree

Bezoekers van het nieuwjaarsgala. (Foto: Arend Velsink)

Theatervoorstelling Mia en Mannetje - Museum Haarlem

Actrice, poppenspeelster, theatermaakster en docent Janna Handgraaf speelt op zondagmiddag drie keer de voorstelling Mia en Mannetje in Museum Haarlem. Mia vindt een koffer met een vreemd mannetje erin... Wat nu? Dit poppentheater is geschikt voor iedereen vanaf vier jaar en gaat over water, bang zijn en tapdansen.

Waar: Museum Haarlem, Groot Heiligland 47

Wanneer: zondag 9 februari, 12.45, 14.15 en 15.45 uur

Prijs: gratis entree

Vrij dansen en wijn proeven - De Vos

Bij Haarlems bekendste dansschool De Vos Dance Studio's kan deze zaterdagavond vrij gedanst worden, van ballroom tot jazz, buikdans tot hiphop en latin tot modern, alles is mogelijk. Daarnaast zijn er deze avond ook verschillende wijnen te proeven.

Waar: De Vos Dance Studio’s, Zijlweg 49

Wanneer: zaterdag 8 februari, 21.00 tot 0.00 uur

Prijs: 10 euro

