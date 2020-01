Er is dit weekend weer genoeg te doen in Amsterdam. Beleef een spectaculaire audiovisuele show in Westergas of waan jezelf terug in de tijd tijdens een Flügel-feestje bij Brouwerij De Eeuwige Jeugd. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.

SKALAR: reflections on light and sound - Westergas

Dit weekend is onder andere de audiovisuele kunstinstallatie SKALAR te bewonderen in de Westergas. De tentoonstelling bestaat uit spiegels die begeleid door geluidseffecten en lichtstralen door de ruimte bewegen. Bezoekers kunnen zelf kiezen of ze de show liggend, zittend of staand willen ervaren.

Waar: Westergas, Pazzanistraat 33

Wanneer: van 10 januari tot 5 februari

Prijs: liveshow 27,50 euro, expositie 15 euro

Kunstinstallatie SKALAR. (Foto: Tim Buiting)

Grootste Feestcafé van Nederland - Ziggo Dome

De handjes gaan de lucht in tijdens het Grootste Feestcafé van Nederland in de Ziggo Dome zaterdag. Trek een fout pak aan en bewonder ruim twintig optredens van feestartiesten tijdens deze kruising tussen après-ski en carnaval.

Waar: Ziggo Dome, De Passage 100

Wanneer: zaterdag 25 januari van 19.00 tot 23.00 uur

Prijs: 34 euro

Pop-upbar 0.020 - Akhnaton

Speciaal voor de mensen die meedoen aan Dry Januari of überhaupt geen alcohol drinken is in de maand januari pop-upbar 0.020 opgezet. Je vind er muziek, gezelligheid, lekkere drankjes, maar geen alcohol.

Waar: Akhnaton, Nieuwezijdse Kolk 25

Wanneer: vrijdag 24 januari vanaf 16.00 uur

Prijs: gratis

Flügel Flashback Fuif - Brouwerij de Eeuwige Jeugd

Ga terug in de tijd met een waar Flügel-feest in Brouwerij de Eeuwige Jeugd bij het Oosterpark in Amsterdam. Het recept: draai de dop van het flesje, zet 'm op de neus en gooi de Flügel achterover. Genoeg moed verzameld? Betreed dan de dansvloer en gooi de heupen los.

Waar: Brouwerij de Eeuwige Jeugd, Linnaeusstraat 37a

Wanneer: zaterdag 25 januari van 22.00 tot 2.00 uur

Prijs: gratis

De Grote Suriname-tentoonstelling - De Nieuwe Kerk

Leer meer over de cultuurgeschiedenis van Suriname, beginnend bij de oudste nederzettingen en eindigend bij de republiek die Suriname tegenwoordig is. Tientallen musea en privécollecties stelden voor deze tentoonstelling in totaal meer dan driehonderd objecten ter beschikking, van archeologische vondsten tot kledingstukken, documenten en hedendaagse kunst met onder meer film- en muziekfragmenten.

Waar: De Nieuwe Kerk, Dam

Wanneer: tot 2 februari van 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: 18 euro

Food for Thought: De Dubbeldoelkoe - De Balie

Leer tijdens dit evenement over wat er op je bord ligt zonder eetlust te verliezen. Marc Raven, chef-kok van de Balie, en hobbykok en programmamaker Merlijn Geurts onderzoeken welke keuzes ervoor nodig zijn om duurzaam, diervriendelijk, betaalbaar en lekker eten te maken. De eerste aflevering richt zich op rundvlees. Tijdens het programma wordt een hoofdgerecht, drankje en amuse geserveerd.

Waar: De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10

Wanneer: zondag 26 januari 18.30 tot 20.30 uur

Prijs: 30 euro

