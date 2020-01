Komend weekend is er weer genoeg te doen in Utrecht. Op vrijdag kun je naar een muziekavond van singer-songwriters en op zondag kun je vintage speelgoed kopen bij Pathé Utrecht Leidsche Rijn.

Dutch Vintage Toy Fair - Pathé Utrecht Leidsche Rijn

Deze markt is opgezet voor en door verzamelaars van speelgoed uit de jaren zeventig, tachtig en negentig. Er is van alles op deze kleinschalige markt te vinden: van aliens tot Zbots en van Rubiks kubus tot Pokémons. Er staan bekende verkopers die ook op bijvoorbeeld Comic Con staan, maar ook medeverzamelaars die (delen uit hun) verzameling aanbieden.

Waar: Pathé Utrecht Leidsche Rijn, Berlijnplein 100

Wanneer: zondag 2 februari, 12.00 tot 17.00 uur

Prijs: 5 euro

Meer informatie

Ladies Only Winter Bazaar - ZIMIHC theater Stefanus

Dames kunnen losgaan bij zestig stands in ZIMIHC theater Stefanus. Bezoekers kunnen er henna laten aanbrengen, eten, parfums testen en gezondheidsproducten krijgen. Er is een ruime keuze aan cadeauartikelen en er zijn ook stands met kleding.

Waar: ZIMIHC theater Stefanus, Braziliëdreef 2

Wanneer: zondag 2 februari, 13.00 tot 18.00 uur

Prijs: 2,50 euro

Meer informatie

Muziekavond: Thee & Tranen - De Nijverheid

Singer-songwriters Een Kasper en CLOUÉ organiseren Muziekavond: Thee & Tranen. Er is de hele avond muziek van deze twee artiesten. CLOUÉ wil met haar nummers vooral laten weten dat het oké is om soms niet lekker in je vel te zitten. Een Kasper zingt Nederlandstalig en drumt.

Waar: De Nijverheid, Nijverheidskade 15

Wanneer: vrijdag 31 januari, 20.00 tot 22.30 uur

Prijs: 5 euro

Meer informatie

WinterZon Festival - Zuilen

Het ZIMIHC theater Zuilen wordt helemaal in winterse sferen gebracht voor het buurtfestival van het jaar. Buiten kun je opwarmen bij de vuurkorven en soep eten. Binnen kun je luisteren naar optredens, maar er zijn ook exposities en lichtsculpturen te bewonderen.

Waar: ZIMIHC theater Zuilen, Prinses Christinalaan 1

Wanneer: zondag 2 februari, 13.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

FRIS Closetsale - LOU Oudenoord

Tweedehands pareltjes kunnen gescoord worden in LOU Oudenoord. Zestig verkopers verkopen bij zo'n veertig kramen hun items voor een tweede ronde.

Waar: LOU Oudenoord, Oudenoord 330

Wanneer: zondag 2 februari, 12.15 tot 16.00 uur

Prijs: 3 euro

Meer informatie

Zestig kledingverkopers staan zondag in LOU Oudenoord. (Foto: RuileBuiten)

