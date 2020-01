Er is dit weekend weer van alles te doen in Rotterdam. Vier het Chinese Nieuwjaar, ga naar een huiskamerconcert of bezoek het Internationaal Film Festival.

Rotterdam Chinees Nieuwjaar

Het jaar van de Muis wordt in de hele stad ingeluid. De traditionele optocht gaat zaterdag onder andere door het centrum van Rotterdam. Daarnaast is er een Leeuwendans in de Koopgoot, zijn er optredens aan de West-Kruiskade en kun je in drie historische trams Chinese activiteiten ondernemen.

Waar: verschillende locaties in Rotterdam

Wanneer: 27 januari tot met 2 februari

Prijs: entree gratis

Meer informatie

Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR)

Het Internationaal Film Festival Rotterdam is bezig met zijn 49e editie. Je vindt er speelfilms, documentaires, korte films, tentoonstellingen, optredens en talkshows over (het maken van) films. Het slotfeest vindt op 1 februari plaats in de Doelen.

Waar: verschillende locaties in Rotterdam

Wanneer: 22 januari tot met 2 februari

Prijs: entree 11 euro

Meer informatie

Bezoekers van het IFFR. (Foto: Bas Czerwinski)

Huiskamerfestival Muziek bij de Buren

Zondagmiddag presenteert opkomend en gearriveerd muzikaal talent zich tijdens Muziek bij de Buren. Tijdens het festival vinden de optredens plaats in huiskamers verspreid door de stad. Je vindt er muziek van lokale muzikanten in allerlei genres: van jazz en klassiek tot singer-songwriter en elektronische beats.

Waar: verschillende locaties

Wanneer: zondag 2 februari, 12.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Finale Jeugdstadsdichter van Rotterdam - Bibliotheektheater

Tijdens de finale en bekendmaking van de eerste jeugdstadsdichter van Rotterdam laten de acht finalisten zien wat ze in huis hebben. Daarnaast betreden de Poëzieboys en Froukje Veenstra het podium. Aan het einde van de middag kiest de jury de winnaar. Hij of zij zal een jaar lang schrijven over alles wat met de stad te maken heeft.

Waar: Bibliotheektheater, Hoogstraat 110

Wanneer: zaterdag 1 februari, 15.00 uur

Prijs: entree gratis

Meer informatie

Robotics Mindstorms workshop - Recreatiecentrum Oostervant

Kinderen vanaf acht jaar kunnen tijdens de stakingsdag naar de extra lange Lego Mindstorms-workshop. Tijdens de workshop gaan ze aan de slag met technische lego en de lego programmeer-app. Zo leren ze over robotica en programmeren.

Waar: Recreatiecentrum Oostervant, Henegouwerplein

Wanneer: vrijdag 31 januari, 13.30 tot 16.00 uur

Prijs: entree 35 euro per kind

Meer informatie

Yoga in Rotown

Op zondag 2 februari wordt Rotown weer omgetoverd tot een yogastudio. 's Ochtends is iedereen welkom om deel te nemen aan een Gentle Hatha yogasessie. Neem wel je eigen yogamatje mee!

Waar: Rotown, Nieuwe Binnenweg 19

Wanneer: zondag 2 februari, 10.30 uur

Prijs: entree gratis

Meer informatie

Rotterdamse oogstmarkt XXL - Noordplein

Bij de Rotterdamse Oogstmarkt XXL koop je je dagelijkse boodschappen zoals wortels, yoghurt en vlees rechtstreeks bij 45 makers uit de omgeving. Sla verse boodschappen in bij extra veel kraampjes, luister naar livemuziek en drink iets op het terras.

Waar: Noordplein

Wanneer: zaterdag 1 februari, 10.00 uur

Prijs: entree gratis

Meer informatie

Oproep