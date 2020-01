Veel themaparken, musea en dierentuinen spelen met speciale activiteiten en kortingen in op de lerarenstaking van donderdag en vrijdag. Safaripark Beekse Bergen, Aviodrome en AquaZoo richten zelfs flexwerkplekken voor ouders in. NU.nl zet op een rij waar je tegen een gereduceerd tarief naartoe kunt.

Tikibad - Duinrell

Dit gigantische waterpark vol glijbanen, watervallen, stroomversnellingen en een golfslagbad gaat tijdens de scholenstaking vier uur eerder open dan gebruikelijk. Voor dezelfde entreeprijs kun je nu dus 9,5 uur lang in het zwembad plonzen.

Waar: Vakantiepark Duinrell, Duinrell 1, Wassenaar

Wanneer: 30 en 31 januari van 12.00 tot 21.30 uur

Prijs: 15,50 euro (kinderen tot 1,20 meter) of 19,50 euro (langere kinderen en volwassenen)

Een deel van het Tikibad. (Foto: Duinrell)

ARTIS - Amsterdam

ARTIS en Micropia organiseren vijf activiteiten om de lerarenstaking mee door te komen. Zo kun je bij de laboranten van Micropia een minicursus microben kweken volgen, in het ARTIS-Planetarium een reis door het heelal maken of luisteren naar de dierenverzorgers. Gewoon door de dierentuin struinen, mag natuurlijk ook.

Waar: ARTIS, Plantage Kerklaan 38-40

Wanneer: 30 en 31 januari van 9.00 tot 17.00 uur

Prijs: 4 euro (kinderen/studenten) of 18 euro (volwassenen). In combinatie met Micropia 9 euro (kinderen/studenten) of 24,50 euro (volwassenen)

Rijksmuseum - Amsterdam

Het Rijksmuseum organiseert onder meer een familierondleiding (met kinderen van zes tot twaalf jaar) langs de hoogtepunten uit de Nederlandse kunst en geschiedenis. Een kunstdocent leert je hoe je kunt observeren en tekenen zoals Rembrandt van Rijn dat deed. Er is keuze uit vier activiteiten, die allemaal gratis toegankelijk zijn voor scholieren tot en met achttien jaar.

Waar: Rijksmuseum, Museumstraat 1, Amsterdam

Wanneer: 30 en 31 januari van 10.00 tot 14.00 uur

Prijs: gratis entree (tot achttien jaar) of 20 euro (volwassenen)

Het Rijksmuseum. (Foto: John Lewis Marshall)

Muiderslot - Muiden

Op het Muiderslot kom je alles te weten over het leven van een middeleeuwse kasteelheer. Donderdag kunnen scholieren er gratis door de gangen en kasteeltorens dwalen. De zalen van het kasteel staan vol antieke meubels, harnassen, wapens en schilderijen. Voor leerlingen van de basisschool is een speurtocht uitgezet.

Waar: Muiderslot, Herengracht 1, Muiden

Wanneer: 30 januari van 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis (tot en met zeventien jaar) of 15,50 euro (volwassenen)

Wereldmuseum - Rotterdam

Scholieren kunnen de exposities Identities en Dossier Indië donderdag en vrijdag gratis bezoeken. Het Wereldmuseum heeft ook een 'Superstraat', een straat met bewoners uit alle windrichtingen. Hier ervaar je hoe iedereen met elkaar is verbonden. Volwassenen betalen 1 euro voor een bezoek.

Waar: Wereldmuseum, Willemskade 25, Rotterdam

Wanneer: 30 en 31 januari

Prijs: gratis (tot en met 18 jaar)

Omniversum - Den Haag

Bij het Omniversum kosten filmtickets donderdag en vrijdag slechts 5 euro. Op het grote scherm kun je kijken naar natuurfilms zoals Australia, Oceans, Pandas, Superpower Dogs en Wild Canada.

Waar: Omniversum, President Kennedylaan 5, Den Haag

Wanneer: 30 en 31 januari van 10.30 tot 17.00 uur

Prijs: 5 euro

Het grootbeeldtheater Omniversum. (Foto: Omniversum)

Kasteel de Haar - Utrecht

Basisschoolleerlingen kunnen Kasteel de Haar en de bijbehorende kasteeltuin donderdag en vrijdag gratis bezoeken. Je ziet er de rijkversierde ridderzaal, balzaal, kasteelkeuken, eetzaal en nog veel meer.

