Margot Robbie keert terug als Harley Quinn in de nieuwe superschurkenfilm Birds of Prey. Daarnaast verschijnt ook de dramafilm Little Women over vier zussen die meer met hun leven willen doen dan trouwen en kinderen krijgen. Een overzicht van de tien films die deze week in de bioscoop verschijnen

Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) - actie

Gotham wordt overhoop gehaald door superschurk Roman Sionis, die met zijn toegewijde rechterhand Victor Zsasz op zoek is naar het jonge meisje Cass. Dit leidt ertoe dat de paden van Harley Quinn, Huntress, Black Canary en Renee Montoya elkaar kruisen. Het viertal zal moeten samenwerken om Roman te verslaan.

Genre: actie, avontuur

Regisseur: Cathy Yan

Cast: Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Ewan McGregor, Jurnee Smollett-Bell, Chris Messina

Gesproken taal: Engels

Kijkwijzer: 16+

Little Women - drama

Little Women gaat over het leven van de vier zussen March. Ze zijn allen vastberaden om hun eigen pad te kiezen in het negentiende eeuwse Amerika, waarin trouwen het hoogst haalbare succes is voor een vrouw. Terwijl ze hun ambities nastreven, krijgen de zussen te maken met tegenslagen en vooroordelen.

Genre: drama, romantiek

Regisseur: Greta Gerwig

Cast: Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern, Timothée Chalamet

Gesproken taal: Engels

Kijkwijzer: 9+

Little Joe - drama

Alice is een toegewijde wetenschapper bij een bedrijf dat nieuwe plantensoorten kweekt. Haar nieuwste creatie is een speciale, dieprode bloem die oogverblindend mooi is en therapeutische eigenschappen heeft. Ze neemt een van de bloemen, tegen het beleid van het bedrijf in, mee naar huis als cadeau voor haar zoon Joe. Maar naarmate de planten groeien, groeit ook Alices vermoeden dat de bloemen niet zo onschuldig zijn als ze lijken.

Genre: drama

Regisseur: Jessica Hausner

Cast: Emily Beecham, Kerry Fox, Ben Whishaw

Gesproken taal: Engels

Kijkwijzer: 6+

Blue Story - crime

Timmy en Marco zijn beste vrienden en gaan naar dezelfde middelbare school, maar wonen in verschillende buitenwijken van Londen. Als Marco in elkaar geslagen wordt door een van Timmy's jeugdvrienden, komen de twee jongens tegenover elkaar te staan in een oeverloze bendeoorlog.

Genre: drama, crime

Regisseur: Andrew Onwubolu

Cast: Stephen Odubola, Micheal Ward, Khali Best, Karla-Simone Spence

Gesproken taal: Engels

Kijkwijzer: 16+

De Grote Slijmfilm - familiefilm

Indy en Olivia doen op Internationale Slijmdag mee aan een wedstrijd om het meest originele slijm te maken. Ze komen erachter dat de grote speelgoedbaas Dominicus Duff al het slijm in de wereld in beslag wil nemen. Het slijm is namelijk zo populair dat hij geen speelgoed meer verkoopt.

Genre: familiefilm

Regisseur: Hans Somers

Cast: Bibi, Géza Weisz, Djamila, Vincent Visser, Rómeycia Valentijn, Sarah Nauta

Gesproken taal: Nederlands

Kijkwijzer: alle leeftijden

Kruimeltje en de Strijd om de Goudmijn - familiefilm

Kruimeltje is herenigd met zijn ouders en hoeft niet langer als weeskind op straat te leven. Het gezin woont in een riante villa op het platteland. Kruimeltje is blij met zijn ouders, maar verveelt zich in de saaie omgeving. Hij besluit weg te lopen met zijn hond Moor. Zijn goede vriendin Anna probeert hem tegen te houden, maar dan worden zij plots ontvoerd. Een bekende schurk heeft het op hen en de goudmijn gemunt.

Genre: familiefilm

Regisseur: Diede in 't Veld

Cast: Viggo Neijs, Sabijn Dunnewijk, Ilse Warringa, Kim Pieters, Victor Löw, Loek Peters

Gesproken taal: Nederlands

Kijkwijzer: 6+

Prinses Emmy - animatie

Prinses Emmy heeft een speciale gave: ze kan met paarden praten. Emmy doet niets liever dan rondhangen in de kasteelstallen met haar 26 paarden. Maar haar sluwe nicht Gizana is stikjaloers op haar en probeert Emmy het leven zuur te maken.

Genre: animatie, familiefilm

Regisseur: Piet De Rycker

Stemmen: Ricardo Blei, Noa Swan, Manou Jue Cardoso, Sem van der Horst, Peggy Vrijens

Gesproken taal: Nederlands

Kijkwijzer: alle leeftijd

A Hidden Life - drama

De Oostenrijkse boer Franz Jägerstätter weigert tijdens de Tweede Wereldoorlog om voor de nazi's te vechten. De Duitsers dreigen hem en zijn gezin te executeren wegens verraad. De liefde voor zijn vrouw en kinderen en zijn onwankelbare geloof zijn de enige dingen die Jägerstätter op de been houden.

Genre: biografisch, drama, oorlog

Regisseur: Terrence Malick

Cast: August Diehl, Maria Simon, Valerie Pachner, Karin Neuhäuser, Jürgen Prochnow, Tobias Moretti

Gesproken taal: Engels

Kijkwijzer: 12+

The Lodge - horror

Mia en Aidan hebben net hun moeder verloren en worden gedwongen om met hun nieuwe stiefmoeder Kerst door te brengen in een afgelegen berghut. Al snel worden ze bedreigd door een angstaanjagende bovennatuurlijke kracht.

Genre: horror

Regisseur: Severin Fiala, Veronika Franz

Cast: Riley Keough, Jaeden Lieberher

Gesproken taal: Engels

Kijkwijzer: 16+

La Cordillera de los sueños - documentaire

In Chili zijn de bergen nooit ver weg. De bergketen Cordillera vormt maar liefst 80 procent van het land. Documentairemaker Patricio Guzmán onderzoekt de verhouding tussen dat grillige, onveranderlijke landschap en de roerige geschiedenis van Chili, waar hij sinds de staatsgreep van Augusto Pinochet niet meer woont.

Genre: documentaire

Regisseur: Patricio Guzmán

Gesproken taal: Spaans

Kijkwijzer: 12+

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 6 februari in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

