Er is dit weekend weer genoeg te doen in Amsterdam. Ga los tijdens een stille disco of koop voor weinig geld een nieuwe garderobe tijdens de Kloffie Markt. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.

Stille Disco - Paradiso

Tijdens een stille disco bepaal je zelf welke muziek er aan staat. De koptelefoons van Paradiso hebben drie standen met onder meer hits van nu en uit de jaren tachtig en negentig.

Waar: Paradiso, Weteringsschans 6-8

Wanneer: donderdag 30 januari van 23.00 tot 4.30 uur

Prijs: 5,50 euro

Kloffie Markt - De Hallen

Op deze markt kunnen modeliefhebbers op zoek naar tweedehandskleding uit het middensegment. Verwacht kleding in goede staat, collector's items en designerkleding. Zelf kleding verkopen kan ook. Verkopers huren een kledingrek en krijgen vijftig hangers en tasjes waarmee ze hun spullen kunnen presenteren en verkopen.

Waar: De Hallen, Hannie Dankbaarpassage

Wanneer: zaterdag 1 februari van 12.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree

Japanse Yakitori BBQ en Dumplings - Skatecafe

Schuif donderdag aan bij het Japanse tweegangendiner van het Skatecafe. Chef-kok Kelvin bereidt veganistische dumplings, vegan Yakitori en Yakitori met vlees. Het toetje is zelfgemaakt sesamijs. Reserveren kan door te mailen naar reserveren@skatecafe.nl.

Waar: Skatecafe, Gedempt Hamerkanaal 42

Wanneer: donderdag 30 januari van 18.30 tot 1.00 uur

Prijs: gratis entree

Frits bestaat vijf jaar

Biertuin Frits viert zijn vijfde verjaardag en doet dat met een avond vol verrassingen, waarin de liefde voor bier en burgers breed zal worden uitgedragen. Kom feesten, eten, drinken en proosten op nog vijf jaar.

Waar: café Frits, Jan Evertsenstraat 135

Wanneer: zaterdag 1 februari van 16.00 tot 3.00 uur

Prijs: gratis entree

Grote Suriname Tentoonstelling - De Nieuwe Kerk

Leer meer over de cultuurgeschiedenis van Suriname, beginnend bij de oudste nederzettingen en eindigend bij de republiek die Suriname tegenwoordig is. Tientallen musea en privécollecties stelden in totaal meer dan driehonderd objecten ter beschikking, van archeologische vondsten tot kledingstukken, documenten en hedendaagse kunst en van film- en muziekfragmenten.

Waar: De Nieuwe Kerk, Dam

Wanneer: tot 2 februari van 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: 18 euro

Surinaamse kledingstukken op de tentoonstelling in de Nieuwe Kerk. (Foto: Evert Elzinga)

Valentijnsmarkt – Westergas

Bij de Westergas vieren ze Valentijnsdag gewoon wat eerder. Kom zondag romantisch shoppen, bubbels drinken, oesters eten en luisteren naar live gezongen liefdesliedjes.

Waar: Westergas, Pazzanistraat 33

Wanneer: zaterdag 2 februari 12.00 tot 18.00 uur

Prijs: gratis

SKALAR: reflections on light and sound - Westergas

Dit weekend is onder andere de audiovisuele kunstinstallatie SKALAR te bewonderen in de Westergas. De tentoonstelling bestaat uit spiegels die begeleid door geluidseffecten en lichtstralen door de ruimte bewegen. Bezoekers kunnen zelf kiezen of ze de show liggend, zittend of staand willen ervaren.

Waar: Westergas, Pazzanistraat 33

Wanneer: van 10 januari tot 5 februari

Prijs: liveshow 27,50 euro, expositie 15 euro

Lichtkunstwerk SKALAR (Foto: Tim Buiting)

