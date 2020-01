Veel talkshows, amusementsprogramma's of talentenshows zijn (bijna) gratis bij te wonen als publiek. De studio's willen graag gevulde stoelen voor een mooi plaatje op tv. Hoe is het om zo'n uitzending bij te wonen?

Televisieliefhebber Willem Kruithof (56) uit Rheden ontvangt regelmatig enthousiaste berichtjes van familie en vrienden wanneer ze hem in het publiek spotten. "'Je was op tv!', zeggen ze dan. Het klinkt heel gênant, maar dan moet ik weleens vragen: in welk programma?"

Kruithof bezoekt al ruim tien jaar lang opnames van tv-uitzendingen, van Jinek tot Opgelicht. "Doorgaans ga ik twee of drie keer per maand. Deze week heb ik het drukker, dan ga ik op dezelfde avond naar De Wereld Draait Door en Op1."

Ook publiciteitscoach Linda Graanoogst (47) uit Almere zit regelmatig met haar opdrachtgevers in de studio als publiek. "Ik maak er een leuke avond van. Je gaat eerst een hapje eten, je spreekt nieuwe mensen en je leert meer over de achtergrond van hoe een redactie werkt en over de presentator. In de studio komt de persoonlijkheid van de presentator ook veel meer naar voren."

Alle programma's aflopen voor je favoriete BN'er

Veel tv-programma's, van talkshows en spelshows tot talentenjachten, zijn gratis of voor een bedrag van rond de 10 euro bij te wonen in de studio. Remy Willems, eigenaar van de website Publiek Gezocht, stelt dat publiek voor verschillende shows bij elkaar. "Sommige mensen vinden het leuk om op deze manier BN'ers te ontmoeten", zegt hij. "Ik ken een meisje dat ieder programma afliep waar Ruben Nicolai in zat. En voor mensen die niet zo veel geld hebben, is het een goedkoop uitje."

“In de studio komt de persoonlijkheid van de presentator ook veel meer naar voren.” Linda Graanoogst, zit in het publiek van diverse tv-programma's

Een populaire show trekt niet per se meer publiek de studio in dan een programma met lagere kijkcijfers, zegt Willems. "Bij een talkshow die met gemak een miljoen kijkers trekt, maar die op doordeweekse avonden wordt opgenomen, zijn de stoelen soms lastiger te vullen dan een minder goed bekeken amusementsprogramma dat op zaterdagmiddag wordt opgenomen. Daar krijg je soms makkelijk drieduizend man uit alle uithoeken van Nederland in de zaal, terwijl doordeweekse talkshows al blij zijn met vijftig mensen in het publiek."

Betaald krijgen voor het bijwonen van tv-uitzendingen

Daarom betalen sommige programma's mensen om plaats te nemen in het publiek. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij het satirische sportprogramma Makkelijk Scoren van de VPRO (20 euro vergoeding per persoon) of bij RTL Late Night met Twan Huys (eveneens 20 euro vergoeding per persoon). Willems: "Er is nu heel veel aanbod op tv en de nieuwigheid is er een beetje af. Als er minder interesse voor de programma's is, is het voor een hoop mensen ook minder interessant om naar de studio te komen."

Voor Graanoogst en Kruithof blijven de opnamestudio's een grote aantrekkingskracht houden. "Je bent echt onderdeel van het programma", zegt Kruithof. "Je voelt het meteen wanneer het gesprek schuurt en de presentator hard aan het werk moet. Het is heel anders dan wanneer je thuis tv kijkt."

Dat beaamt ook Graanoogst. "Televisie heeft iets magisch."