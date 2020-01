Maandenlang keek je ernaar uit, maar op het laatste moment zegt je favoriete artiest zijn optreden af. Bij een annulering heb je altijd het recht om het geld voor je kaartje terug te krijgen. Zo pak je dit aan.

Een concert kan om allerlei redenen worden afgelast. De Amerikaanse indiepopband Lower Dens zette deze maand een streep door de volledige Europese tour vanwege gezondheidsproblemen van een van de bandleden. De Britse dj Jax Jones (bekend van de hit You Don't Know Me) kwam met de logistiek in de problemen en moest eveneens zijn optreden in Nederland afzeggen.

Ook kan het gebeuren dat de geboekte zaal niet meer voldoet omdat er veel meer of veel minder belangstelling voor de artiest is dan verwacht. In zo'n geval wordt het concert vaak verplaatst naar een andere datum of locatie. "Bij een langer lopende show kun je bekijken of je er nog op een andere datum naartoe kan en anders krijg je je geld terug", zegt commercieel manager Rik Vodeb van Eventim.

Wanneer kun je wel of geen geld terugvragen?

Waarom het evenement is geannuleerd maakt niet uit. Je hebt altijd recht op terugbetaling van het ticket. Bij festivals, die een hele line-up aan artiesten hebben geprogrammeerd, ligt dat anders. Daar staat in de algemene voorwaarden dat je voor het hele evenement betaalt, en niet voor één specifieke artiest. Wie dus een kaartje heeft gekocht voor zijn favoriete band, heeft pech wanneer deze niet meer komt.

Hoe je het geld terugkrijgt, verschilt per organisator of ticketbureau. Zo stort het Utrechtse poppodium TivoliVredenburg het geld binnen dertig dagen automatisch terug. Bij Ticketmaster en Paylogic moet je zelf een online aanvraagformulier invullen om je geld terug te krijgen.

Kun je geen specifieke informatie vinden over hoe je je geld moet terugvragen, dan raadt de Consumentenbond aan een aangetekende brief te sturen waarin je je geld binnen drie weken terugeist.

Krijg je de servicekosten ook terug?

Niet iedere concertorganisator geeft je het volledige aankoopbedrag van het ticket terug. Vaak worden bijvoorbeeld de servicekosten ingehouden. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij Paard (Den Haag), Rotown (Rotterdam) of Simplon (Groningen). TivoliVredenburg vergoedt wel de servicekosten, maar niet de verzendkosten. Daar ga je mee akkoord wanneer je de algemene voorwaarden accepteert.

Sinds afgelopen zomer betalen ticketbureaus Ticketmaster en Eventim deze kosten wel terug. "Voorheen deden we dat niet, maar we hebben het beleid inmiddels aangepast", laat Jordy Bos van Ticketmaster weten. "Het is wel zo netjes om de servicekosten ook terug te krijgen."