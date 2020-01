Er is komend weekend weer genoeg te doen in Groningen. Zo staat het Forum volledig in het teken van het International Film Festival Rotterdam (IFFR) en kunnen kinderen speuren in het Groninger Museum. NU.nl maakt een overzicht van activiteiten.

IFFR in Groningen - Forum

De mooiste, belangrijkste en leukste films van het Internationaal Film Festival Rotterdam zijn vanaf woensdag ook in Groningen te zien. De meeste films draaien in het Forum, maar er zijn ook voorstellingen in het Grand Theatre en bij poppodium VERA.

Waar: Forum, Nieuwe Markt 1

Wanneer: woensdag 29 januari tot en met zondag 2 februari

Prijs: 9,50 euro

Meer informatie en tickets

100 Bekijk hier de trailer van Muidhond

IFFR-afterparty - Forum

Op de vier wanden in de zaal worden beelden uit de festivalfilms en cultklassiekers door elkaar gemixt terwijl de dj's dansbare elektronica draaien. Onder meer de Groningse rapgroep Wat Aans en The Resurrection staan op het podium.

Waar: Forum, Nieuwe Markt 1

Wanneer: zaterdag 1 februari vanaf 23.00 uur

Prijs: 7,50 euro

Meer informatie

Speurtocht - Groninger Museum

Bij de tentoonstelling Mondo Mendini in het Groninger Museum is een speurtocht voor kinderen van vier tot dertien jaar uitgezet. Met potloden, een caleidoscoop en een kleurendobbelsteen puzzelen ze zich een weg door de zalen. Aan het einde van de speurtocht krijgen de kinderen een klein prijsje.

Waar: Groninger Museum, Museumeiland 1

Wanneer: zaterdag 1 februari van 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: volwassenen 15 euro, tot achttien jaar gratis toegang

Meer informatie

Ontwerp voor Fursys door Alessandro Mendini. (Foto: Groninger Museum)

Rendezvous - EM2

De EM2-schuur, gelegen op het terrein van de voormalige Suikerfabriek, is een evenementenlocatie op een kwartier fietsen van het centrum van Groningen. Hier vindt vrijdag Rendezvouz plaats, een feest in het teken van house en disco. Er treden vier artiesten op die de bezoekers zich in de jaren zeventig laten wanen.

Waar: EM2, Suikerlaan 6

Wanneer: vrijdag 31 januari vanaf 22.00 uur

Prijs: gratis entree voor 23.30 uur, daarna 5 euro

Meer informatie en tickets

DOT Live: Sunday Sounds

DOT organiseert zondag een ontspannende middag met hapjes, drankjes en livemuziek. Op het menu staan onder meer pitabroodjes met kippendij of een frietje met Parmezaanse kaas en truffelmayonaise.

Waar: DOT, Vrydemalaan 2

Wanneer: zondag 2 februari van 16.00 tot 19.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Daniel Norgren - De Oosterpoort

Daniel Norgren is een Zweedse singer-songwriter en multi-instrumentalist. Zijn muziek bestaat uit een combinatie van folk, blues, country en rock. Vorig jaar verscheen zijn nieuwste album Wooh Dang. Op uitnodiging van het Groningse americanafestival TakeRoot staat hij zondag in De Oosterpoort.

Waar: de Oosterpoort, Trompsingel 27

Wanneer: zondag 2 februari, aanvang 20.00 uur

Prijs: 29,10 euro

Meer informatie en tickets

Super Bowl-feest - O'Malley's Irish Pub

In de nacht van 2 op 3 februari vindt de 54e editie van de Super Bowl plaats, de finale van het American football-seizoen. De wedstrijd is vooral bekend vanwege de halftime show met optredens van grote artiesten. Dit jaar zijn dat Shakira en Jennifer Lopez. De Ierse pub O'Malley's organiseert net als vorig jaar een sportfeestje. De wedstrijd begint om ongeveer 0.30 uur 's nachts.

Waar: O'Malley's Irish Pub, Oosterstraat 67

Wanneer: zondag 2 februari vanaf 23.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

De Kansas City Chiefs, een van de American football-teams die tijdens de Super Bowl speelt. (Foto: Getty Images)

