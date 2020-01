Er is komend weekend weer veel te doen in Haarlem: Alain Clark geeft een optreden in platenzaak North End, er vindt verteltheater plaats bij De Vries Van Stockum en je kan je laten rondleiden door Brouwerij Jopen.

Verteltheater Wij gaan op berenjacht - De Vries Van Stockum

Tijdens de Nationale Voorleesdagen komt verhalenverteller Peter Faber naar de Haarlemse boekwinkel De Vries Van Stockum. Het boek Wij gaan op berenjacht bestaat dertig jaar en om dit jubileum te vieren geeft Faber een avontuurlijk optreden waarbij hij het boek tot leven brengt. Vooral geschikt voor kinderen van drie jaar en ouder.

Waar: De Vries Van Stockum, Gedempte Oude Gracht 27

Wanneer: zaterdag 25 januari, aanvang 11.00 uur

Prijs: gratis entree

Alain Clark live - North End

Record Store Day Netherlands en platenzaak North End Haarlem organiseren op zaterdag 25 januari een optreden van Alain Clark. In 2007 brak Alain Clark door bij het grote publiek met zijn album Live It Out. Op vrijdag 24 januari komt zijn nieuwste album uit, Sunday Afternoon, waarvan hij in North End een aantal nummers live komt zingen.

Waar: North End Haarlem, Marsmanplein 19

Wanneer: zaterdag 25 januari, 13.00 tot 14.00 uur

Prijs: gratis entree

Alain Clark zingt in platenzaak North End een paar nieuwe nummers. (Foto: Rahi Rezvani)

Dierenspeurtocht - Boerderij Zorgvrij

Het bruist van het leven op een boerderij en deze speurtocht leidt kinderen langs de koeien, geiten, kippen en varkens van informatieboerderij Zorgvrij. De begeleider krijgt een tas met opdrachtenboekjes en dierenvoer, want de koeien mogen gevoerd worden. Deze speurtocht is vooral geschikt voor kinderen van zeven tot en met tien jaar.

Waar: Informatieboerderij Zorgvrij, Velsen-Zuid

Wanneer: vrijdag 24 tot en met zondag 26 januari, tussen 11.00 en 17.00 uur

Prijs: 3,50 euro

Rondleiding - Brouwerij Jopen

Op zaterdagen is het mogelijk een rondleiding door de brouwerij van Haarlems bekendste bier te krijgen. De Jopen Tap Room bevindt zich in de Waarderpolder. Daar wordt Jopenbier gebrouwen, verwerkt en op fles op vat gevuld. De tour leidt langs alle facetten van het brouwproces van Jopen en na afloop kan er een drankje worden gedronken in het Jopen Proeflokaal.

Waar: Jopen Tap Room, Emrikweg 21

Wanneer: zaterdag 25 januari, 13.30 tot 14.15 uur en 16.00 tot 16.45

Prijs: 10 euro

De Tap Room van Brouwerij Jopen. (Foto: Jopen)

Uncle Sue - De Waag

Na afgelopen zomer op Proefpark en Haarlem Jazz te hebben gespeeld, is het nu tijd voor een liveshow van Uncle Sue in De Waag. De zevenkoppige Haarlemse funk- en soulband speelt eigen werk, covers en nummers uit de swingende jaren zestig en zeventig. Decor deze zondagmiddag is De Waag aan het Spaarne.

Waar: De Waag, Damstraat 29

Wanneer: zondag 26 januari, 17.00 tot 19.00 uur

Prijs: gratis entree

