Zon, gebruinde lichamen en strippers. Dat kun je verwachten van de nieuwe film Onze Jongens in Miami met Jim Bakkum en Juvat Westendorp, waarin een vriendengroep een stripclub in de Amerikaanse feeststad begint. Verder verschijnt een horrorversie van Hans en Grietje en een Japanse anime. Een overzicht van de zes films die deze week in de bioscoop verschijnen.

Onze Jongens in Miami - komedie

Jorrit is net weer single en zoekt een nieuwe uitdaging in zijn leven. Zijn vriend Bas nodigt hem uit om samen met hem een stripclub te openen in Miami. Ook vrienden Thijs en stripper en bouwvakker Boris doen mee. De mannen moeten flink aan de bak om de bouwval om te toveren tot een chique nachtclub. Al snel komen ze erachter dat ze te maken hebben met stevige concurrentie.

Genre: komedie

Regisseur: Johan Nijenhuis

Cast: Jim Bakkum, Eva van de Wijdeven, Martijn Fischer, Juvat Westendorp, Malik Mohammed

Gesproken taal: Nederlands, Engels

Kijkwijzer: 12+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

117 Bekijk hier de trailer van Onze Jongens in Miami

Truffel liefde - documentaire

De zwarte truffel is omgeven door een zweem van mystiek. Voor de jager is het een goudmijn en voor de chef-kok zit de rijkdom van de truffel hem in de smaak. Maar de bijzondere zwam dreigt door opwarming van de aarde voorgoed te verdwijnen. Truffel liefde portretteert verschillende mensen en hun onvoorwaardelijke liefde voor de truffel.

Genre: documentaire

Regisseur: Jascha de Wilde, Ben Hendriks

Gesproken taal: Frans

Kijkwijzer: alle leeftijden

Bekijk hier waar de film o.a. draait

131 Bekijk hier de trailer van Truffel Liefde

Gretel & Hansel - horror

In een ver sprookjesland worden een tienermeisje en haar kleine broertje verstoten door hun moeder. Wanhopig op zoek naar eten en een onderkomen lopen ze steeds dieper een duister bos in. Dan ontdekken ze een magisch huisje waar een ogenschijnlijk vriendelijke oude vrouw hen opvangt. Zich niet bewust van het grote gevaar dat hen boven het hoofd hangt, volgen ze haar naar binnen.

Genre: horror, fantasie

Regisseur: Osgood Perkins

Cast: Sophia Lillis, Samuel Leakey, Charles Babalola, Alice Krige

Gesproken taal: Engels

Kijkwijzer: 16+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

122 Bekijk hier de trailer van Gretel & Hansel

Muidhond - drama

Jonathan, een zachtaardige jongeman van 23 jaar, wordt vervolgd voor pedoseksuele handelingen. Bij gebrek aan bewijs wordt hij vrijgelaten uit de gevangenis. Hij trekt weer bij zijn moeder in en neemt zich voor een beter mens te worden en zijn geaardheid onder controle te houden. Maar al snel wordt hij op de proef gesteld wanneer een moeder met een verwaarloosd dochtertje naast hen komen wonen. Het buurmeisje ziet in Jonathan een vaderfiguur die haar de genegenheid geeft die ze niet van haar moeder krijgt.

Genre: drama

Regisseur: Patrice Toye

Cast: Tijmen Govaerts, Ina Geerts, Line Pillet

Gesproken taal: Nederlands

Kijkwijzer: 12+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

100 Bekijk hier de trailer van Muidhond

The Whistlers - crime

Zsolt is een corrupte zakenman die door zijn handlangers uit de gevangenis wordt bevrijd. Samen met femme fatale Gilda vertrekt hij naar het Canarische eiland La Gomera om de fluittaal te leren die de bewoners van oudsher gebruiken om elkaar berichten over grote afstanden te sturen. Op deze manier kan hij communiceren met zijn handlangers zonder gehinderd te worden door de politie. Het tweetal moet proberen onder te radar te blijven terwijl agent Cristi hen op de hielen zit.

Genre: crime

Regisseur: Corneliu Porumboiu

Cast: Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar

Gesproken taal: Roemeens, Engels, Spaans

Kijkwijzer: 16+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

115 Bekijk hier de trailer van The Whistlers

Weathering with You - animatie

Een jongen besluit om zijn leven in een klein dorp achter zich te laten en hij vertrekt naar Tokio. Het duurt niet lang voor hij vereenzaamt in de miljoenenstad. In een aanhoudende periode van slecht weer ontmoet hij een weesmeisje dat een magische kracht lijkt te hebben: ze kan de regen laten stoppen.

Genre: animatie, drama

Regisseur: Makoto Shinkai

Stemmen: Kotaro Daigo, Nana Mori, Sei Hiraizumi, Yûki Kaji

Gesproken taal: Japans

Kijkwijzer: 6+

Bekijk hier waar de film o.a. draait

120 Bekijk hier de trailer van Weathering With You

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 30 januari in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

