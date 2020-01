Er is komend weekend weer veel te doen in Groningen. Zo kun je onder meer aanschuiven bij het stamppotbuffet in de Stadstuin en luister je naar dromerige pop in de kelderbar van VERA. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.

Vunzige Deuntjes - Simplon

Poppodium Simplon staat in de nacht van zaterdag op zondag in het teken van r&b, hiphop en dancehall. Het poppodium wordt opgedeeld in twee area's waar onder meer Miguell Kaidel, Nicky Jane, Jahwin en Day-One draaien.

Waar: Simplon, Boterdiep 69

Wanneer: zaterdag 25 januari vanaf 23.30 uur

Prijs: 12,47 euro

Meer informatie

Stamppot schuif maar aan - Eetcafé de Stadstuin

De Stadstuin organiseert een groot stamppotbuffet waarbij iedereen kan aanschuiven. Vanaf 18.00 uur kun je er een bord stamppot boerenkool, hutspot en andere soorten opscheppen.

Waar: Eetcafé de Stadstuin, Hereweg 42

Wanneer: zondag 26 januari van 17.00 tot 21.00 uur

Prijs: 14,95 euro

Meer informatie

Pubquiz - Smoke

Test je algemene kennis bij de pubquiz van Smoke. Teams van maximaal zes personen beantwoorden vragen in tien rondes. In een van de rondes moeten de deelnemers een shot proeven en raden welke het is.

Waar: Smoke, Grote Markt 21a

Wanneer: donderdag 23 januari van 21.30 tot 00.30 uur

Prijs: 2,50 euro (inclusief shot)

Meer informatie

Wolkin met de Foodfriends - De Wolkenfabriek

Iedere zondag kookt er een andere cateraar in De Wolkenfabriek. Deze week bereiden de Foodfriends een Indiaas menu. Zij maken onder meer drie soorten curry, een linzenstoofpot, platbrood en een salade.

Waar: De Wolkenfabriek, Suikerlaan 18

Wanneer: zondag 26 januari van 15.00 tot 22.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Deze week bereiden de Foodfriends een Indiaas menu. (Foto: Andrea Tegel)

Mind Fuji - VERA

De vierkoppige band Mind Fuji maakt dromerige pop gecombineerd met funk en drum-'n-bass. Het afgelopen jaar brachten ze de singles Ganges en Mystic Kind of Blue uit. Zaterdag staat de Groningse groep in de kelderbar van poppodium VERA. Mensen met een clubkaart mogen gratis naar binnen.

Waar: VERA, Oosterstraat 44

Wanneer: zaterdag 25 januari van 22.30 tot 03.00 uur

Prijs: 2,50 euro

Meer informatie

