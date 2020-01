De indoor speeltuin is met zijn felgekleurde klimtorens, glijbanen, netten en andere speeltoestellen voor veel ouders een droom en een nachtmerrie ineen. Medewerkers van speelparadijzen vertellen hoe je een bezoekje zonder kleerscheuren aflegt.

Het indoor speelpaleis maakt bij iedereen verschillende gevoelens los. Tijdens een ronde over het internet kom je zowel de termen 'krijspaleis' en 'de vreselijkste plek op aarde' tegen als 'ideaal voor een druilige dag' en 'heerlijk om de kinderen uit te laten rauzen' tegen.

Volgens de laatste cijfers uit 2015 telt Nederland minstens 122 indoor speeltuinen. In werkelijkheid ligt het aantal hoger. Zo opende speeltuinketen Monkey Town alleen al in 2019 vier extra vestigingen en gaan er dit jaar nog drie vestigingen open. Daarnaast zijn er ook nog bedrijven die naast hun hoofdactiviteit ook een speeltuin hebben, zoals tuincentra of campings.

In de speelpaleizen buitelen de rood aangelopen kinderen over elkaar heen in de ballenbak, op de klimtorens, glijbanen en andere felgekleurde speeltoestellen. Hoe houd je daar als ouder of begeleider het hoofd koel wanneer je een (eerste) bezoek aflegt?

Kinderen kunnen al hun energie kwijt in de indoor speeltuin. (Foto: Getty Images)

Stel je erop in dat het druk en lawaaiig wordt

"Alles begint bij de juiste instelling", zegt woordvoerder Micha Reij van Monkey Town Enschede. "Bereid je voor alsof je op een zomeravond naar de Efteling gaat. Als je er van tevoren al op ingesteld bent dat het druk wordt, dan is het goed te doen."

Reij raadt ook aan om voorafgaand aan het bezoek de huisregels door te nemen op de website. "Spreek helder met de kinderen af wat wel en wat niet mag en hoelang het bezoek duurt. Dan heeft het kind meer plezier en dat komt de ouders ook weer ten goede."

Daarnaast is kleding belangrijk. Sokken zijn in vrijwel alle binnenspeeltuinen verplicht, zegt medewerker Linsey Leurink van Ballorig Wijhe. "Dit is omdat er vaak veel grote klimtoestellen met netten hangen. De tenen blijven veilig met sokken aan." Ook is dit hygiënischer.

Ook luchtige kleding waarin de kinderen goed kunnen bewegen is belangrijk. Door het rennen en rauzen krijgen ze het erg warm. Het is daarom fijn als er nog een laagje uit kan.

Laat duidelijk zien waar je zit

Speelparadijzen heb je in alle soorten en maten: van formaat gymzaal tot formaat warenhuis van 3.000 vierkante meter met verschillende gedeeltes. Daarom is het van belang altijd duidelijk te laten zien waar je zit. "Als je vroeg komt, kun je nog de lekkerste stoelen nemen", zegt Reij.

Sommige ouders maken gebruik van de gratis wifi door een laptop mee te nemen en te werken. "Iedere ouder mag zelf bepalen wat hij of zij doet", zegt Leurink. "Maar wij verwachten wel dat ze zelf op hun kinderen letten. Er zijn wel toezichthouders, maar ons paradijs is 3 hectare groot en we kunnen nooit op alle kinderen tegelijk letten."

De druktepiek ligt bij speelpaleizen vaak na de lunch. Hoe vroeger je komt, hoe rustiger het is, zegt Reij. Doordeweeks zijn er vaak peuterochtenden. Die zijn goedkoper en rustiger omdat kinderen in de basisschoolleeftijd nog op school zitten.

Oproep