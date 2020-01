Genoeg te doen in Den Haag dit weekend. Vier Chinees Nieuwjaar in Chinatown met hapjes en dansende draken of ontdek nieuw cabarettalent bij De Cabaretpoel. Een overzicht van de activiteiten.

Chinees Nieuwjaar Den Haag - binnenstad

Op zaterdag komt er een einde aan het Jaar van het Varken en begint Het Jaar van de Rat. Het Chinees Nieuwjaar zal groots worden gevierd in het centrum van Den Haag. De gehele dag is er feest in het stadhuis en in Chinatown.

Waar: Stadhuis en Chinatown

Wanneer: zaterdag 25 januari, 10.00 tot 18.00 uur

Prijs: gratis toegang

De Cabaretpoel - Diamant Theater

De Cabaretpoel is een soort reizend cabaretfestival, maar dan zonder competitie-element. Aanstormend cabarettalent presenteert zich aan het publiek, met deze avond Thjum Arts, Piet van Eeghen, Hidde van Gestel en Cortijn Tonkes. Laat je verrassen door deze veelbelovende cabaretiers.

Waar: Diamant Theater, Diamanthorst 183

Wanneer: zaterdag 25 januari, 20.15 uur

Prijs: 12,50 euro

Cabaretier Cortijn Tonkes. (Foto: Jianni Elsenhout)

Musica Poëtica: Koffie op de Haagsche Salon - Koninklijke Schouwburg

Geniet van een vers kopje koffie terwijl je je in het Den Haag van de achttiende eeuw waant met kamermuziek, dans en liederen van Christiaan Ernst Graaf, Wolfgang Amadeus Mozart, Carl Friedrich Abel en Johann August Just.

Waar: Koninklijke Schouwburg, Korte Voorhout 3

Wanneer: zondag 26 januari, 11.00 uur

Prijs: 20,50 euro

Holocaustherdenking en onthulling monument Levenslicht - Nieuwe Kerk

Op zondagavond staat Den Haag stil bij de slachtoffers van de Holocaust. Er zijn sprekers uit zowel de Joodse als de Roma- en Sintigemeenschap en ook wethouder Bert van Alphen houdt een toespraak. Aansluitend is er een gezamenlijke wandeling naar het Joods Monument. In de tuin van de Nieuwe Kerk wordt het tijdelijke lichtmonument Levenslicht onthuld.

Waar: Studio B in de Centrale Bibliotheek, Spui 68

Wanneer: zondag 26 januari, vanaf 18.30 uur

Prijs: gratis toegang

Bovenaanzicht van het lichtmonument Levenslicht. (Foto: Marco de Swart)

Foute Boeken - Museum Meermanno

In museum Meermanno is een tentoonstelling over boeken die door een andere tijdgeest en voortschrijdend inzicht echt niet meer kunnen. Deze 'foute boeken' zijn meestal in enorme oplagen verspreid en hebben bewust en onbewust veel invloed gehad op de maatschappij. De boeken raken verrassend actuele thema's, zoals racisme, seksisme en antisemitisme.

Waar: Museum Meermanno, Prinsessegracht 30

Wanneer: van donderdag 16 januari tot zondag 1 maart, 11.00 tot 17.00 uur

Prijs: 10 euro

