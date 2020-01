Er is tijdens het weekend weer een heleboel te doen in Haarlem: plan je eigen geluksroute door de stad, ga dansen onder de sterren bij Het Veerkwartier of doe mee aan de pubquiz in Jopens brouwerij.

Wonderlijke wereld vol dino's - Teylers Museum

In verband met de landelijke lerarenstaking worden op vrijdag 31 januari extra inloopworkshops Wonderlijke wereld vol dino's georganiseerd. Bovendien is de toegang tot het museum voor kinderen tot en met zeventien jaar gratis. Schuif aan in het Educatief Paviljoen en teken, kleur, knip en plak je eigen, favoriete dino in z'n eigen landschap.

Waar: Teylers Museum, Spaarne 16

Wanneer: vrijdag 31 januari, tussen 11.00 en 14.30 uur

Prijs: kinderen gratis entree

Meer informatie

Jonge bezoekers in het Teylers Museum. (Foto: Teylers Museum)

Friday Fantastic - The Wolfhound

Haarlems fenomeen Mr. Weird Beard organiseert elke laatste vrijdag van de maand Friday Fantastic bij de Ierse bar The Wolfhound op de Riviervismarkt. Deze vrijdagavond wordt de livemuziek verzorgd door Dan German, waarvan je folk, rock-'n-roll en soul kunt verwachten.

Waar: The Wolfhound, Riviervismarkt 9

Wanneer: vrijdag 31 januari, 22.00 tot 0.30 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Geluksroute - Haarlem

Van workshops schilderen of dansen tot aan momenten van bezinning of een massage: dit weekend vind je door heel Haarlem talloze geluksbrengers. Winkels, ateliers, horeca en andere initiatiefnemers willen allemaal voor een klein beetje geluk zorgen. Een eigen (wandel)route is samen te stellen, maar er is ook een Geluksroute-app te downloaden.

Waar: verspreid door Haarlem

Wanneer: zaterdag 1 en zondag 2 februari, 9.30 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Dansen onder de Sterren - Veerkwartier

Vier keer per jaar wordt het interieur van de kas van Het Veerkwartier aan de kant geschoven om het restaurant te veranderen in een danstempel. Bij heldere avonden wordt letterlijk onder de sterren gedanst. Er draaien verschillende dj's en de muziek varieert van slowhouse en tribal tot deep- en techhouse. Alle leeftijden zijn welkom.

Waar: Het Veerkwartier, A. Hofmanweg 62

Wanneer: zaterdag 1 februari, 18.00 tot 0.30 uur

Prijs: 15 euro

Meer informatie

Dansen onder de sterren bij Het Veerkwartier. (Foto: Het Veerkwartier)

Pubquiz - Jopen

Bij de brouwerij van Jopen in de Waarderpolder wordt op zondag een pubquiz gehouden. In de Tap Room heb je een mooi uitzicht op de brouwerij en kun je meedoen aan de pubquiz. Inschrijven kan als team (maximaal zes personen) of individueel. Bij de entreeprijs zit een drankje naar keuze inbegrepen en de winnaar krijgt een speciale Jopen-prijs.

Waar: Jopen Tap Room, Emrikweg 21

Wanneer: zondag 2 februari, 15.00 tot 19.00 uur

Prijs: 7,50 euro

Meer informatie

