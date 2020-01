Er is dit weekend weer van alles te doen in Rotterdam. Ga naar het Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR), bezoek een familiedag met livemuziek of luister naar kinderboekenschrijver Jet Boeke.

Internationaal Film Festival Rotterdam - diverse locaties

Op 22 januari gaat het Internationaal Film Festival Rotterdam voor de 49e keer van start. Er zijn speelfilms, documentaires, korte films, tentoonstellingen, optredens en talkshows over (het maken van) films. Elke filmavond wordt afgesloten met een feest in de Rotterdamse Schouwburg.

Waar: verschillende locaties in Rotterdam

Wanneer: tot en met zondag 2 februari

Prijs: 11 euro

Een afterparty van het Internationaal Film Festival Rotterdam. (Foto: Bas Czerwinski)

World Press Photo Exhibiton Rotterdam 2019 - Laurenskerk

De meest spraakmakende en indrukwekkende persfoto's van het jaar 2019 komen terug naar Rotterdam. De tentoonstelling staat tot en met 8 februari namelijk in de Laurenskerk. Daarnaast zijn er diverse lezingen en events.

Waar: Laurenskerk, Grotekerkplein 27

Wanneer: tot en met zaterdag 8 februari van 10.30 tot 18.00 uur

Prijs: 5,50 euro

An Easy Sunday - Grounds

Bij Grounds organiseren ze een familiedag zonder gedoe. Terwijl ouders genieten van livemuziek, vermaken de kinderen zich bij diverse workshops en de kinderdisco. In de grote zaal speelt Eva la Voix, die samen met haar band Tracin' Tracy het podium bestijgt voor een optreden vol jazz, soul, blues en Americana.





Waar: Grounds, Pieter de Hoochweg 125

Wanneer: zondag 26 januari van 12.30 tot 15.30 uur

Prijs: 5 euro, kinderen gratis

Jeugdschrijver op bezoek: Jet Boeke - Bibliotheek Nesselande

In het kader van de Nationale Voorleesdagen komt Jet Boeke, illustrator en bedenker van Dikkie Dik, vertellen, voorlezen en tekenen in de bibliotheek. Kom langs, lees en luister mee en leer hoe je zelf Dikkie Dik tekent.

Waar: Bibliotheek Nesselande, Maltaplein 56

Wanneer: zondag 26 januari, aanvang 15.00 uur

Prijs: gratis entree

Calling all dancers at the ss Rotterdam - ss Rotterdam

Dutch Swing College Band geeft zondag een swingend optreden op het ss Rotterdam. In de Queens Lounge van het voormalige cruiseschip kan worden gedanst op de swingende muziek van dit bekende orkest.

Waar: ss Rotterdam, Derde Katendrechtsehoofd

Wanneer: zondag 26 januari van 16.00 tot 19.00 uur

Prijs: 27 euro

Jonge Rembrandt - Centrale Bibliotheek Rotterdam

De tentoonstelling Jonge Rembrandt: Rising Star in Museum De Lakenhal is aanleiding voor Hoo Man Chan om tijdens Uurtje Kunst de periode van 1624-1634 onder de loep te nemen. Kom langs en leer over de paden die Rembrandt als jonge schilder bewandelde.

Waar: Centrale Bibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 110

Wanneer: zondag 26 januari van 15.00 tot 16.00 uur

Prijs: gratis entree