Waar: Kasteel de Haar, Kasteellaan 1, Utrecht

Wanneer: 30 en 31 januari van 11.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree (kinderen tot twaalf jaar en begeleiders) of 6 euro (boven twaalf jaar)

Het kasteel gezien vanaf de vijver. (Foto: Kasteel de Haar)

Museum Speelklok - Utrecht

Ieder uur kun je aansluiten bij een rondleiding in het Utrechtse Museum Speelklok. Daar hoor en zie je muziek in allerlei vormen: van kleine speeldoosjes tot grote orgels. In de Muziekfabriek kunnen kinderen zelf muziek programmeren.

Waar: Museum Speelklok, Steenweg 6, Utrecht

Wanneer: 30 en 31 januari van 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree tot en met achttien jaar

Luchtvaartmuseum Aviodrome - Lelystad

Ouders kunnen donderdag de hele dag werken in het museumrestaurant van Aviodrome, terwijl een gids de kinderen meeneemt voor een speciale rondleiding. De gids vertelt over de vliegtuigen en de kinderen mogen zelf experimenten doen. Op deze dag kost een toegangskaartje 6,95 euro in plaats van 17,95 euro.

Waar: Aviodrome, Pelikaanweg 50, Lelystad

Wanneer: 30 januari van 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: 6,95 euro

Safaripark Beekse Bergen - Hilvarenbeek

Bij Beekse Bergen kun je niet alleen tegen gereduceerd tarief het park in, maar zijn er ook flexwerkplekken met wifi ingericht voor ouders. Voor kinderen vertrekken speciale bussen met rangers voor een rit door het park.

Waar: Safaripark Beekse Bergen, Beekse Bergen 1, Hilvarenbeek

Wanneer: 30 januari

Prijs: 16,25 euro

Kasteelpark Born

Kasteelpark Born werd deze maand door de ANWB uitgeroepen tot het Zilveren Uitje van Limburg. Het is een dierenpark in de voormalige kasteeltuinen van Kasteel Born. Je vindt er trompetzwanen, nandoes, alpaca's, tropische kikkers, leguanen en verschillende roofdieren. Het park gaat in verband met de lerarenstaking twee extra dagen open.

Waar: Kasteelpark Born, Kasteelpark 38, Born

Wanneer: 30 en 31 januari van 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: 6 euro (kinderen tot en met twaalf jaar) of 8,50 euro (volwassenen)

WILDLANDS - Emmen

Donderdag en vrijdag krijgen bezoekers 6 euro korting op hun toegangskaartje tot WILDLANDS. Ook beantwoorden de dierverzorgers, dierenarts, diëtist en de directeur van het park al je dierenvragen. Bijvoorbeeld: hoe trek je de kies van een leeuw? Kan een dier ook te dik worden?

Waar: WILDLANDS Adventure Zoo, Raadhuisplein 99, Emmen

Wanneer: 30 en 31 januari van 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: 16,50 euro

Bezoekers bij het ijsberenbad. (Foto: WILDLANDS Adventure Zoo Emmen)

AquaZoo - Leeuwarden

Ook AquaZoo richt flexwerkplekken voor ouders in. De kinderen krijgen een rondleiding door het park. De rondleidingen starten om 13.00 uur en vertrekken ieder uur. Als de belangrijkste taken afgerond zijn, kunnen ouders daarna zelf ook nog met hun kinderen een rondje door het park maken.

Waar: AquaZoo, De Groene Ster 2, Leeuwarden

Wanneer: 30 januari van 13.00 tot 17.00 uur

Prijs: 8,50 euro

Groninger Museum

Bij de tentoonstelling Mondo Mendini in het Groninger Museum is een speurtocht uitgezet. Met potloden, een caleidoscoop en een kleurendobbelsteen puzzelen kinderen zich een weg door de zalen. Aan het einde van de speurtocht ontvangen de bezoekers een kleine prijs. Ook kun je in de ontdekkingsruimte je eigen kunstwerk maken.

Waar: Groninger Museum, Museumeiland 1, Groningen

Wanneer: 30 en 31 januari van 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree tot en met achttien jaar en voor één begeleider per kind

Het Groninger Museum. (Foto: 123RF)

