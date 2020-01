Er is komend weekend weer genoeg te doen in Utrecht. Zaterdag kun je je onderdompelen in dans in Overvecht, zondag kun je rennen tegen kanker in het Máximapark.

Sneeuwbal Winterfestival - Park Transwijk

Festival Sneeuwbal houdt zijn wintereditie dit weekend. In vijf verwarmde en overdekte area's treden artiesten als La Fuente, Pablo Discobar en Jayzo op. Daarnaast is er een sneeuwhelling waar je vanaf kunt glijden, kan er braadworst gegeten worden er staat er glühwein klaar.

Waar: Park Transwijk

Wanneer: zaterdag 25 januari 2020, 14.00 tot 23.00 uur

Prijs: 40,35 euro

Meer informatie

Art Walk - kunstgaleries

De tweede editie van de Art Walk, een rondje langs verschillende galeries in Utrecht, vindt vrijdag plaats. Die geeft je, met of zonder gids, een kijkje in de wereld van de Utrechtse kunst. Er zijn twee routes, die onder andere Kunstliefde en EXbunker aandoen. Aan het einde is er een borrel.

Waar: verschillende locaties in Utrecht

Wanneer: vrijdag 24 januari, 19.00 tot 22.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

KiKA winterrun - Máxmimapark

Rennen voor het goede doel. Zondag kan het voor Stichting Kinderen Kankervrij in het Máximapark in Utrecht. Na afloop staan er winterse lekkernijen klaar en er is een programma op het podium. Er is ook een speciale KidsRun van één kilometer.

Waar: Máximapark

Wanneer: zondag 26 januari, 14.30 tot 18.00

Prijs: vanaf 15 euro

Meer informatie

Utrecht Danst Winterfestival - ZIMIHC theater Stefanus

Het winterfestival bestaat uit workshops en een open podium. Iedereen die (beter) willen leren dansen en andere liefhebbers wil ontmoeten, kan hier terecht.

Waar: ZIMIHC theater Stefanus, Braziliëdreef 2

Wanneer: zaterdag 25 januari, 10.30 tot 22.15 uur

Prijs: vanaf 7,50 euro

Meer informatie

Jazz on the block - Breedstraatbuurt

De Utrechtse Breedstraatbuurt staat zondag weer in het teken van jazz. Diverse horecaondernemers stellen de deuren open voor muzikanten. Lekker eten, drankjes drinken en muziek luisteren, is het idee.

Waar: Breedstraatbuurt

Wanneer: zondag 26 januari, 14.00 tot 23.30 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

