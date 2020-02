De meest opvallende bioscooprelease van deze week is Bad Boys For Life. Zestien jaar na het verschijnen van de laatste film kruipen Will Smith en Martin Lawrence weer in hun rol van misdaadbestrijders. Een overzicht van de vijf films die deze week in de bioscoop verschijnen.

Bad Boys For Life - actie

Zestien jaar na het verschijnen van Bad Boys II keren Will Smith en Martin Lawrence terug in hun rol als detective Mike Lowrey en inspecteur Marcus Burnett. In het nieuwste deel gaan ze de strijd aan met Armando Armas, de beruchte leider van een drugskartel.

Genre: actie, comedy

Regisseur: Adil El Arbi, Bilall Fallah

Cast: Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton

Kijkwijzer: 16+

Dark Waters - drama

Dark Waters is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van advocaat Robert Bilott. Hij werkte als partner bij een prestigieus advocatenkantoor en vertegenwoordigde verschillende grote chemiebedrijven. Maar dan komt hij te weten dat de bedrijven waarvoor hij werkt al jarenlang gifstoffen op het land dumpen en zo onschuldige mensen blootstellen aan dodelijke chemicaliën. De advocaat moet kiezen: wil hij zijn carrière behouden of de waarheid aan het licht brengen?

Genre: drama

Regisseur: Todd Haynes

Cast: Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Mare Winningham, Tim Robbins, Bill Camp

Kijkwijzer: 9+

Hellhole - drama

In Hellhole volgt de kijker verschillende mensen die in het grijze, anonieme Brussel wonen. Bijvoorbeeld huisarts Wannes, die in een persoonlijk conflict verstrengeld raakt wanneer hij de jonge patiënt Mehdi behandelt, die hem sterk aan zijn eigen zoon herinnert. Tolk Alba werkt bij het Europese Parlement maar voelt zich in haar privéleven eenzaam en lusteloos. Om daaraan te ontsnappen stort zij zich in een wereld van drugs en onenightstands.

Genre: drama

Regisseur: Bas Devos

Cast: Alba Rohrwacher, Willy Thomas, Hamza Belarbi, Lubna Azabal

Kijkwijzer: 12+

For Sama - documentaire

Burgerjournalist Waad Al Kateab legt het verhaal van een arts en een journalist in het door oorlog verscheurde Aleppo vast. Zij worden tijdens de oorlog verliefd op elkaar en krijgen een prachtige baby. Maar het jonge gezin wordt steeds verder in het nauw gedreven. Vluchten ze voor de veiligheid van hun kind of blijven ze in de stad om hun vrienden en familie in het verzet te helpen?

Genre: documentaire

Regisseur: Waad Al Kateab, Edward Watts

Kijkwijzer: 16+

Au nom de la terre - drama

Pierre Jarreau ziet de toekomst zonnig in. Na een avontuur als cowboy in Wyoming keert hij terug naar huis om met zijn verloofde Claire te trouwen en het florerende boerenbedrijf van zijn ouders over te nemen. Twintig jaar later wordt hij tot wanhoop gedreven. Hij houdt zich als boer nauwelijks staande in een tijd waarin landbouwdiscussies hoog oplaaien.

Genre: drama

Regisseur: Édouard Bergeon

Cast: Veerle Baetens, Guillaume Canet

Kijkwijzer: 12+

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 23 januari in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

